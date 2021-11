Superman de România! Cine este românul care participă în premieră la Campionatul Mondial de trampoline

La mai puțin de nouă luni de când s-a apucat de trampoline, Alex Avasiloae va fi primul reprezentant al României la Campionatul Mondial de la Baku. O veste cu atât mai îmbucurătoare cu cât „Superman de România” – cum a fost supranumit – nu a mai luat parte la nicio competiție dedicată acestei discipline.

„Sunt foarte emoționat pentru că vor fi peste 100 de participanți la categoria mea. Eu mi-am pregătit cele două integrale bine”, a mărturisit puștiul de 17 ani, multiplu medaliat în probele de 1, respectiv 3 metri la săriturile în apă.

În Azerbaidjan va fi însoțit de tatăl său, Florin Avasiloae, care îi este și antrenor, Răzvan Spierscu (kinetoterapeur), respectiv Mircea Brînzea (coordonatorul delegației) și va concura la categoria Age Group 4 (17-21 ani), cu alți 62 de sportivi din 32 de țări.

„Sunt foarte emoționat pentru că vor fi peste 100 de participanți la categoria mea. Eu mi-am pregătit cele două integrale bine”, a declarat Alex Avasiloae, „forțat”, având în vedere că în București nu mai există niciun , să renunțe la . Deși nu i-a fost ușor să ia această decizie, se bucură nespus că va deveni primul reprezentant al țării noastre la Mondialul de trampoline.

„Este cel mai frustrant lucru, pentru că faci un sport în care trebuie să sări în apă și tu nu ai bazin să te antrenezi. Singurul bazin unde aș putea să mă pregătesc este la Bacău și mi-e foarte greu să ajung, drumul e de 4 ore și condițiile nu sunt unele în care să faci performanță”, a mai spus gimnastul de 17 ani.

Emoțiile tatălui: „Treci foarte ușor de la rău la bine , de la extraordinar la foarte rău”

Chiar dacă se declară mândru de evoluția fulminantă a fiului său în mai puțin de nouă luni, Florin Avasiloae nu și-a putut ascunde emoțiile când a venit vorba despre dificultățile pe care le întâmpină ca antrenor al propriului copil.

„Pot surveni accidente. Este plăcut să îl vezi pe podium, dar în același timp este ciudat să îți vezi copilul căzând de pe trambulină de la o înălțime de 6-7 metri…treci foarte ușor de la rău la bine , de la extraordinar la foarte rău

„Pentru Alex este o surpriză că participă la această disciplină direct la un campionat mondial. El nu intră în panică foarte ușor, nu se sperie de importanța acestei competiții. Pentru mine, dacă intră în primii 50 la primul concurs al lui, este extraordinar”, a declarat tatăl gimnastului supranumit „Superman de România”.

Federația Română de Gimnastică a implementat în acest an toate disciplinele existente la nivelul forului internațional, respectiv Trampoline Gymnastics, Parkour, Gym for all și Acrobatics, punând astfel bazele primei echipede Trampoline din istoria țării noastre. Cei trei reprezentanți ai acestei discipline – Alexandru Avasiloae, Dorin Todirașu și Roxana Doroftei – sunt legitimați la și antrenați de Florin Avasiloae, la individual masculin, individual feminin, sincron băieți și sincron fete.

„Trampoline este o disciplină olimpică, unde catapultarea sportivilor la o înălțime foarte mare este una dintre cele mai spectaculoase ramuri din gimnastică internațională“, a explicat Mircea Brînzea, cel care îl va însoți pe Alex Avasiloae la Baku, în calitate de coordonator al delegației.