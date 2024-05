Alex Băluță, campion cu FCSB, interviu exploziv: „Nu vreau să mai am vreo discuție cu Mihai Rotaru. A fost la nunta mea, nu poți spune așa ceva despre mine!” Exclusiv

Alex Băluță a câștigat primul titlu de campion în România. L-a luat cu FCSB, echipă cu care a semnat vara trecută când Fotbalistul de buzunar al liderului este însă un om liniștit. Mult mai puternic mental, cum singur anunță, împăcat total cu deciziile din viață și carieră.

Alex Băluță: „Tata mi-a dat mingea în brațe, mama n-a fost așa mare fan al fotbalului”

Timp de aproape de o oră, în liniștea bazei de la Berceni, noul favorit al lui Gigi Becali a discutat cu FANATIK despre fotbal, familie, carieră, greșeli, ambiții. Nu lipsesc declarațiile tranșante, nu lipsesc nici săgețile. Totul spus fără menajamente, în interviul care urmează, cu sare și piper „made în Oltenia”!

Alex, cum te-ai apucat de fotbal?

– A fost talentul meu de mic. Mi-a plăcut foarte mult de prima dată când tata mi-a dat mingea în brațe. În mare parte, am moștenit acest lucru de la tatăl meu. A fost un jucător mare aici, în România și a fost ușor să-mi transmită spiritul de a juca fotbal, de a face ceea ce-mi place. Mă jucam indiferent că era minge, balon, orice obiect.

Mama nu s-a opus?

– Mama n-a fost chiar așa un fan mare al fotbalului, nu m-a susținut pe cât mi-aș fi dorit, dar m-a ajutat foarte mult. M-a împins foarte mult să merg la școală, să învăț, să știu să mă comport în societate și asta m-a ajutat mult și la fotbal. Fără școală nu poți realiza nimic.

„Luam autobuzul, știam unde trebuie să ajung. Nu conta ploaie sau ninsoare”

Cum ai ajuns la școala lui Gică Popescu?

– Erau foarte multe selecții în acea perioadă la Craiova. Eram mulți copii de vârste diferite, amestecați. Până s-a finalizat școala de fotbal a lui Gică Popescu, eram la echipe diferite din Craiova. Ne antrenam peste tot. Nu erau condițiile care sunt acum, nu eram susținuți atât de mult cum sunt susținuți copiii în ziua de azi spre exemplu. Mai mult venea de la tine. Ăsta era primul lucru când te trezeai dimineața, să iei mingea cu tine și să te duci singur la antrenament.

Visai să ajungi fotbalist…

– Da, da. Luam autobuzul, știam unde trebuie să ajung. Nu conta că afară era ploaie sau ninsoare. Lucrurile astea te ambiționează, te întăresc și te fac să ajungi departe. Am crescut ca junior la „Gică Popescu”. Am trecut prin școala fotbalului și am învățat multe. De la Gică Popescu am făcut pasul la Chindia Târgoviște.

Trei ani acolo…

– Da, domnul Gică Popescu a făcut un proiect acolo, din postura de președinte de imagine împreună cu domnul Ion Crăciunescu. Am fost selectați mai mulți jucători de la școala lui Gică Popescu, printre care și eu. A fost pasul meu la seniori. Atunci am semnat primul contract de jucător profesionist.

Alex Băluță despre primul salariu câștigat în fotbal: „Vreo 500 de euro! Mi s-a părut mult și aveam o rușine ieșită din comun”

Câți bani ai luat?

– O sumă mică, 4-500 de euro. Când au venit să vorbească cu noi legat de contracte, de salarii, aveam o rușine ieșită din comun. Nu mă vedeam să fac eu lucrul ăsta, să stau eu de vorbă legat de bani. Având în vedere că eram plecat de acasă, îmi trebuia și mie un salariu cu care să mă descurc. Chiar vorbeam cu tata și i-am zis că nu știu ce să-i zic omului ăsta, cât să-i cer. A venit domnul Ion Crăciunescu și nici n-am apucat să zic ceva: „Cam 500 de euro e plafonul nostru pentru juniori”. Mi s-a părut mult 500 de euro! Mă așteptam la 1.500 de lei, cam pe acolo. Apoi să mă ajute să continui școala pentru că mai aveam doi ani ca să termin liceul. Îmi doream să termin liceul și să iau BAC-ul.

