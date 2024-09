Alex Băluţă a dat drumul la goluri, iar Dawa a adus egalarea. Cum a marcat FCSB în partida cu CFR Cluj. Video

FCSB a început foarte slab derby-ul cu CFR Cluj, iar ardelenii s-au desprins la 2-0 în debutul reprizei secunde prin , care a făcut ce-a vrut în careul roş-albaştrilor.

Alex Băluţă a dat drumul la goluri! Atacantul “anti-gol” al FCSB a profitat de gafa lui Rocha

de la FCSB un jucător lăudat chiar dacă marca foarte puţine goluri. Micul atacant a pus umărul serios la câştigarea campionatului, revanşându-se în play-off cu golul de titlu, marcat în victoria cu Farul Constanţa, scor 2-1.

În actuala stagiune, Alex Băluţă este criticat pentru evoluţiile sale deşi a început să dea drumul la goluri. A marcat cu UTA Arad, în succesul cu 2-0, iar în Gruia a profitat de greşeala lui Rocha şi a marcat pentru 1-2, în minutul 59.

Criticat de Gigi Becali: “E nenorocire cu Băluță!”

După meciul cu Lask Linz, Băluţă a fost criticat de patronul FCSB, care a fost nemulţumit de faptul că atacantul fuge de minge: “E nenorocire cu Băluță! Anul trecut ai fost cel mai bun, iar acum fugi de minge?! Cum e posibil?”

Alex Băluţă a declarat după meciul cu UTA Arad că îl ambiţionează criticile patronului şi va continua să muncească pentru a fi mai eficient la finalizare:

„Important este că am avut ocazii, de acum înainte important este să mă pregătesc foarte bine, să am execuții cât mai bune la antrenament, să mă pregătesc cât mai bine. Dacă sunt supărat, sunt pe mine, nu voi fi pe ce s-a auzit, că nu am avut evoluțiile pe care le așteptau cei din jur. Pe mine mă ambiționează asta, de acum înainte sunt sigur că mă voi pune pe picioare.

Am avut un blocaj, dar ăsta este fotbalul. Mă bucur că am șansa în continuare de a mă revanșa. Cei de aici au încredere în mine, mă apreciază foarte mult, chiar dacă uneori m-au criticat. Pe mine m-a ambiționat lucrul ăsta.

“A fost o perioadă nu neapărat nefastă, ci în care nu am avut realizări”

Până la urmă am jucat toate meciurile, am fost titular, nu am de ce să mă plâng, nu o să caut scuze. Trebuie să țin capul sus, la FCSB nu e ușor să joci bine. E o presiune imensă, s-a resimțit din prima zi în care am fost aici.

Într-adevăr, a fost o perioadă nu neapărat nefastă, ci în care nu am avut realizări. Sunt sigur că realizările vor veni, va trebui să dau mai mult și fotbalul mă va răsplăti”, a spus Băluţă.