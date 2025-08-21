Alertă sanitară în România. Tot mai multe cazuri de infectare cu un virus care poate fi fatal. Anunțul INSP

Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile în România a ajuns la opt, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică. Dintre acestea, șapte au fost confirmate în laborator, iar unul este considerat caz probabil. Datele au fost centralizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Crește numărul cazurilor de infectare cu West Nile

Perioada de monitorizare a infecțiilor cu virusul West Nile a început pe 2 iunie 2025 și se întinde până în toamnă. Astfel, în ultimele două luni, medicii au raportat opt infecții la nivel național cu acest virus transmis de țânțari. , iar autoritățile le recomandă oamenilor să fie foarte atenți și să se protejeze.

Cazurile confirmate se împart pe categorii de vârstă. Un pacient are între 10 și 19 ani, două persoane au între 60 și 69 de ani, iar patru pacienți sunt trecuți de 80 de ani. Medicii spun că persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile, dar nici tinerii nu sunt complet feriți de riscul infectării. De asemenea, raportul arată și o distribuție în funcție de sex și mediu de proveniență.

Șapte dintre pacienți sunt bărbați, iar unul este femeie. Șase dintre cei infectați locuiesc la oraș, în timp ce doi provin din mediul rural. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, unde au fost confirmate trei infecții. Alte județe în care s-au înregistrat pacienți sunt Dolj, Galați, Prahova, Sălaj și Vrancea, câte unul în fiecare.

Care sunt simptomele virusului West Nile

Experții le recomandă oamenilor să se protejeze purtând haine și pantaloni lungi. De asemenea, folosirea substanțelor repelente, montarea plaselor la ferestre și eliminarea surselor de apă stătută din jurul gospodăriilor sunt măsuri foarte importante pentru prevenirea infecției cu West Nile.

Majoritatea nu au simptome, însă aproximativ 1 din 5 pot dezvolta semne ușoare, precum febră, dureri de cap, oboseală, dureri în corp, vărsături, diaree sau erupții pe piele. În cazuri foarte rare, cam 1% dintre pacienți pot face forme severe care afectează sistemul nervos, manifestate prin febră mare, dureri de cap puternice, confuzie, gât înțepenit, tremurături, amorțeală, slăbiciune musculară, convulsii sau chiar comă. Formele ușoare trec de obicei în câteva zile, dar cele grave pot dura luni și necesită tratament medical, conform Medlife.com.