Și te-a ochit Gică Hagi?

– Da, după ce am promovat în Liga 2 și am jucat doi ani. Am avut evoluții bune, am înscris vreo 14 goluri în 2 ani. Eram într-o creștere continuă. Țin minte că, după al treilea an, cu 6 luni înainte să termin acolo, erau multe echipe care mă voiau, printre care Oțelul Galați. Narcis Răducan mă dorea foarte mult, dar s-au răzgândit. Nu s-au înțeles și probabil au zis că e mai bine pentru mine să merg la domnul Gică Hagi din vară.

„La întâlnirea cu Gică Hagi am mers cu tata! Nu am putut decât să ascult”

Ai tremurat puțin când ai dat de Hagi?

– Da, da. Erau emoții mari. Emoții au fost și la Chindia când venea domnul Gică Popescu în vestiar și avea discuții cu noi. Ne încuraja, ne motiva. După ce am făcut pasul la Viitorul, s-a schimbat totul.

Cum a fost întâlnirea cu Gică Hagi?

– Îmi amintesc că am fost împreună cu un fost coleg de-al meu, Ionuț Șerban, care a fost la FC Argeș, tot oltean și el. El a fost tot un produs al școlii de fotbal Gică Popescu. Era un exemplu pentru mine ca fotbalist, era foarte bun și mi-a plăcut tot timpul de el. Am stat în cameră cu el la Târgoviște și am avut multe de învățat de la el în perioada aceea. Am fost împreună cu el la Viitorul, ne-a luat pe amândoi. A fost prezent și tata la întâlnirea cu domnul Hagi. Aveau birourile în Herăstrău, pentru că anul acela au jucat la Chiajna. Nu am putut decât să ascult, nu mi-am găsit cuvintele. A fost o mândrie și un lucru inedit.

Alex Băluță: „Ilie Balaci și-a pus cuvântul pentru mine: «Să-l aduceți acasă pe Băluță! E nevoie de olteanul ăsta!»”

E o poveste interesantă și cum te-a văzut Craiova la Hagi…

– A fost un meci în care am jucat la Brașov. Cei de la Craiova veniseră pentru Mateiu. Domnul Hagi m-a pus în banda dreaptă. Am fost senzațional! Apoi m-a mutat vârf fals și l-am prins pe Marius Constantin. Țin minte că mi-a zis să plec de acolo, să mă duc în altă parte, că-l alerg prea mult.😊 Fiind copil, m-am speriat puțin pe moment… Am jucat tot meciul, apoi au spus că mă vor și pe mine, mai ales pentru faptul că eram oltean.

În 2014, la 21 de ani, te-ai întors acasă, la Craiova.

– Cea mai mare contribuție a avut-o domnul Ilie Balaci, Dumnezeu să-l ierte! Dânsul și-a pus cuvântul și a spus că e nevoie de olteanul ăsta la echipă: „Să-l aduceți acasă pe Băluță!”. Domnul Balaci a mai dat două nume, dar nu s-a putut. Erau Ionuț Năstăsie, băiatul fostului fotbalist care a jucat la Universitatea Craiova, și Alex Mitriță.

S-a întors olteanul Băluță acasă, dar pe bănuți puțini: vreo 2.700 de euro…

– Așa era la vremea respectivă. Nu am luat nimic nici la semnătură.

Primul salariu mai mare a fost când ai ajuns la națională?

– Da, atunci, vreo 6-7.000 de euro, dar a fost o perioadă scurtă. Nu eram după bani, nu mă interesau banii. Eram tot timpul agitat, concentrat să reușesc, determinat, ambițios. A fost mereu o presiune mare la Craiova, lumea are așteptări de la tine și nu poți să bați pasul pe loc.

