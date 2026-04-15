Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?! „Kopic mi-a scris când eram în Maldive, în vacanţă”

Alessandro Caparco a fost antrenor de portari la Dinamo în perioada august 2022 – iunie 2025, iar despărțirea sa de formația din Ștefan cel Mare a ridicat semne de întrebare. Italianul este cel mai recent invitat al lui Cristi Coste la emisiunea „FANATIK Dinamo”, unde a oferit detalii despre momentul în care înțelegerea sa cu „câinii” a fost reziliată.

Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?!

În cadrul „FANATIK DINAMO”, Alessandro Caparco a transmis că rezilierea contractului cu Dinamo s-a făcut de comun acord și nu s-a datorat vreunui conflict cu Andrei Nicolescu. Zeljko Kopic și-a dorit ca italianul să rămână la echipă și, în acest sens, i-a transmis un mesaj în timp ce fostul portar se afla în vacanță. Deși a plecat de la formația din Ștefan cel Mare, Caparco a recunoscut că rămâne un mare fan al echipei, iar relația cu antrenorul croat rămâne specială, cei doi ieșind săptămânal în oraș.

„Nu am avut niciun conflict cu Kopic când am plecat. Eram în vacanță, în Maldive, și am primit un mesaj de la domnul Kopic. Mi-a spus: ‘Rezolvă-ți, te rog, situația cu domnul Andrei, ca să mergem mai departe’. I-am spus: ‘Mister, eu nu cred că mai rezist psihic’. Am avut o discuție atunci cu domnul Andrei Nicolescu, iar apoi, de comun acord, am decis să ne despărțim. Însă, cu domnul Kopic nu am avut niciun conflict, avem și acum o relație specială. Ieșim în fiecare săptămână la masă împreună. Avem o relație fantastică!

Dacă analizăm meciurile din play-off… Eu zic că Dinamo ar fi trebuit să câștige meciul contra Rapidului. În meciul cu Craiova nu ar fi meritat să piardă, iar cu FC Argeș și CFR Cluj ar fi trebuit să câștige. Celor de la Dinamo le-a lipsit, așa cum se întâmplă și la Rapid, puțin noroc. Rapid nu ar fi meritat să câștige anumite meciuri, dar totuși a făcut-o, pe când la Dinamo nu s-a întâmplat niciodată acest lucru. În fotbal, de multe ori, trebuie să ai și noroc.

Mă uit tot timpul la meciurile lui Dinamo, sunt unul dintre cei mai mari suporteri. După ce m-am lăsat, am mai primit câteva oferte, dar nici măcar nu m-am gândit să le accept. Atmosfera de la stadion sau ceea ce se simte la Săftica nu cred că există și la alte echipe. Eu făceam recuperare, atunci când mi-am rupt glezna, la FCSB, în Berceni. Când intram acolo, nu simțeam același aer ca la Săftica”, a declarat Alessandro Caparco.

Topul portarilor antrenați de Alessandro Caparco

Alessandro Caparco a venit la Dinamo în cel mai greu moment posibil, când echipa se afla în Liga a 2-a. Portarii de atunci erau Filip Dujmovic și Denis Oncescu. Deși bosniacul a început sezonul ca titular, echipa avea nevoie de prezența unui jucător U21, astfel că Oncescu a devenit prima opțiune. La finalul stagiunii, odată cu promovarea, lotul a fost îmbunătățit, iar

„O să începem cu portarii antrenați la Liga 2. Erau Filip Dujmovic și Denis Oncescu. Oncescu nu apăra nici la echipa a doua a lui Dinamo, dar, la un moment dat, trebuia să joci cu doi jucători U21. A fost titular la un moment dat la Dinamo și a avut o evoluție foarte bună într-un timp foarte scurt. La nivel tehnic, mulți portari români erau sub Oncescu. Totodată, știa foarte bine să gestioneze momentele de presiune. Cu Filip Dujmovic a fost foarte bine la început, dar după schimbare a fost altceva. A coborât puțin nivelul atunci, dar a progresat foarte mult și punea în practică, în meciuri, sfaturile primite. Mai era și Ștefan Fara, care știa că nu are nicio șansă să joace, dar era primul venit la antrenament.

În SuperLiga, bugetul era mai mare. Eram împreună cu Ovidiu Burcă și văzusem în jur de 35-40 de portari. La un moment dat ni l-au propus pe Adnan Golubovic. Să vedeți cum e viața: în ultima mea perioadă la Chiajna venise și Golubovic în probe. Am spus atunci, când l-am văzut, să îl luăm imediat. Adnan este unul dintre cei mai buni portari, la nivel tehnic, pe care i-a avut SuperLiga în ultimii ani. La el, alte lucruri erau greu de gestionat: nu se făcea plăcut în fața colegilor. Era foarte timid, nu socializa. După ce am plecat de la Dinamo, m-a sunat și mi-a spus că își va rezilia și el contractul”, a adăugat Alessandro Caparco.

Golubovic, cel mai bun portar pregătit de Caparco

Italianul a dezvăluit că Adnan Golubovic este cel mai bun portar cu care a lucrat la Dinamo. Mai mult decât atât, slovenul îi ajuta foarte mult pe colegii săi din poartă. , Alessandro Caparco a recunoscut că tânărul jucător a avut mari probleme tehnice în momentul în care a semnat cu Dinamo, iar în acest sens cei doi făceau foarte multe antrenamente individuale, pentru a corecta atât pașii, cât și poziționarea în teren.

„La nivel tehnic, Golubovic este, fără îndoială, cel mai bun portar cu care am lucrat la Dinamo. Îl ajuta foarte mult și pe Roșca. Când Alex a venit de la Șelimbăr, am avut multe discuții cu el. Alex știa că are anumite limite tehnice, nu stăpânea pașii pe care trebuie să îi facă la o minge înaltă. El recunoștea acest lucru, iar acesta este un pas important pentru un portar, pentru că ulterior se poate lucra la aceste aspecte. Îmi amintesc că am rămas șocat de reflexele lui într-un meci din Slovenia.

În acea perioadă juca Golubovic, însă, după o accidentare, a intrat Roșca în poartă. Alex avea o liniște extraordinară la debutul cu Petrolul. A avut câteva meciuri excelente la început, însă, în urma analizei, se vedeau anumite lacune. Acestea erau interne, el nu le lăsa să se vadă. Am încercat atunci să evoluăm, am făcut antrenamente specifice suplimentare cu el, de două-trei ori pe săptămână. După părerea mea, Roșca poate deveni noul portar al lui Dinamo, însă doar dacă își va remedia problemele pe care le are”, a conchis Alessandro Caparco.