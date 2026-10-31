Alessandro Del Piero, gafă de proporții la București! Ce s-a întâmplat când l-a întâlnit pe celebrul protestatar Ceaușescu. Video

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Renumitul activist civic Marian Ceaușescu (n.r. – Marian Moroșanu) l-a abordat la București pe Alessandro Del Piero (51 de ani), fotbalist care a scris istorie la Juventus în perioada 1993-2012. Fostul mare atacant a ajuns în România pentru startul unei colaborări cu Viggo Tailoring, un brand de haine care îi îmbracă inclusiv pe „tricolori”.

Gafă colosală comisă de Alessandro Del Piero la București

a comis o gafă neașteptată la conferința de presă, dar a fost și protagonistul unei întâlniri surprinzătoare cu celebrul protestatar Marian Ceaușescu. Superstarul italian a fost întrebat despre România și despre posibilitatea de a vizita mai multe obiective turistice.

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În timp ce povestea despre informațiile primite în drumul spre eveniment, fostul internațional italian a confundat Bucureștiul cu Budapesta. Acesta și-a dat însă imediat seama de greșeală și s-a corectat. „Budapesta. București, scuze. București”, a fost declarația lui Alessandro Del Piero.

Ulterior, Del Piero a încercat să depășească momentul stânjenitor și a vorbit despre atracțiile turistice din România. „Am venit pe un drum frumos, am vorbit despre ‘micul Paris’, monumente, Arcul de Triumf, Parlament, care e a doua cea mai mare clădire din lume. Sunt lucruri fascinante, cu siguranță și Dracula, istoria din spate. Sper ca data viitoare să am mai mult timp să vizitez”, a mai spus italianul.

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Protestatarul Marian Ceaușescu l-a abordat pe Del Piero

Un alt moment inedit al vizitei lui Del Piero la București a fost vizita marelui atacant italian cu Mare fan al lui Juventus, Ceaușescu nu a putut rata ocazia de a îl aborda pe Alex Del Piero, alături de care s-a și filmat. „Alessandro Del Piero, marele jucător al celor de la Juventus. Ai un mesaj pentru suporteri?”, l-a introdus Marian Ceaușescu pe Alessandro Del Piero în clipul său video, postat pe rețelele sociale. „Vă salut și vă îmbrățișez pe toți. Forza Juve”, a transmis Alessandro Del Piero

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