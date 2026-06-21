Sport

Alex Băluță a semnat! Salariul uriaș pe care îl va avea la Poli Timișoara

Alexandru Băluță revine în țară după ce în ultimul an a evoluat în SUA și Turcia. Fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu divizionara secundă Poli Timișoara și va încasa un salariu consistent.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
21.06.2026 | 14:11
Alex Baluta a semnat Salariul urias pe care il va avea la Poli Timisoara
EXCLUSIV FANATIK
Alexandru Băluță (32 de ani) a semnat cu Poli Timișoara. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță (32 de ani) revine în fotbalul românesc la aproape un an după despărțirea de FCSB. Din informațiile FANATIK, mijlocașul a semnat cu Poli Timișoara, formație care a obținut promovarea în divizia secundă, unde va încasa un salariu consistent. Fostul internațional a discutat cu mai multe formații din SuperLiga, însă a decis să își continue cariera în Liga 2.

Alexandru Băluță a semnat cu Poli Timișoara! Ce salariu va avea fostul jucător al FCSB-ului

Alexandru Băluță va evolua începând din noul sezon sub comanda lui Dan Alexa la Poli Timișoara, formație care va lupta pentru promovarea în SuperLiga. Din informațiile FANATIK, fostul internațional a semnat un contract pe doi ani cu gruparea care a obținut în această vară promovarea în divizia secundă și va avea un salariu de 6.000 de euro net pe lună.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul ar putea să câștige însă o sumă mult mai mare cu ajutorul primelor de joc, dar și al diverselor bonusuri care există în contract, pentru meciuri jucate, goluri și, cel mai important, pentru obținerea promovării în prima ligă. Băluță ar fi negociat și cu formații din SuperLigă, însă a ales să semneze cu Poli Timișoara, motivele oferite fiind orașul, suporterii și proiectul echipei. Despre transferul lui Băluță la formația timișoreană a scris și ProSport.

Poli Timișoara a efectuat mai multe mutări de impact după ce și-a asigurat promovarea în divizia secundă, iar antrenorul unei rivale din Liga 2 a declarat pentru FANATIK că formația „alb-violetă” se numără printre principalele favorite la promovare. 2017-2018 este ultimul sezon în care Timișoara a avut o reprezentantă în prima divizie, însă nu este vorba despre actualul club, ci de ACS Poli, grupare care nu a fost recunoscută de marea majoritate a suporterilor.

ADVERTISEMENT
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi24.ro
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară

Alexandru Băluță, perioadă dificilă după despărțirea de FCSB

Alexandru Băluță a devenit jucător liber în vara anului trecut, după despărțirea de FCSB, iar la finalul lunii august a fost prezentat oficial de Los Angeles FC, formație din MLS. Acesta a evoluat foarte puțin pentru gruparea americană, 15 minute pentru prima echipă și o repriză pentru formația secundă, înainte de a pleca în iarnă, după finalul sezonului.

ADVERTISEMENT
Tragedie: doi asasini plătiți în vârstă de 16 ani au ucis două persoane...
Digisport.ro
Tragedie: doi asasini plătiți în vârstă de 16 ani au ucis două persoane care urmăreau un meci de la Mondial. Alți 5 răniți

În februarie, Băluță a semnat cu Boluspor, gruparea din divizia secundă a Turciei. Acesta a evoluat în 8 jocuri în această primăvară, singura sa contribuție decisivă fiind un „assist” într-un duel pierdut cu 2-4 contra celor de la Umraniyespor. Fotbalistul a mai evoluat în carieră pentru Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța (actuala Farul), Universitatea Craiova, Slavia Praga și Akademia Puskas.

ADVERTISEMENT
  • 325.000 de euro este cota actuală a lui Alexandru Băluță, conform transfermarkt
  • 8 selecții și un gol are fotbalistul la naționala României
Spania – Arabia Saudită, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026,...
Fanatik
Spania – Arabia Saudită, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Andrei Nicolescu anunţă transferuri la Dinamo direct din cantonament: „Lotul nu este definitivat”...
Fanatik
Andrei Nicolescu anunţă transferuri la Dinamo direct din cantonament: „Lotul nu este definitivat” Ce jucători ţinteşte
„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din...
Fanatik
„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din Curacao. Cum s-a trăit pe insulă primul punct la CM. Video
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Ce i-a avertizat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii Stelei după succesul de la Sevilla:...
iamsport.ro
Ce i-a avertizat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii Stelei după succesul de la Sevilla: 'M-au luat căldurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!