Alessandro Caparco a făcut topul portarilor din SuperLiga! Surpriza de pe primul loc: “Le-a adus 12-13 puncte! Nici nu era folosit”

ADVERTISEMENT

Alessandro Caparco este cel mai recent invitat al lui Cristi Coste la emisiunea „FANATIK Dinamo”. Cu experiență în România ca jucător la FCM Târgu Mureș, CSMS Iași și Concordia Chiajna, iar ca antrenor la FC Voluntari și Dinamo, italianul a abordat mai multe subiecte, printre care a realizat și un top al celor mai buni portari care evoluează în SuperLiga.

În cadrul „FANATIK DINAMO”, Alessandro Caparco a surprins și l-a numit pe Edvinas Gertmonas drept cel mai bun portar din România, considerând că jucătorul lituanian a adus nu mai puțin de 12-13 puncte celor de la U Cluj în acest sezon. Pe podiumul din play-off urmează Aioani, iar pe locul trei este clasat Cătălin Căbuz. Întrebat despre titularul de la Craiova, Caparco a recunoscut că îl preferă pe Popescu.

ADVERTISEMENT

„Gertmonas e top! Pentru mine, e cel mai bun portar din SuperLiga. Uite, aici e un caz, domnul Sabău nu se baza pe el. Gertmonas e un portar care face diferența. Oamenii nu înțeleg că e foarte important să ai un portar la nivelul lui Gertmonas, greu găsești unul ca el. A greșit cel mai puțin în acest sezon, a adus 12-13 puncte celor de la U Cluj. Nu știu câți portari au mai adus atâtea puncte. Dacă un portar greșește doar de două-trei ori, înseamnă că a făcut un sezon extraordinar.

După vine Aioani, care e un portar care îmi place foarte mult. La Craiova îmi place mai mult decât Popescu. Isenko are niște intervenții de portar adevărat, scoate niște mingi grele, dar Popescu mi se pare mai activ, mi se pare mai potrivit pentru echipa celor de la Craiova. Isenko e încă tânăr, are potențial. Popescu a fost și pe la Iași, Pandurii, însă la Craiova se simte cel mai bine. La Iași nu mi-a plăcut de el, la Panduri a fost așa și așa, doar că la Craiova e altceva”, a declarat Alessandro Caparco.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Mihai Popa în Italia? Răspunsul lui Caparco

Spre deosebire de restul portarilor, . Întrebat despre cum Popa a ajuns la Torino, Caparco a expus că formația din Piemont a făcut un experiment. Italianul a povestit cum antrenorul de portari de la Torino i-a prezentat cu lux de amănunte cum stă situația mutării lui Popa.

ADVERTISEMENT

„Mihai Popa nu-mi place. O să vă spun o poveste, antrenorii cu portarii de la Torino era Paolo Di Sarno, care a fost coleg cu mine atunci când m-a trimis Juventus să capăt experiență în Serie C. Când a ajuns Popa acolo, eu l-am întrebat de ce l-au adus. A spus că nu știe cine l-a adus, doar că le-a convenit la bani, au vrut să facă o probă. Totuși, dacă ne raportăm la reflexe, nu știu câți portari sunt la nivelul lui Popa. A lucrat în Italia, iar Paolo Di Sarno este foarte bun. Mă așteptam să arate mai bine la revenirea în România, ci nu să stea pe linia porții. Ca tehnică, îi ofer nota 7. Lui Gertmonas îi dau nota 9. Popescu primește 8, Popa e de 7. Aioani primește 8,5-9. Lui Roșca, de la Dinamo, îi dau 8, mai are de lucrat.

ADVERTISEMENT

Căbuz mi-a plăcut extrem de mult. El a avut un sezon foarte greu la Hermannstadt. Nu există un echilibru la portari, Căbuz a fost printre cei mai buni din SuperLiga în sezonul trecut, dacă nu chiar cel mai bun. Cine a făcut acest schimb, Căbuz – Lazar, a fost foarte inspirat. Dani Coman a făcut o mișcare extraordinară, Căbuz e de nota 8,5”, a mai spus Caparco.

Topul portarilor din play-off, conform lui Alessandro Caparco:

Gertmonas (U Cluj)– nota 9 Aioani (Rapid) – nota 8,5 – 9 Căbuz (FC Argeș) – nota 8,5 Roșca (Dinamo) / Popescu (Universitatea Craiova) – nota 8 Popa (CFR Cluj) – nota 7

Caparco, verdict despre Târnovanu

, iar întoarcerea sa a fost de bun augur, roș-albaștrii câștigând cu 4-0 în fața Oțelului. Alessandro Caparco este unul dintre admiratorii jucătorului de la FCSB, despre care spune că „are tot ce îi trebuie pentru a face pasul”. Dacă s-ar fi aflat în play-off, Târnovanu ar fi prins podiumul celor mai buni portari din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Târnovanu are tot ce îi trebuie pentru a face pasul într-un campionat mai puternic. Are înălțime, iar cei din străinătate asta caută. Are o nesimțire pozitivă, pare că nu simte presiunea în timpul meciurilor. El e foarte înalt, acoperă bine, dar uneori ar trebui să compenseze mai bine cu partea de reflexe. Pentru mine, Ștefan Târnovanu, dacă FCSB era în play-off, se afla doar sub Gertmonas în clasament. În momentul actual, văd topul așa: Gertmonas, Aioani și Târnovanu. E încă devreme să îl judecăm pe Matei Popa. De exemplu, am observat niște greșeli, iar dacă le-ar fi făcut Târnovanu, toată lumea i-ar fi dat în cap. FCSB s-a comportat foarte bine în cazul lui Popa, încearcă să îl protejeze”, a conchis Alessandro Caparco.