În Oltenia totul arde…

– Normal. Mi-a luat doi ani până să intru în grațiile fanilor și să fiu pe un drumul pe care mi-l doream. Am avut multe dezamăgiri acolo, faptul că eram copil și nu duceam la presiune. Mă lăsam dus de critici, de vorbe urâte… Știam că pot mai mult.

Dacă nu eram fotbalist, probabil aș fi continuat cu facultatea. Am terminat Educație Fizică și Sport. Poate aș fi făcut o altă facultate în paralel” – Alex Băluță

„Hagi m-a promovat, Mulțescu mi-a dat aripi și cu Mangia mi-am luat zborul”

Te-au influențat bârfele?

– Da. Puneam tot timpul la suflet! Ca oltean, copilul lor din Craiova, era normal să mă afecteze. Până la urmă m-au ajutat aceste lucruri și am reușit să mă ridic la așteptările oltenilor. Cea mai bună perioadă a mea a fost când a venit nea Gigi Mulțescu. Dânsul m-a împins cel mai mult și m-a reprofilat. A găsit ce mulți nu au văzut în mine. Mi-a dat o încredere ieșită din comun. Asta m-a ajutat cel mai mult!

Ce antrenori ți-au influențat cariera?

– Domnul Hagi în primul rând, care m-a promovat în Liga 1, nea Gigi Mulțescu mi-a dat aripi și cu Devis Mangia am reușit să-mi iau zborul!

„Gică Hagi e exigent, iar acest lucru lipsește fotbalului nostru. Cei care vin din spate sunt relaxați”

În Herăstrău, în 2013, a fost prima oară când te-ai întâlnit cu Hagi?

– Să stai față în față cu cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc, pentru mine a fost cel mai bun început. A avut încredere în mine și asta m-a ajutat enorm. Nu mai conta contractul, nu mai conta absolut nimic. Eram nerăbdător, îmi doream să ajung cât mai repede să mă lovesc de Liga 1.

Gică Hagi te critica des, pentru că e foarte pretențios, foarte greu de mulțumit…

– Acele critici mi-au priit și mi-au prins bine pentru că nu m-a criticat doar pe mine. Nu erau neapărat critici, erau niște lucruri constructive pe care ni le transmitea. Tot timpul era exigent cu noi și cred că acest lucru lipsește fotbalului nostru. Exigența ajută, mai ales la generațiile care vin din spate. Nu mai simt teama, presiunea. Cei tineri sunt cam relaxați și lucrurile nu stau bine. Ar trebui să fie mai multă foame, mai multă dorință din partea celor care vin din spate.

„Nu am vrut să merg în Ungaria, dar eram aproape de casă, soția născuse…”

Cum ai ajuns vara trecută la FCSB?

– Gândul meu a fost să nu mă întorc în țară! În Ungaria a fost o perioadă de trei ani în care m-am simțit bine, a fost ok. Veneam după perioada de pandemie. Ultimul an l-am avut la Liberec, un an bun. Mă așteptam să mă întorc la Slavia. Așteptam un semn de la ei. Cât timp am fost la Liberec nici nu m-au căutat, nici măcar nu m-au felicitat vreodată!

Curios, erai jucătorul lor plecat împrumut.

– Da, am avut acumulări, momente grele, nu neapărat frustrări. Îmi doream foarte mult să mă întorc și să demonstrez, să arăt că nu sunt jucătorul pe care îl credeau ei. Faptul că nu jucasem foarte mult în primul an la Slavia m-a ambiționat enorm. De-asta m-am dus la Liberec, să joc meci de meci. A fost o dezamăgire mare.

