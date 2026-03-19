Alertă sanitară în Europa: focarul de meningita din Marea Britanie s-a extins și în Franța. Ce șanse sunt să ajungă și în România

Trebuie sau nu să ne facem griji cu privire la răspândirea meningitei în Europa? Medicii infecționiști vorbesc despre această situație și ne-au spus în ce măsură ar putea fi afectată și România de acest focar apărut în Marea Britanie, acolo unde doi tineri, de 18 și 21 de ani, au murit din cauza infecției. Și în Franța s-a confirmat primul caz după alerta dată de britanici.

Meningita din Marea Britanie s-a extins și în Franța

Alertă medicală în Marea Britanie, după ce doi tineri, de 18 și 21 de ani, au murit în urma unui focar de meningită în Canterbury. Inițial au fost raportate 15 cazuri grave, majoritatea având legătură cu un club de noapte frecventat de studenți, însă numărul a crescut la 20, relatează . În acest context, a fost confirmat și în Franța un caz, la o persoană care studiase în campusul Universității din Kent, conform publicației franceze

De asemenea, este vorba cazuri de infecții meningococice ce aparține grupei B. Ministrul sănătății din Marea Britanie a menționat faptul că majoritatea celor infectați au frecventat clubul în perioada 5-7 martie. În acele nopți, undeva la 2.000 de persoane s-au distrat în acel local.

Ulterior, autoritățile franceze au alertat Agenția de Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) cu privire la un caz confirmat la un student care a urmat cursurile Universității din Kent. Oficialii britanici au menționat faptul că au fost administrate 700 de doze de antibiotice „de precauție” tinerilor din Kent. În același timp, experții consideră că răspândirea bolii a avut legătură cu faptul că tinerii au folosit în comun țigări electronice și au împărțit băuturile.

Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, a declarat că este o epidemie „fără precedent”, astfel că autoritățile au declarat o alertă majoră. Meningita de tip B (meninogococică) este extrem de contagioasă și poate fi fatală într-un interval de doar 24-48 de ore. Tot oficialul a menționat că este o „situație care evoluează rapid”, tinerii nefiind vaccinați pentru această tulpină.

Medicii spun că zilnic avem cazuri în România

FANATIK l-a contactat pe cunoscutul medic infecționist Adrian Marinescu, director medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, pentru a ne lămuri dacă ar trebui, sau nu, să ne facem griji cu privire la această infecție.

„Meningita este, de cele mai multe ori, de cauză infecțioasă și este o urgență medicală absolută. Intervenția trebuie să facă la nivel de ore. Dacă vorbim de meningita bacteriană, meningococ, ocupă un rol important. Ce ar trebui spus este că dintre infecțiile meningococice, cele mai multe sunt forme ușoare care nu pun probleme, dar dintre cele care sunt cu complicații importante este și meningita. Bineînțeles că este o boală contagioasă și poate să ducă la apariția unui focar. Nu înseamnă, însă, că mă aștept la vreo situație grea din punct de vedere epidemiologic”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

În același timp, medicul susține că, în prezent, există pacienți internați cu meningită. Acesta susține că la Institutul „Matei Balș” vine, în medie, un pacient la fiecare cinci zile, iar numărul îmbolnăvirilor aproape s-a dublat față de anul trecut. „Noi am avut și avem practic, în fiecare zi, internați în spital și pacienți cu meningită meningococică, mai ales copii, dar și adulți”. Dacă trebuie să ne facem sau nu griji în privința răspândirii unui focar, Adrian Marinescu susține că nu ar trebui, însă „trebuie gândit preventiv”.

Cheia prevenției este vaccinul

Tot pe această temă, FANATIK a luat legătura și cu medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Acesta a subliniat faptul că este o boală gravă care afectează sistemul nervos și e necesară internarea și aplicarea tratamentului. În același timp, acesta a menționat că există, desigur, un risc, însă nu ar trebui să ne panicăm.

„Posibil ca o persoană care a intrat în contact cu persoană respectivă să contacteze boala și să o aducă. Pentru că, într-adevăr, faptul că lumea se plimbă foarte mult în ultimul timp există acest risc de a se aduce tot felul de boli dintr-o regiune în alta”, a declarat dr. Virgil Musta.

Cât despre , care este cea mai eficientă formă de prevenție, medicul infecționist a precizat că ceea avem în România pe piață ne poate scăpa de această grijă și este destinat atât copiilor, cât și adulților.

„E adevărat că meningita dată de meningococ este cea mai frecventă la copii, dar și adulții pot face. La adulți este mai frecvent pneumococul, dar și ei pot face cu meningococ dacă fac parte dintr-un focar de meningococ și atunci, da, vaccinarea este cumva cea mai bună metodă de prevenție”, a subliniat medicul infecționist.