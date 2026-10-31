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Alessandro Del Piero, gafă de proporții la București! Ce s-a întâmplat când l-a întâlnit pe celebrul protestatar Ceaușescu. Video

Cristian Măciucă
31.10.2026 | 11:03
Alessandro Del Piero gafa de proportii la Bucuresti Ce sa intamplat cand la intalnit pe celebrul protestatar Ceausescu Video
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Până unde a putut merge celebrul protestatar Ceaușescu! Ce s-a întâmplat când l-a abordat pe Alessandro Del Piero la București. FOTO: Fanatik
Celebrul protestatar Marian Ceaușescu a avut parte de o întâlnire neașteptată cu Alessandro Del Piero, legenda lui Juventus fiind în vizită la București. Activistul a reușit să obțină o reacție din partea fostului mare fotbalist italian
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Renumitul activist civic Marian Ceaușescu (n.r. – Marian Moroșanu) l-a abordat la București pe Alessandro Del Piero (51 de ani), fotbalist care a scris istorie la Juventus în perioada 1993-2012. Fostul mare atacant a ajuns în România pentru startul unei colaborări cu Viggo Tailoring, un brand de haine care îi îmbracă inclusiv pe „tricolori”.

Gafă colosală comisă de Alessandro Del Piero la București

În timpul vizitei la București, Alessandro Del Piero a comis o gafă neașteptată la conferința de presă, dar a fost și protagonistul unei întâlniri surprinzătoare cu celebrul protestatar Marian Ceaușescu. Superstarul italian a fost întrebat despre România și despre posibilitatea de a vizita mai multe obiective turistice.

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În timp ce povestea despre informațiile primite în drumul spre eveniment, fostul internațional italian a confundat Bucureștiul cu Budapesta. Acesta și-a dat însă imediat seama de greșeală și s-a corectat. „Budapesta. București, scuze. București”, a fost declarația lui Alessandro Del Piero.

Ulterior, Del Piero a încercat să depășească momentul stânjenitor și a vorbit despre atracțiile turistice din România. „Am venit pe un drum frumos, am vorbit despre ‘micul Paris’, monumente, Arcul de Triumf, Parlament, care e a doua cea mai mare clădire din lume. Sunt lucruri fascinante, cu siguranță și Dracula, istoria din spate. Sper ca data viitoare să am mai mult timp să vizitez”, a mai spus italianul.

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Protestatarul Marian Ceaușescu l-a abordat pe Del Piero

Un alt moment inedit al vizitei lui Del Piero la București a fost vizita marelui atacant italian cu celebrul activist civic Marian Ceaușescu. Mare fan al lui Juventus, Ceaușescu nu a putut rata ocazia de a îl aborda pe Alex Del Piero, alături de care s-a și filmat. „Alessandro Del Piero, marele jucător al celor de la Juventus. Ai un mesaj pentru suporteri?”, l-a introdus Marian Ceaușescu pe Alessandro Del Piero în clipul său video, postat pe rețelele sociale. „Vă salut și vă îmbrățișez pe toți. Forza Juve”, a transmis Alessandro Del Piero

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Marian Ceaușescu, întâlnire cu Alex Del Piero

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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