Te simțeai dat la o parte de Slavia…

– Da, și s-a ivit apoi ocazia să merg la Pușkaș. Slavia a decis să mă împrumute prima dată, eu nu am fost de acord, iar apoi m-au cumpărat cei de la Pușkaș. N-am vrut să merg acolo sincer să fiu, pentru că îmi doream mai mult de la cariera mea. Nu am privit ca un pas înainte faptul că am ajuns în Ungaria. Pentru siguranța mea, a familiei, pentru ceea ce îmi ofereau ei și faptul că eram aproape de casă, soția născuse, am privit partea rațională și avantajele. Fotbalistic, nu am fost mulțumit de pasul ăsta, deși m-au tratat foarte frumos, m-au apreciat. Am fost plătit cel mai bine de acolo.

„Eram convins că o să semnez în Australia, dar mi-au oferit puțin”

În Ungaria ai avut cel mai mare salariu?

– A fost la fel ca în Cehia. Foarte aproape de ce îmi ofereau cehii, doar că nivelul fotbalistic nu era ca în Cehia.

La FCSB câștigi mai mult ca în Cehia?

– Nu, mai puțin. În Cehia, la Slavia, am avut cel mai mare salariu.

Ce s-a întâmplat după 3 ani la Puskas?

– Vara trecută am tot purtat discuții cu Craiova și ăsta a fost primul gând. Eu am așteptat oferte din străinătate, am avut oferte din Polonia, de la Widzew Lodz. Am avut apoi de la Qarabag, dar nu s-a concretizat nimic. Au fost niște oferte din Australia.

La capătul celălalt al lumii…

– Eram convins că o să merg acolo! Eram sigur pe mine, dar mi-au oferit foarte puțin la ceea ce înseamnă viața din Australia și faptul că era foarte departe. Numai câte ore zburam până acolo… N-am putut. Am zis să mai aștept. Am tot continuat să vorbesc cu cei de la Craiova.

„Meme mi-a scris de oferta FCSB când s-a jucat finala Europa League în Ungaria”

Ai discutat cu Mihai Rotaru?

– Da, Apoi am zis să ne întâlnim să discutăm la birou. Așa e cel mai corect, cel mai bine, să vedem unde ajungem.

Cum și când a venit oferta de la FCSB?

– Primisem un mesaj la finala UEFA Europa League, când s-a jucat în Ungaria. Eram acasă cu soția și am început să vorbesc cu ei. Le-am spus: „Știți foarte bine ce înseamnă Craiova pentru mine!”.

Meme te-a sunat?

– Da, mi-a scris. I-am spus că e foarte greu să fac pasul ăsta la FCSB. La mine e o excepție, e o situație mai specială.

Erai jucător liber până la urmă, puteai discuta cu oricine.

– Nu le-am spus „nu” celor de la FCSB. Am rămas deschis și rămânea să discutăm în continuare. Am lăsat ușa deschisă și am dat dovadă de respect și față de ei. Nu aveam de ce să le închid ușa.

„Am semnat cu FCSB pentru că am ales ce e bine pentru mine și pentru familia mea”

I-ai spus lui Mihai Rotaru că ai ofertă de la FCSB?

– Da, dar oricum s-a aflat.

Mihai Rotaru a declarat că te-ai dus la FCSB, deși n-ai primit bani în plus…

– Așa a spus dânsul, așa a considerat că trebuie să spună ca să…

Rotaru a reacționat foarte dur atunci la adresa ta, declarând în Fanatik că nu mai exiști pentru el, că l-ai trădat…

– Așa s-a simțit dânsul la momentul respectiv.

A fost vorba de bani mai mulți la FCSB?

– Normal că da. Am ales pentru ceea ce va fi în continuare. Craiova a fost prima opțiune pentru mine, domnul Rotaru o știe, dar nu ne-am înțeles.

Alex Băluță: „Înainte eram slab de înger, acum sunt puternic mental”

Le-ai spus că semnezi cu FCSB la botez, la Mitriță?

– Sincer, nu mă așteptam să nu mă înțeleagă! Dar nu o să regret niciodată. Am trecut prin multe, mai ales de atunci până în momentul ăsta. Am învățat destul de multe.

Ce ai învățat?

– A fost o lecție de viață. Sunt puternic mental acum. Eram slab de înger înainte. Am dovedit că am curaj și încredere în mine. Până la urmă eu am fost corect și asta mi-a dat cea mai multă încredere.

