Alex Băluță a răspuns criticilor lui Gigi Becali. Care a fost mesajul atacantului lui FCSB după ce patronul l-a făcut praf în spațiul public

Alex Băluță a fost unul dintre jucătorii importanți ai FCSB din sezonul trecut, în care „roș-albaștrii” au ieșit victorioși în SuperLiga României. Accidentat în finalul partidei cu „U” Cluj, Alex Băluța a devenit disponibil odată cu pregătirea de iarnă pe care bucureștenii au făcut-o în Antalya. Forma sa după revenire a fost destul de slabă, iar patronul Gigi Becali nu a ezitat să-l critice. Băluța i-a dat replica latifundiarului din Pipera pe profilul său personal de Instagram.

Replica lui Alex Băluță după criticile lui Gigi Becali

Patronul lui FCSB este bine cunoscut pentru faptul că își „distruge” jucătorii în spațiul public după prestații mai slabe sau greșeli individuale.

Noul „abonat” al patronului este Alex Băluță, care nu se regăsește în jocul „roș-albaștrilor” după ce a revenit din

Băluță a mai fost mustrat și în trecut de patron,

După seria de critici din trecut, Băluță l-a mulțumit pe Gigi Becali în următoarele meciuri, iar omul de afaceri a declarat în repetate rânduri că atacantul de 31 de ani „joacă de frică”.

Luat în colimator din nou de patron, Alex Băluță a dat o replică subtilă prin intermediul unui „story” pe Instagram. Fotbalistul lui FCSB a postat o poză cu textul: „Nothing to lose, everything to win” (n.r. – Nimic de pierdut, doar de câștigat).

Ce a mai spus Becali despre Alex Băluță de-a lungul timpului

Gigi Becali l-a făcut praf în mai multe rânduri pe Alex Băluță, însă atacantul lui FCSB nu a luat în seamă spusele patronului și a ținut capul sus. Omul de afaceri a spus despre fotbalist că se ascunde de minge și că este „anti-gol”.

„Aseară a făcut pe el de frică. Se ascundea, ca nu cumva să vină mingea la el. Fugea de minge. Nu v-a intrat bine în cap că eu mă uit la meci și văd cine fuge de minge și cui îi este frică de minge”, spunea Gigi Becali după returul cu Sparta Praga din Champions League.

„Dacă sunt supărat, sunt supărat pe mine, nu pe ceea ce s-a auzit. Pe mine asta mă ambiționează și, de acum înainte, mă voi pune pe picioare. A fost un blocaj, dar asta e fotbalul. Mă bucur că am șansa în continuare să mă revanșez”, spunea Băluță în luna septembrie după un meci cu UTA.