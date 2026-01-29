Alertă sanitară în România: un bărbat a murit infectat cu Listeria. Care sunt cele mai grave complicații și cine sunt cei mai vulnerabili

ADVERTISEMENT

Direcția de Sănătate Publică Brăila a confirmat un caz de infectare cu bacteria Listeria monocytogenes. Pacientul a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență, după care starea i s-a agravat într-un timp scurt. Din nefericire, corpul său nu a mai putut duce lupta cu bacteria și a cedat. Ce spun medicii despre boală și care sunt complicațiile cele mai grave, care pot duce și la deces.

Bărbat mort, după ce s-a infectat cu Listeria

Autoritățile locale au anunțat că este vorba desper un bărbat în vârstă de 67 de ani din comuna Cazasu. Acesta a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila cu febră, stare generală de rău și simptome de pneumonie. Ulterior, starea sa s-a agravat rapid și a fost mutat în secția de Terapie Intensivă. Pe 23 ianuarie 2026 a fost declarat decedat. Confirmarea infecției cu Listeria monocytogenes a fost realizată prin investigaţii de laborator, rezultatul fiind comunicat în data de 27 ianuarie. Încă nu se știe ce alimente a consumat sau modul în care s-a infectat.

„Aducem la cunoştinţă că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie.

Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere instituite conform protocoalelor medicale, evoluţia bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul”, au precizat reprezentanţii DSP Brăila.

Produse retrase de pe raft din cauza bacteriei Listeria monocytogenes

De-a lungul timpului, , de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), probleme cu această bacterie. Ea a fost identificată în diverse produse care se regăseau pe rafurile celor mai cunoscute magazine din țară. Ultima dată când a existat o a fost în noiembrie 2025.

Atunci, societatea SC Ocean Fish SRL a retras de la vânzare un lot din produsul „File somon marinat 100g”, precizând faptul că peștele nu trebuie consumat, ci adus înapoi la magazin, ca oamenii să-și primească banii înapoi. Și în septembrie 2025 au existat probleme, de data aceasta cu un lot de salată de icre de crap, ce se găsește în magazinele Kaufland. Producătorul SC Doripesco Prod SRL semnalase riscul prezenței bacteriei, astfel că oamenii au fost anunțați că produsul trebuie returnat.

Cazurile de listerioză au crescut în România de la un an la altul

Potrivit ultimului raport publicat de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, în iulie 2025, cazurile confirmate de listerioză au crescut de la un an la altul în România. Raportul se referă la perioada 2019-2023. Astfel, în 2019 au fost confirmate 17 cazuri, în 2020 doar două cazuri, după care numărul a crescut la 11 pentru anul următor. Ulterior, în anul 2022 au fost confirmate 14 cazuri, după care, în 2023 s-au înregistrat 21 de cazuri.

Țara din UE cu cele mai multe cazuri, de la an la an, a fost Germania, cu peste 500 de cazuri confirmate în primii patru ani din interval, în 2023 ajungând la peste 600 de cazuri. La acest capitol, Cipru stă cel mai bine. În primii patru ani s-au înregistrat maximum 2 cazuri, iar în 2023 au fost zero cazuri confirmate.

Ce este Listeria monocytogenes

Contactată de FANATIK, medicul primar de epidemiologie Doina Azoicăi a explicat ce este Listeria monocytogenes, cum se contractează, care sunt simptomele, complicațiile grave, categoriile de persoane cele mai vulnerabile și ce măsuri de precauție trebuie să ne luăm. Astfel, medicul a menționat faptul că bacteria „are o rezistență foarte mare, extrem de mare” și există un risc de contaminare destul de mare, care se realizează prin alimente.

Cât despre categoriile de persoane vulnerabile în fața acestei bacterii, dr. Doina Azoicăi a declarat că aici se încadrează cele cu un sistem imunitar deficitar sau mai scăzut, adică femeile însărcinate, nou-născuții și persoanele în vârstă care suferă de boli cronice de mult timp. Cât despre simptome, ele pot varia de la persoană la persoană. Există cazuri în care persoanele sunt asimptomatice. Mai mult decât atât, în perioada de incubație există posibilitatea să se transmită această bacterie.

„Unii dezvoltă primele simptome imediat, alții dezvoltă primele simptome în intervalul acesta de până la două luni. Sigur depinde de agresivitatea tulpinii, depinde de starea gazdei, imunosupresată sau imunocompetentă. Și ceea ce este important este că persoana care este infectată în perioada aceasta de incubație, cel puțin în ultima parte a perioadei de incubație este contagioasă, adică poate să contamineze, de exemplu, alimentul în condițiile în care nu respectă niște reguli de igienă și prin aliment bacteria să fie transmisă la un organism succeptibil de a face infecția. Și asta este o particularitate”, a declarat dr. Doina Azoicăi.

Ce complicații grave pot apărea

Medicul epidemiolog Doina Azoicăi a precizat faptul că „simptomele care marchează prezența acestei infecții sunt destul de nespecifice”. Acesta a declarat că apar febra, dureri musculare, dureri de cap, vărsături și diaree. În continuare, dr. Azoicăi subliniază că simptomele pot varia de la o persoană la alta.

„Deci diagnosticul este tranșat, în special, pe baza examenului clinic. Sigur că diagnosticul îl pune un medic infecționist care face o foarte bună anamneză vrea să știe istoricul bolii, cum s-a îmbolnăvit, când, în ce context, cu cine a venit în contact”, a mai menționat medicul. Astfel, în urma unei discuții și a unor analize de sânge se obține diagnosticul, apoi se începe tratamentul. În cazurile de complicații grave apar meningita sau sepsisul.

În acest context, epidemiologul Doina Azoicăi atrage atenția asupra unor reguli pe care trebuie să le respectăm pentru a ne proteja pe cât posibil. Aceasta a subliniat că, pentru un plus de precauție, trebuie să spălăm și salata pe care o găsim în pungi, în magazine. Deși scrie că este gata spălată și se consumă direct, trebuie să o trecem peste un jet de apă înainte de a o mânca. De asemenea, îmbolnăvirea poate apărea și după consumul produselor lactate nepasteurizate, cărnii preparate incorect termic sau a altor produse gata de consum păstrate necorespunzător.