Ai mai avut vreo discuție cu Mihai Rotaru din acel moment?

– Nu, și nici nu-mi doresc să mai am vreodată o discuție. Am rămas dezamăgit de ce am auzit la televizor în acea perioadă.

„Chestiile cu păcănelele au fost umflate oricum. Au fost greșeli în trecut”

Te-au afectat chestiile cu păcănelele, acuzele care au apărut?

– Au fost greșeli în trecut.

Au spus că s-au întâmplat, nu că s-ar fi întâmplat vara trecută.

– Erau umflate mult, dar sunt lucruri care s-au întâmplat la vremea respectivă. Atunci eram numărul 1, am fost cel mai bun marcator al Craiovei în ultimul an. Am avut cele mai multe goluri în toate competițiile și adusesem și Cupa României după 25 de ani de secetă. Dacă domnul Rotaru a considerat că trebuie să vorbească în felul ăsta despre mine…

Mihai Rotaru a mai spus o chestie interesantă pe care aș vrea să o lămurești. Banii pe care Craiova ți i-ar fi dat la semnătură trebuia să-i împarți cu Mitriță.

– Inițial nu au fost bani la semnătură. A fost vorba de un contract fără bani la semnătură. Doar salariu, banii la semnătură au apărut, așa, pe parcurs. Mihai Rotaru nu a vrut să-mi dea bani la semnătură, nu avea nicio legătură cu jocurile. Eu am familie, am doi copii acasă, dânsul a fost la nunta mea și nu poți să spui niciodată asemenea lucruri despre mine.

„Din 10 jucători, opt s-ar fi dat la o parte în cazul meu și nu ar fi jucat niciodată contra Craiovei”

Când erai la Craiova ai povestit că ai avut un vis în care te vedeai în tricoul FCSB. Te-ai trezit speriat că te fluiera tot stadionul… Visul s-a transferat în realitate!

– E posibil. Eram copil, gândeam diferit…

Acum e real. Cum te-ai simțit să joci în tricoul FCSB-ului contra Craiovei?

– Nu a fost confortabil. N-am avut nicio chestie să mă răzbun sau să fac meciul vieții împotriva lor. M-am concentrat pe munca de echipă în primul rând și pe rezultat. Să reușesc să câștig. Până la urmă nu a contat neapărat că am jucat împotriva lor. Nici nu am băgat de seamă înjurăturile, bannerele, tot ce s-a spus despre mine. Nu mi-a fost ușor. Nu e ușor pentru nimeni să ducă o presiune ca asta. Din 10 jucători, poate opt s-ar fi dat la o parte și nu ar fi jucat niciodată. Am dat dovadă de curaj, că sunt puternic și pot să-mi ajut colegii. Față de colegi nu ar fi fost ok să mă dau lovit sau să caut diferite scuze. Sunt jucător profesionist! Echipa te plătește, trebuie să-ți faci datoria. Asta e cel mai important, să fii bărbat în teren și să vorbească faptele. Ceea ce s-a și întâmplat.

„Cu Mitriță am rupt orice fel de legătură!”

Mai ai vreun prieten apropiat la actuala echipă a Craiovei?

– Sunt apropiat de majoritarea băieților. Nu mai ținem legătura atât de mult. Vorbeam cu Ivan, cu Bancu, cu Screciu.

Mitriță e supărat pe tine?

– Cu el s-a rupt orice fel de legătură!

De când ai semnat cu FCSB?

– Da.

S-a supărat și n-ați mai vorbit?

– Nu mai contează, nu mă interesează.

Ați mai discutat?

– A fost o discuție, dar nu mai dau curs acum. Asta a fost.

„Când am venit la FCSB am văzut cât de jos eram din punct de vedere fizic”

Prima ofertă de la FCSB a venit cu o jumătate de an înainte să mergi la Slavia. De ce nu ai ajuns în 2018?

