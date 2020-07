Alessandra Stoicescu, gafă la jurnalul știri: ” Toată lumea a râs”. Reacția lui Mihai Gâdea – VIDEO

Alessandra Stoicescu este jurnalista care a înlocuit-o pe Andreea Berecleanu la pupitrul știrilor Observator, de la ora 19:00.

Puțini însă știu parcursul profesional al vedetei TV, cea care a prezentat emisiuni LIVE la Antena 3, iar acum poate fi văzută în direct la Antena 1.

Un moment pe care prezentatoarea TV nu îl poate uita este la începutul carierei sale, chiar în primul ei jurnal, atunci când a făcut o gafă în direct.

Alessandra Stoicescu, gafă la jurnalul de știri

Invitată în emisiunea lui Mihai Gâdea, prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 a povestit, la un moment dat, despre primul ei live într-un jurnal de știri. Ea a mărturisit că momentul a fost haios pentru colegii din platou și că nimeni nu s-a panicat, în special ea, care nu a avut deloc emoții.

” În 95 am început să lucrez la Observator. Avem mai puțin de un an de când începusem munca de reporter. Școala BBC, cu trainerul de la școala BBC, care m-a chemat, la un moment dat, ca să vezi cum era atunci foarte interesnt pusă povestea, m-a văzut la un training și mi-a zis că tu prezinți. Eu i-am zis că nu, că prezint, dar el mi-a zis că eu trebuie să prezint. Atunci, el a transmis într-un fel mesajul către Florin Brătescu și el atunci a zis fie, este un jurnal mic, de 5 minute, și așa am început.

Abia mai târziu am intrat în partea de Observator de la ora 19:00. Nu chiar cu mult mai târziu, aproape un an. Era un studiou mic, poate atât de mic cât spațiul în care ne aflăm noi aici cu scaunele, camera, eu și atât. Și în primul jurnal mă uitam spre cameră să vă dacă arăt bine, monitorul de control și mă admiram.

Era bine, știam ce am de făcut. M-au tuns scurt, sacou, îmbătrânim imaginea, că aveam 19 ani, totuși. Nu aveam cască, am făcut asta timp de un minut. La un moment dat, săracul cameraman făcea în toate felurile. Inițial mă aranjam, dar mi-am revenit repede, am trecut repede la prezentat. Nu m-am panicat, mi-am revenit repede. Tata și mama erau mândri de reportaje. Când am intrat pe prezentau au spus că e bine, dar ei erau mândri de reportaje.”, a spus Alessandra Stoicescu, în emisiunea lui Gâdea, în 2018, la Antena 3.

”Au băgat copilul pe post, și-a revenit copilul.”, a comentat Mihai Gâdea în timpul interviului cu Sandra Stoicescu.

Sandra Stoicescu, în Antenă de la începutul carierei în televiziune

Din 1995 până în prezent, Alessandra Stoicescu lucrează în Antena Group, fiind și unul dintre oamenii de bază ai omului de afaceri Dan Voiculescu. Ea a prezentat diferite emisiuni la Antena 1 și Antena 3, unde a putut fi văzută în ultimii ani.

Din februarie, când a înlocuit-o pe Andreea Berecleanu de la pupitrul știrilor, ea poate fi văzută la Observator

În cariera ei jurnalistică de la TV, Sandra Stoicescu a dezbătut, în mare parte, subiecte politice.

Alessandra Stoicescu a devenit mamă pentru prima dată la 43 de ani, în iulie 2019. Ea a născut o fetiță pe nume Sara.