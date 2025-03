Alessandro Nesta, după ce s-a confruntat cu Cristi Chivu în Monza – Parma 1-1: „În viață nu știi niciodată”

Monza și Parma s-au anihilat reciproc . În urma remizei cu scorul de 1-1, echipa lui Nesta a rămas pe ultimul loc, cu 15 puncte, în timp ce „cruciații” sunt pe 17, cu 25 de puncte.

Alessandro Nesta, după ce a remizat în fața lui Cristi Chivu în Monza – Parma 1-1: „Trebuie să rămânem uniți”

Deși a câștigat un singur punct în ultimele nouă meciuri, Alessandro Nesta (48 de ani) a fost încântat de evoluția elevilor săi. Considerat unul dintre cei mai buni stoperi din istorie, tehnicianul italian încă are încredere că își poate salva echipa de la retrogradare. Monza e la 10 lungimi sub Parma, prima formație aflată deasupra „nisipurilor mișcătoare”.

„Dacă am fi câștigat, am fi redus diferența la șapte puncte față de Parma. În momentul de față, matematica nu ne condamnă. Trebuie să rămânem uniți, în viață nu știi niciodată. Am avut meciul de azi sub control, apoi a venit golul lor. Mare păcat.

Pentru mine, acest meci a fost cea mai bună prestație a noastră cu o echipă de mijlocul clasamentului. Mare păcat pentru băieți, au fost extenuați la final. Bravo lui Bonny că a băgat-o în vinclu.

Fac treaba asta într-un singur mod: serios și cu respect pentru cei care vin la stadion, pentru cei care mă plătesc și pentru mine, fiindcă nu vreau să las o impresie proastă.

Garantez că toată lumea dă 100%. Matematica nu ne condamnă, știm că e greu, dar să rămânem concentrați. Experimente tactice? Sunt liber să fac ce vreau și o să fac ce vreau”, a declarat Alessandro Nesta, după Monza – Parma 1-1.

Alessandro Nesta a primit din partea conducerii o a doua șansă să mențină echipa în Serie A. dar, două luni mai târziu, a fost readus pe banca tehnică a formației din Lombardia.