– A fost o situație diferită. Atunci n-aș fi continuat în țară în primul rând. Gândul meu a fost să plec în străinătate și asta am spus la momentul respectiv. Să iau Cupa cu Universitatea Craiova și să prind un transfer în străinătate. Așa s-a și întâmplat.

E vestiarul FCSB ceea ce te așteptai?

– Faptul că am o vârstă și am acumulat experiență m-a ajutat foarte mult acum. În special băieții m-au ajutat să mă integrez mai repede. Și pentru mine a fost ușor pentru că am avut răbdare și am muncit în fiecare zi. Am fost determinat să arăt că merit să fiu aici, chiar dacă a fost o perioadă grea la început cu accidentări. Din punct de vedere mental, până m-am adaptat, a fost greu. Antrenamentele sunt sus ca intensitate, diferite față de ceea ce făceam în Ungaria.

Mai greu la FCSB?

– Da, mult mai greu. Mi-a luat mult timp până să mă adaptez fizic și mental. Am găsit majoritatea băieților la un nivel foarte ridicat, m-au împins, m-au ambiționat. Foarte buni, o calitate ieșită din comun. Am văzut cât de jos am fost când am venit.

Îți pare rău de anii care au trecut?

– Da, simțeam că se va îmbunătăți lucrul ăsta. Am trecut peste toate accidentările, peste tot ce s-a mai scris. N-am mai ascultat în stânga și drepta. Mi-am văzut de drum.

„Gigi Becali nu m-a sunat niciodată după meciuri”

Cum te simți când Gigi Becali îți spune Băluță anti-gol?

– Într-un fel are dreptate, pentru că aș fi putut să am cifre mai bune, chiar dacă nu sunt atât de disperat după gol. Sunt prezent în fața porții, dar probabil că mi-a lipsit concentrarea și faptul că n-am fost sigur și hotărât. Nu-mi fac probleme pentru că deja mă îmbunătățesc de la zi la zi și de la meci la meci.

Cum ai ajuns unul dintre preferații patronului?

– Toată lumea a fost surprinsă pentru că se aștepta la opusul a ceea ce spune dânsul. Probabil a văzut determinarea mea în teren și cât de mult mă lupt. Aduc un plus echipei, compensez. Asta a văzut dânsul și i-a plăcut răutatea asta pozitivă. Nici nu-mi făceam griji, simțeam tot timpul că așa se va întâmpla. Nu așteptam decât să mă fiu ok fizic, iar din punct de vedere mental să fiu echilibrat. Lucrurile bune au venit.

Ai vorbit cu Gigi Becali față în față?

– Am vorbit la telefon când am venit și asta a fost discuția. Nici nu mă văd să fac asta față în față. Pentru mine cele mai bune discuții sunt atunci când eu sunt în teren. Eu așa vorbesc cu dânsul, prin evoluțiile mele.

Te sună să te felicite când faci meciuri bune?

– Nu, nu m-a sunat niciodată după meciuri.

„Chiricheș e cel mai bun exemplu pentru fiecare în vestiar”

Care e postul pe care te simți cel mai bine?

– Mă simt bine în banda dreaptă, de-aici am reușit toate golurile, și vârf fals. Acestea sunt cele mai bune poziții pe care am jucat. Și în spatele vârfului, dar depinde de sistem.

Puțină lume știe că și Hagi te folosea 9 fals.

– În poziția de 9 fals, la Craiova, am avut cel mai bun an al meu!

Compagno și Djokovic sunt pierderi pentru FCSB?

– Da, cu siguranță, pentru că aveau experiență. Au adus un plus de câte ori au fost prezenți în teren. Erau lideri în vestiar, niște băieți de excepție.

Cum e Chiricheș în vestiar că tot vorbești despre lideri?

– Chiricheș te inspiră și te motivează foarte mult când vezi la vârsta lui cât de mult muncește și cât de mult trage. Are ambiție. A stat atât de multe luni accidentat și a tras zi de zi ca să revină. Ăsta e cel mai bun exemplu pentru fiecare în vestiar, un model și în special pentru cei tineri.

