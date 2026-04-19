Alessandro Caparco, îndrăgostit de România: “Aici e acasă! Eu nu mai recunosc Italia mea”. Jucătorii celebri pe care îi are la magazinul de haine: “Aproape facem o naţională!”

Alessandro Caparco a fost invitatul lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Cu experiență în fotbalul românesc atât ca jucător, la FCM Târgu Mureș, CSMS Iași și Concordia Chiajna, cât și ca antrenor, la FC Voluntari și Dinamo, italianul a discutat mai multe subiecte, printre care și dragostea pe care o poartă României, dar și brandul de haine pe care îl deține.

Jucătorii celebri pe care îi are Caparco la magazinul de haine

Alessandro Caparco deține brandul de haine Arcalei, cu locații atât în România, cât și în Italia. Invitatul lui Cristi Coste de la „FANATIK DINAMO” a dezvăluit că 80% din jucătorii de Seria A se îmbracă la magazinul său, iar aici i-a numit pe Lukaku sau Milinković-Savić. Totodată, fotbaliștii români îi calcă des pragul magazinului său, printre care Ianis Hagi și Dennis Man.

„Am un magazin de haine în România, iar Ropotan este alături de mine. Celelalte magazine sunt în Italia. S-au îmbrăcat de acolo Lukaku, Firmino, Milinković-Savić, Muslera. Din România mai sunt Man, Mihăilă, Maxim, Răzvan Marin, Ianis Hagi. De la echipa națională îi avem aproape pe toți jucătorii. La celălalt magazin, din Italia, aproximativ 80% dintre jucătorii din Seria A se îmbracă de la noi. Am muncit mult până am ajuns aici.

Îmi place când sunt „înțepat” dimineața la emisiunea de la iAMsport. Eu răspund într-o manieră amicală, glumesc cu ei. Îmi place foarte mult când sunt în emisiuni cu Decebal Rădulescu, Florin Prunea sau Andrei David. Și acum îi spun „prezi” lui Prunea, este o chestie pe care am învățat-o de la Juventus. Chiar dacă te lași de fotbal, nu ai voie să te adresezi cu „tu” unui conducător. Eu, cu Peruzzi, cu care am lucrat, nu i-am spus niciodată „tu”. Se supăra de multe ori pe mine, dar așa este educația mea”, a declarat italianul.

Alessandro Caparco, îndrăgostit de România

În continuare, Alessandro Caparco a recunoscut că iubește foarte mult România, ba chiar a avut mai multe decât . Fostul portar a explicat că în România se simte ca acasă, iar atunci când merge în Italia nu își mai recunoaște locul de baștină, unde s-au schimbat extrem de multe lucruri, inclusiv stilul de viață al oamenilor.

„România, pentru mine, este acasă! Când mă întorc în Italia, nu o mai recunosc. Eram obișnuit să fie diferit, atât la nivel de fotbal, cât și ca țară. Când mă întorc în Italia și văd oamenii pe stradă… nu mai este aceeași. Când eram copil și mergeam la Capri, vedeam cum erau îmbrăcați, dar acum nu mai e la fel. Mi se pare că, atunci când merg prin țară, nu mai este Italia mea. Italia mea era altfel înainte.

Este adevărat că, de multe ori, mă întorc în Italia ca să scap de unele lucruri din România. Totuși, aici mă simt foarte bine, chiar îmi place. De exemplu, când m-am uitat la Turcia – România, am suferit mai mult pentru România decât pentru Italia. Am avut mai multe emoții pentru România! Pentru mine, dacă Italia are nevoie de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial, înseamnă că nu mai este Italia cu care am crescut eu.

Este foarte simplu: noi, când ieșeam din Primavera, nu mergeam direct în Serie B sau Serie A, ci în C2, pentru a căpăta experiență. Era Lega Pro, acum s-a unificat. Erai profesionist, aveai pensie. M-am dus acolo cu Quagliarella, așa era pasul firesc. În C2, dacă nu erai titular, nu jucai niciun meci, iar jucătorii mai în vârstă nici nu te băgau în seamă. Era un vis să joci cu numele tău pe spate! În Serie C erau, înainte, salarii bune, nu mai aveai nevoie să lucrezi, însă acum sunt salarii normale”, a conchis Alessandro Caparco.

