Alex Băluță a semnat! Salariul uriaș pe care îl va avea la Poli Timișoara

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Alexandru Băluță (32 de ani) revine în fotbalul românesc la aproape un an după despărțirea de FCSB. Din informațiile FANATIK, mijlocașul a semnat cu Poli Timișoara, formație care a obținut promovarea în divizia secundă, unde va încasa un salariu consistent. Fostul internațional a discutat cu mai multe formații din SuperLiga, însă a decis să își continue cariera în Liga 2.

Alexandru Băluță a semnat cu Poli Timișoara! Ce salariu va avea fostul jucător al FCSB-ului

Alexandru Băluță va evolua începând din noul sezon sub comanda lui Dan Alexa la Poli Timișoara, formație care va lupta pentru promovarea în SuperLiga. Din informațiile FANATIK, fostul internațional a semnat un contract pe doi ani cu gruparea care a obținut în această vară promovarea în divizia secundă și va avea un salariu de 6.000 de euro net pe lună.

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Mijlocașul ar putea să câștige însă o sumă mult mai mare cu ajutorul primelor de joc, dar și al diverselor bonusuri care există în contract, pentru meciuri jucate, goluri și, cel mai important, pentru obținerea promovării în prima ligă. Băluță ar fi negociat și cu formații din SuperLigă, însă a ales să semneze cu Poli Timișoara, motivele oferite fiind orașul, suporterii și proiectul echipei. Despre transferul lui Băluță la formația timișoreană a scris și .

, iar . 2017-2018 este ultimul sezon în care Timișoara a avut o reprezentantă în prima divizie, însă nu este vorba despre actualul club, ci de ACS Poli, grupare care nu a fost recunoscută de marea majoritate a suporterilor.

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Alexandru Băluță, perioadă dificilă după despărțirea de FCSB

Alexandru Băluță a devenit jucător liber în vara anului trecut, după despărțirea de FCSB, iar la finalul lunii august a fost prezentat oficial de Los Angeles FC, formație din MLS. Acesta a evoluat foarte puțin pentru gruparea americană, 15 minute pentru prima echipă și o repriză pentru formația secundă, înainte de a pleca în iarnă, după finalul sezonului.

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În februarie, Băluță a semnat cu Boluspor, gruparea din divizia secundă a Turciei. Acesta a evoluat în 8 jocuri în această primăvară, singura sa contribuție decisivă fiind un „assist” într-un duel pierdut cu 2-4 contra celor de la Umraniyespor. Fotbalistul a mai evoluat în carieră pentru Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța (actuala Farul), Universitatea Craiova, Slavia Praga și Akademia Puskas.

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