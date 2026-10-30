Alessandro Del Piero a venit în România și și-a amintit de Steaua și Adrian Mutu! Ce a spus despre Cristi Chivu. Video

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Alessandro Del Piero (51 de ani) a fost prezent vineri la București. unde a participat la un eveniment organizat de compania Viggo Tailoring, cu care acesta colaborează de mai mulți ani. Fostul mare fotbalist a vorbit despre ultima sa vizită în România, pentru un meci contra Stelei în 1995, dar și despre fostul său coechipier de la Juventus, Adrian Mutu.

Alessandro Del Piero, amintiri fabuloase de la meciul Steaua – Juventus

Alessandro Del Piero a revenit în România după 31 de ani. Precedenta vizită a legendarului fotbalist în țara noastră fusese în decembrie 1995, când Juventus a evoluat contra Stelei în grupele UEFA Champions League. Partida din Ghencea s-a încheiat la egalitate, 0-0, Del Piero fiind introdus la pauză în locul lui Fabrizio Ravanelli. În meciul tur de la Torino, legendarul „decar” marca un gol și oferea o pasă decisivă în succesul lui Juventus, 3-0. „Îmi aduc aminte de zăpadă, am aterizat în ziua meciului, pentru că aeroportul fusese închis în seara premergătoare, nu știam dacă vom ajunge.

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Noi eram deja calificați atunci, îmi aduc aminte mai mult de meciul care s-a jucat la Torino, a fost mai frumos. A fost foarte frig în acea zi și a nins, dar am fost fericit că am venit în România. Așa e fotbalul, joci în condițiile care sunt, la acea vreme jucai în orice condiții. Acum nu mai vezi astfel de meciuri, toate suprafețele de joc sunt perfecte. Pe vremuri era mai dificil, dar și mai fascinant”, a afirmat Alessandro Del Piero. Juventus a terminat pe primul loc în acea grupă, din care mai făceau parte Borussia Dortmund și Rangers, iar mai apoi a cucerit trofeul în urma unui succes contra lui Ajax în finală.

Alessandro Del Piero a vorbit despre Adrian Mutu și Cristi Chivu

Alessandro Del Piero a fost coechipier cu la Juventus în sezonul 2005-2006. „Perioada pe care am petrecut-o alături de Adrian a fost scurtă, dar ne-am simțit foarte bine împreună. Sper că e bine, m-a invitat la meciul de retragere, dar din păcate nici măcar nu eram în Europa atunci. Țin legătura cu el”, a spus italianul.

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Legenda lui Juventus a vorbit și despre fostul său adversar din Serie A, , care momentan o antrenează cu succes pe Inter. „E un subiect sensibil, pentru că eu sunt de cealaltă parte, dar se descurcă extraordinar. E cea mai bună echipă acum, toată lumea știe asta. Are parte de multă presiune, dar face o treabă foarte bună”, a fost verdictul lui Alessandro Del Piero.

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Ce a declarat Alessandro Del Piero despre colaborarea cu brandul românesc Viggo

Alessandro Del Piero a sosit la București de la New York alături de soția sa, Sonia Amoruso, pentru a participa la evenimentul organizat cu ocazia aniversării de 10 ani a brandului Viggo Tailoring, cu care italianul colaborează de mai mulți ani. „Ne-am cunoscut în urmă cu 4 ani, am rămas în legătură. Calitatea a fost extraordinară, au luat în calcul toate detaliile, am fost încântat de acest lucru. Ca italian, sunt foarte pretențios, pentru că în Italia avem branduri uriașe.

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Credem că suntem în continuare cei mai buni. Au dat dovadă de profesionalism și etică. Am venit cu idei în urmă cu câțiva ani, apoi am discutat, a fost frumos, totul a decurs fără probleme. Când începi o colaborare, trebuie să cunoști persoana și să ai încredere în ce face”, a afirmat fostul mare fotbalist.

Campionul mondial a vorbit și despre relația dintre poporul român și cel italian: „Cred că relația dintre italieni și români este foarte puternică. Sunt mulți români în Italia acum, dar și când am crescut aveam români în jur. Sunt multe obiceiuri similare. Mă gândesc la copilăria mea, când românii erau noi în Italia”.

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