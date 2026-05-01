Alex Băluță a surprins pe toată lumea! Anunț aproape de miezul nopții despre viitorul său: „Meritați mai mult”

Alex Băluță (32 de ani) se află într-o perioadă mai puțin bună a carierei după ce a plecat de la FCSB. Deși el a avut sezoane bune pentru roș-albaștri, extrema dreaptă nu-și a mai găsit o echipă la care să rămână mai mult de câteva luni după despărțirea de campioana României. După ce se transferase în iarnă în Liga a II-a din Turcia, Băluță și-a anunțat plecarea după mai puțin de trei luni.

Alex Băluță, out de la Boluspor după nici trei luni

Alexandru Băluță s-a despărțit de FCSB la finalul sezonului 2024/2025. De atunci, atacantul a fost legitimat pentru două formații, însă nu a reușit să confirme pentru niciuna dintre el. Românul nu a reușit să se integreze în MLS, acolo unde a jucat un singur meci pentru Los Angeles FC, echipă la care evoluează Heung-Min Son și Hugo Lloris.

fostul atacant de la FCSB a mers în Turcia, în Liga a II-a, la Boluspor. El nu a reușit să se impună nici aici și a bifat doar 8 meciuri în campionat, fără să aibă vreo contribuție decisivă. La mai puțin de trei luni după ce semnase în „Țara Semilunii”, Băluță și-a anunțat despărțirea de echipă pe Instagram.

„Mulțumesc tuturor și vă doresc mult noroc în următorii ani. A fost o plăcere să petrec fiecare zi alături de voi și să dau tot ce am mai bun pentru echipă. Meritați mai mult decât ce aveți acum și vă țin pumnii pentru ce va urma. O mare îmbrățișare pentru voi și vă sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din această echipă. Final de poveste!”, a scris Alex Băluță într-un story pe Instagram.

Boluspor a reacționat la puțin timp și a repostat mesajul scris de fotbalistul român. „Alexandru Băluță, care s-a alăturat echipei noastre în perioada de transferuri din iarnă, și-a luat rămas bun de la Boluspor. Îi mulțumim pentru contribuțiile aduse clubului nostru și îi dorim mult succes în continuarea carierei”, au transmis cei de la Boluspor.

Alex Băluță ar putea reveni în SuperLiga României

Alex Băluță a avut contract cu Boluspor doar până la sfârșitul acestui sezon, iar echipa mai are un singur meci de disputat. După ce nu a jucat aproape deloc la Los Angeles FC, românul a căutat să prindă ritm pentru un eventual transfer la o echipă unde va putea juca mai mult.

Extrema dreaptă a recunoscut că a avut discuții în România imediat după plecarea din America, însă nu s-au concretizat din cauza pregătirii sale fizice. însă faptul că el nu a jucat aproape deloc pentru Los Angelesc FC a cântărit enorm: „Am avut variante din țară. Am discutat cu CFR, dar a picat în ultima sută de metri. Am vorbit cu Pancu. Nu am jucat în ultima perioadă, iar oamenii au crezut că nu sunt pregătit. Nu a fost o problemă financiară. Pentru mine este important să am continuitate. Săptămâna care urmează o să mă decid. Normal că sunt pregătit să rămân și în țară, dacă va exista un interes. Sunt pregătit și aștept cu nerăbdare să încep, îmi este dor de fotbal”, a explicat Alex Băluță la