Fiica lui Ilie Năstase este studentă la Paris. Ce facultate de renume urmează Alessia

Amalia și Ilie Năstase au fost căsătoriți șase ani, timp în care din rodul iubirii lor au venit pe lume două fete, Alessia și Emma.

După divorțul celor doi, fetele au rămas cu mama, dar Ilie a avut grijă în continuare ca celor două să nu le lipsească nimic, iar acum a venit momentul ca fiica cea mare, cea care , să-l facă un tată mândru.

Alessia studiază la Parsons, Paris

Tânăra în vârstă de 18 ani nu mai locuiște de câteva luni bune în România. Alessia a luat drumul străinătății pentru a urma .

”Bună! Mă numesc Alessia Năstase, am 18 ani și sunt din București. Acum câteva luni am plecat la Paris, la facultate, la Parsons, și mă specializez în domeniul de art, media and technoloy”, a spus Alessia Năstase în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Însă, oricât de tentant ar suna să îți petreci anii studenției în Franța, Alessia recunoaște că dorul de casă o pune la mare încercare.

”Îmi este dor de România”

Fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase a mărturisit la Pro TV că de când a plecat din România stă cu gândul numai la momentul în care se va întoarce în sânul familiei.

Până atunci însă, tânăra care se specializează în domeniul artei are grijă să pună în fiecare lucrare de a sa câte o bucată mică din țara unde s-a născut și a crescut.

”De când m-am mutat aici îmi este foarte dor de România și încerc să o aduc în fiecare lucrare de-a mea. Îmi este dor de România pentru că acolo îmi este familia, acolo îmi sunt toți prietenii și, mai mult de atât, acolo am copilărit, și acolo mă simt acasă. Abia aștept să mă întorc de sărbători”, a mai adăugat fiica lui Ilie Năstase.

Ilie Năstase: ”Sunt mândru de fetele mele”

De cealaltă parte, fostul jucător de tenis spune că nu poate decât să se declare un tată mândru, chiar dacă fiica nu i-a călcat pe urme și a ales un alt drum în viață.

Mai mult decât atât, Ilie Năstase mărturisește că nu are nicio emoție în ceea ce o privește pe Alessia. Fiica sa are aproape o mulțime de prieteni, ceea ce o face să nu se simtă singură printre străini.

”Cum să mă simt altfel, decât mândru de fetele mele! Alessia desenează de la vârsta 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea.

Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, spunea Ilie Năstase în urmă cu ceva timp, conform .