Coman și Olaru sunt foarte buni. Pe mine unul m-au cucerit de când am venit și m-au ambiționat foarte mult” – Alex Băluță

Ați mai avut puterea să vorbiți în vestiar după 0-4 cu Rapid?

– A fost greu de digerat acea înfrângere, dar am prins cu toții o seară foarte rea. N-am știut niciunul ce vrem de la acel meci. Toți au așteptat unul de la altul în teren să vină cu ceva. Din păcate, n-a fost seara noastră. S-a întâmplat să fim toți într-o pasă neagră. Dacă suntem unul sau doi în pasă neagră, reușim să traversăm perioada din momentul respectiv. Pentru mine teama mai mare era următorul meci. Reacția noastră cu Sepsi. Până la urmă am reacționat pozitiv și am luat 3 puncte. Asta era temerea mai mare. Nu mai conta meciul cu Rapid.

Cel mai bun „11” în care a jucat Alex Băluță: Kolar – Coufal, Chiricheș, Screciu, Radunovic – Stanciu, Soucek, Olaru – Băluță, Olayinka, Coman.

CV Alexandru Băluță

Data nașterii: 13 septembrie 1993, Craiova

13 septembrie 1993, Craiova Carieră: Școala de Fotbal Gică Popescu, Chindia (2010 – 2013), Viitorul (2013 – 2014), Universitatea Craiova (2014 – 2018), Slavia Praga (2018 – 2019), Liberec (2019 – 2020), Academia Puskas (2020 – 2023), FCSB (2023 – ?)

„Sunt sigur că, dacă aș fi convocat la Euro, un plus tot aș aduce”

Acum 3 ani ai spus că e cea mai mare mândrie să îmbraci tricoul naționalei…

– Cred că, dacă aș fi avut mentalitatea de azi și ceea ce cred că pot să ofer acum, aș fi reușit mai multe și în trecut. Până la urmă ăsta a fost drumul meu. M-am maturizat mai greu. Probabil că nici nu am profitat la maximum de șansele pe care le-am avut, atunci când am fost convocat. Nu am avut multe șanse, nu am jucat foarte mult, nu am fost chemat constant ca alți jucători, dar am întotdeauna aceleași sentimente plăcute.

Te gândești la Euro din vară?

– Mă gândesc atâta timp cât ușile sunt deschise. Ce e mai frumos decât să fiu optimist, pozitiv și să mă încarc în fiecare zi cu gândul ăsta. Nu se știe niciodată, pentru că am încredere în mine. Sunt sigur că, dacă aș fi convocat, un plus tot aș aduce.

8 meciuri și un gol este CV-ul tricolor al lui Alex Băluță

„Sunt cea mai bună versiune a mea, iar ei, soția și copiii, sunt tot ce contează!”

Să lămurim și acel scandal cu amanta, cu acele probleme…

– …nu aș vrea să mai dau curs. Totul e liniștit. Nu s-a pus niciodată problema de amantă sau de lucruri de genul acesta. E o greșeală a mea din trecut care a rămas acolo. Eu m-am schimbat foarte mult. Soția mea mă respectă, mă iubește și știe că sunt un om bun, care pune suflet. Care face totul pentru familie. Avem doi copii minunați și ei sunt rezultatul iubirii noastre. Cu toții mai călcăm greșit. În acest moment sunt cea mai bună versiune a mea, iar ei, soția și copiii, sunt tot ce contează!

Care e greșeala pe care nu vrei să o repeți în viață?

– Până la urmă din greșeli înveți. Iar eu am învățat.

2,65 milioane de euro a plătit Slavia Praga celor de la Craiova pentru transferul lui Băluță

700.000 de euro a achitat Academia Puskas cehilor în iulie 2020

5 trofee are Băluță în palmares: un titlu de campion al României cu FCSB (2024), o Cupă a României cu Universitatea Craiova (2018), două titluri de campion (2019, 2020) și o Cupă în Cehia (2019) cu Slavia Praga,