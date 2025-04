Fără precedent! Viorel Flueran, luat prin surprindere după golul decisiv din Hermannstadt – Rapid. Jucătorul sibienilor și-a explicat gestul uluitor pentru Fanatik. Foto

Alessandro Murgia (28 de ani) a produs un moment hilar la golul decisiv din . Mijlocașul central italian al sibienilor l-a luat efectiv în brațe pe arbitrul Viorel Flueran, la reușita semnată de Sergiu Buș în minutul 90 + 4 al .

Alessandro Murgia, faza serii în Hermannstadt – Rapid 2-1

Calificarea pentru Hermannstadt în finala Cupei României Betano a adus la Sibiu o bucurie fără de margini. Poate cel mai potrivit exponent al acestui sentiment este chiar Alessandro Murgia.

Mijlocașul central din Italia nu și-a mai putut control fericirea, când l-a văzut pe Sergiu Buș introducând balonul în poarta goală aproape de fluierul final. Doar un ghinion foarte rar de atunci i-ar mai fi putut face pe elevii lui Marius Măldărășanu să rateze a doua prezență în ultimul act al Cupei României Betano, după cea din 2018.

Alessandro Murgia a oferit o imagine cum rareori se poate vedea pe un teren de fotbal. Murgia a simțit nevoia să îmbrățișeze prima persoană care i-a ieșit în cale, respectiv pe arbitrul Viorel Flueran. Fotbalistul a explicat succint pentru FANATIK gestul său: ”A fost din instinct”.

Bucurie mare la Sibiu

Euforia este emoția predominantă în tabăra sibiană. Silviu Balaure, atacant la Hermannstadt, a transmis după încheierea jocului că trupa pregătită de Marius Măldărășanu poate să câștige inclusiv finala Cupei României Betano, unde o va întâlni fie pe CFR Cluj, fie pe Farul Constanța.

”N-au avut spații, n-au avut ocazii. N-am apucat să văd golul lor, pentru că eram în vestiar. Am ieșit afară când era gol. Am văzut golul nostru. Am văzut doi jucători în careu, ne-a zis Mister să venim cu multe centrări.

Suntem o echipă omogenă și jucăm foarte bine acasă. Ne dorim foarte mult să câștigăm Cupa României și play-out-ul. Sper ca suporterii să vină alături de noi mereu.

De mâine trebuie să ne pregătim de meciul cu UTA, ne bucurăm doar în această seară și mâine o luăm de la capăt. Putem să o câștigăm fără probleme dacă ne facem jocul”, a declarat Silviu Balaure, la capătul succesului cu Rapid.