Alessandro Del Piero, atac la adresa lui Cristi Chivu după Derby d’Italia: „Nu are nevoie de așa ceva! Își va da seama mai târziu”

Inter își continuă parcursul bun din Serie A și ține distanța foarte bine față de urmăritoare. Formația lui Cristi Chivu a învins cu 3-2, însă a fost avantajată în mod cert de un cartonaș roșu pe care Juventus l-a încasat pe nedrept în minutul 42 al partidei. Alessandro Del Piero l-a înțepat pe român după ce a declarat în conferința de presă că a existat contact, deși în reluări acest lucru nu este vizibil.

Alessandro Del Piero l-a luat la țintă pe Chivu după Inter – Juventus 3-2

Legenda „Bătrânei Doamne”, Alessandro Del Piero, a fost dezamăgit de declarațiile lui Chivu de la finalul partidei cu Juventus. În minutul 42, Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben, deși reluările nu arată nimic neregulamentar în duelul pe care l-a avut cu Bastoni.

, fapt pentru care VAR nu a putut interveni. La finalul partidei, Cristi Chivu și-a apărat echipa și a declarat că a existat un contact între cei doi, deși reluările îl contrazic. Atacantul legendar al torinezilor l-a criticat pentru afirmațiile sale:

„Este clar și evident că am asistat la două meciuri într-unul singur. A fost o eliminare nedreaptă. Partida a fost foarte echilibrată. Când Inter nu are o prestație excelentă, avem tendința să fim critici. În același timp, Juventus își caută încă drumul și a jucat foarte bine.

În această seară, Inter a beneficiat de un plus adus de Pio Esposito, care devine din ce în ce mai decisiv. Despre eliminare? Nici măcar nu a fost fault. Arbitrul ar fi trebuit să ezite puțin mai mult înainte de a acorda cartonașul galben. Prin astfel de decizii nu faci decât să încingi spiritele pe teren, trebuie să evaluezi corect situația.

Dimarco? Ce picior are băiatul ăsta… Chivu face o treabă excelentă, dar în seara asta a greșit comentând acel episod. Inter nu are nevoie de așa ceva, mă așteptam la o altă reacție. Când ești puternic, vrei să câștigi pe merit. Când ai parte de un episod evident în favoarea ta, nu ești mulțumit. Poate peste câteva zile își va da seama de asta” a declarat Alessandro Del Piero, conform

Ce a spus, de fapt, Cristi Chivu la finalul partidei

Ca antrenor al echipei ce a beneficiat de o greșeală de arbitraj, Cristi Chivu a încercat să-și apere elevii și să nu pună și mai multe paie pe foc. Tocmai din această cauză și nu a spus clar că al doilea galben primit de Kalulu a fost acordat incorect, ci că există un contact minim la care jucătorul lui Juventus ar fi trebuit să fie mai atent, știind că este deja avertizat:

„E o atingere ușoară, dar cred că un jucător avertizat cu galben trebuie să fie mai atent în asemenea faze. La meciul cu Liverpool am fost bătuți dintr-un penalty controversat și am vorbit cu fundașul meu și i-am explicat că nu trebuia să se expună. Kalulu, dacă știa că are un galben, poate că trebuia să gestioneze altfel. În anumite situații trebuie să-ți ții mâinile acasă”, a spus Chivu la conferința de presă.