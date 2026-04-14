Alessandro Caparco, scandal uriaş cu un fotbalist din Generaţia de Aur: „M-a trimis să mă antrenez cu vacile”. Ce relaţie are cu Florin Prunea. Exclusiv

Alessandro Caparco (42 de ani) a făcut dezvăluiri tari din perioada în care era fotbalist. De 16 ani în România, a dezvăluit ce relație are cu Florin Prunea (57 de ani) și care este membrul din „Generația de Aur” cu care nu s-a înțeles absolut deloc.

Alessandro Caparco, despre relația cu Florin Prunea

Din 2010 în România, Alessandro Caparco a dat cel mai bun randament la Poli Iași, acolo unde l-a avut președinte pe colegul de la iAmSport, Florin Prunea. Experiența italianului în țara noastră nu a fost mereu plăcută. În 2010, când a ajuns de la Grosseto la ASA Tg Mureș, a avut probleme de adaptare din cauza

„Sunt ‘copilul’ lui. Nu e adevărat. Cum să fiu copilul lui? Eu am ieșit mai frumos. (n.r. – Ai învățat de la Prunea ceva ca portar?) Nu. Niciodată presi era președinte. Nu s-a băgat niciodată la antrenamentele de portari. Antrenor era Benone Dohot. Nu a dat niciun sfat, nimic, niciodată. Presi a fost unul dintre președinții cei mai bun dacă nu cel mai bun din ce am avut în România. Și în fața primarului, ce spunea, aia era. Nu mințea fotbaliștii. Dacă zicea că de trei luni nu sunt salariile luate, de trei luni nu erau. Dar dacă pe 11 spunea că ai banii, pe 11 luai banii. Cuvântul lui conta. Nu mințea. Sunt genul ăla de președinți ‘Să vedem, să vedem’ și acoperă mai mult primarii. Domnul Prunea, nu. Avea tot timpul grijă de echipa lui și cred că și noi l-am răsplătit pe teren.

(n.r. – Au fost oameni cu care nu te-ai înțeles?) Cu siguranță. Mulți. În fotbalul românesc nu m-am înțeles cu domnul Babuțan, de la Tg Mureș. Cu domnul Sabău, care m-a adus din Italia. Eu jucam în Serie B, mai aveam doi ani de contract. Greșeala cea mai mare a fost cu siguranță a mea. Pentru că eu aveam un caracter mai impulsiv. Eu sunt din sudul Italiei, din Napoli, și d-aia am caracterul așa. Dar cu siguranță am greșit. Nu mi-a fost simplu să trec de la fotbalul italian la fotbalul românesc. Nu la condiții. Mă refer la mentalitate. Am văzut o diferență mare între mentalitatea din Italia și cea din România.

Cu mister Sabău au fost niște contre, unde și eu am reacționat de maniera negativă. A fost o discuție și cu mister și cu staff-ul lui. Au fost și chestii mai grave. (n.r. – te-a trimis să te antrenezi cu vacile?) Da. Câștigaserăm 4-1 cu Sportul Studențesc. Meciul următor jucam la Pandurii Tg. Jiu și plecam cu trei zile înainte. Pe vremea aia făceai două zile de cantonament înainte de meci și una după meci. Eu, venind din Italia, lucrasem cu Allegri, cu Sarri, cu Pioli, eu nu eram obișnuit cu ritmul ăsta. Nu mi-a fost simplu deloc”, a povestit Alessandro Caparco, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Unde a jucat Caparco în România

Din 2010 până în 2020, când a agățat ghetele în cui, Alessandro Caparco a jucat doar în România. El și-a trecut în CV echipele ASA Tg Mureș, Poli Iași, Concordia Chiajna și Dunărea Călărași. Cea mai mare performanță a sa a fost promovarea cu moldovenii de la finalul 2013-2014.

„După, când am văzut că nu sunt în lot m-am dus la el la birou și am bătut la ușă poate mai tare decât trebuia. De acolo a început nebunia. Apoi m-a chemat Claudiu Maior, era viceprimar la Tg Mureș, mi-a zis că acum nu mai fac parte din echipă și am început să mă antrenez cu vacile. Aveam două antrenamente pe zi. La 6 dimineața și la ora 15 cu echipa a doua. Și a ținut aproape o lună și jumătate. Am vorbit cu un avocat în Italia și mi-a spus să filmez tot ce se întâmplă pentru că putem face mobing. Când am început să fac demersurile, lucrurile s-au schimbat.

A venit mister Marius Lăcătuș și practic de acolo a început pentru mine experiența în fotbalul românesc. Marius Lăcătuș e un om cum îmi place mie, m-am înțeles foarte bine cu el. Ca antrenor trebuie să ai 4-5 fețe să gestionezi un grup. Mister Marius Lăcătuș avea doar o față, iar ce am văzut la el și la staff-ul lui? M-am îndrăgostit de Marius Lăcătuș. Și acum păstrez relația cu el.

Mi s-a părut un om adevărat, pe lângă faptul că a fost un antrenor destul de bun. Un caracter care mi-a plăcut mereu și e și o legendă în fotbalul românesc? (n.r. – Top 3 antrenori în România?) Lăcă, Edi Iordănescu și mi-a plăcut foarte mult și mister Ionuț Badea”, a conchis fostul goalkeeper italian.