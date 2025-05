Ales interimar pentru o etapă, Octavian Chihaia a numit antrenorul care s-ar potrivi la Rapid: „Știe ADN-ul acestui club”

după plecarea lui Marius Șumudică. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a susținut o conferință de presă înainte de meciul cu Universitatea Cluj.

Octavian Chihaia crede în jucătorii Rapidului: „Merită mai mult decât poziția în care sunt”

Antrenorul interimar al Rapidului a încercat să îi motiveze pe „alb-vișiniii” înainte de ultimul meci din SuperLiga, chiar dacă au ratat obiectivul principal: „Mă bucur că sunt aici, în fața dumneavoastră. Un joc de campionat cu miză și important. Important pentru suflarea rapidistă, pentru imaginea noastră.

Avem tot interesul să dăm ce avem mai bun pe teren pentru a remedia un pic din ceea ce s-a întâmplat în ultima etapă. Suntem încrezători, ne-am pregătit bine în cele două zile în care am fost cu băieții”.

Chihaia a dezvăluit care e atmosfera din sânul echipei: „Am simțit un vibe bun, găsesc implicare în antrenament și sperăm să obținem cele 3 puncte. La cum este fotbalul în zilele noastre, cu o perioadă foarte scurtă de vacanță, am încercat să le transmit că vacanța nu va fi mai mare de 10-12 zile. Peste 12 zile tot ei vor veni aici, tot ei vor reprezenta Rapidul. După părerea mea, sunt un grup de băieți care merită mai mult decât poziția în care sunt astăzi”.

Octavian Chihaia surprinde înainte de U Cluj – Rapid: „Un lot de jucători care se poate bate la campionat”

Octavian Chihaia consideră că Rapid are o echipă valoroasă, în ciuda faptului că se află pe locul 5: „Este un lot de jucători care se poate bate la campionat, ăsta a fost mesajul pe care l-am transmis. Sunt jucători profesioniști, sunt jucători care sunt tratați foarte OK de toți, este meseria lor.

Nu sunt lucruri deosebite, nu am găsit o stare anostă. Sigur, dezamăgiți de ce s-a întâmplat la ultimul joc. Nu am vorbit cu Marius Șumudică după plecare. Ceea ce am regăsit în antrenament nu arăta nimic negativ.

De asta avem încredere și dăm drumul la luptă. Sunt o serie de accidentați, dar lotul Rapidului este numeros, iar cine este apt va face parte din lot. Cei care vor începe jocul trebuie să dea totul pe teren”.

De ce crede că Daniel Pancu ar fi o soluție bună pentru Rapid

Octavian Chihaia știe că va fi singurul meci la care va sta pe banca Rapidului: „Nu știu dacă am fost neapărat surprins că am fost ales, este o situație care se întâmplă des în fotbal, un interimat scurt, până la găsirea unei alte soluții.

Pe mai departe, nu cred că este un moment în care să discutăm de mine acum. Importantă este echipa, important este clubul, importanți sunt fanii, care așteaptă foarte mult de la această echipă”.

Căpitanul Rapidului ar putea intra pe teren și în meciul cu Universitatea Cluj: „Nu știu să vă spun exact despre Săpunaru, o să am o discuție cu el. A fost ultimul său meci pe Giulești, o să discut cu el și o să văd dacă a fost și ultimul său meci oficial”.

, Octavian Chihaia a declarat: „Daniel Pancu mi se pare o variantă foarte bună, îl cunosc, este un antrenor cu personalitate. Este la echipa națională, a mai condus Rapidul. Este un rapidist pursânge, știe ADN-ul acestui club. Mi se pare o soluție valabilă”.