Sport

Suma de bani cu care Alex Băluță se întoarce în țară! Fostul jucător al FCSB a strâns o avere în SUA în doar patru luni

Aventura lui Alexandru Băluță la Los Angeles FC s-a încheiat prematur. Fostul campion al României cu FCSB, Băluță se întoarce în țară cu o sumă incredibilă de bani
Cristian Măciucă
27.11.2025 | 17:28
Suma de bani cu care Alex Baluta se intoarce in tara Fostul jucator al FCSB a strans o avere in SUA in doar patru luni
ULTIMA ORĂ
Alex Băluță, capăt de drum la Los Angeles! Suma incredibilă de bani cu care se întoarce în țară fostul star FCSB. FOTO: X @LAFC
ADVERTISEMENT

Alex Băluță (32 de ani) n-a rezistat decât trei luni în MLS. Fostul star de la FCSB s-a despărțit de Los Angeles FC, echipă cu care semnase în august 2025 din postura de jucător liber.

Alex Băluță se întoarce de la Los Angeles cu o sumă infimă de bani

Pus pe liber de FCSB la începutul sezonului 2025-2026, Alexandru Băluță și-a găsit echipă la finalul verii. Mijlocașul a semnat august cu Los Angeles FC, formație care activează în Major League Soccer.

ADVERTISEMENT

La LA, Băluță a acceptat un salariu în valoare de 30.000 de euro pe lună, înțelegerea fiind valabilă până în ianuarie 2026. Românul nu va mai continua în SUA, astfel că, după patru luni la Los Angeles, va încasa doar 120.000 de euro.

Alexandru Băluță putea câștiga mult mai mulți bani peste Ocean. Dacă fosta vedeta de la FCSB i-ar fi convins pe cei de la LA FC să îi prelungească contractul scadent la finalul lui 2025, Băluță ar fi fost remunerat cu 360.000 de euro pe an.

ADVERTISEMENT
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe...
Digi24.ro
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”

La Los Angeles, Alex Băluță a avut un salariu ceva mai mare decât cel pe care îl încasa la FCSB. Gigi Becali îi plătea lunar mijlocașului suma de 20.000 de euro.

ADVERTISEMENT
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te...
Digisport.ro
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”

Mesajul cu care Alex Băluță și-a luat adio de la Los Angeles FC

Sezonul a luat pauză în MLS, astfel că Alex Băluță nu va mai putea evolua la formația din LA. Românul a jucat foarte puțin oricum, doar 15 minute, în care nu a avut nicio realizare importantă. „Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia Los Angeles. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte a familiei încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să arăt pe teren că pot ajuta echipa – chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac – nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.

ADVERTISEMENT

Mulțumesc mult coechipierilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și să nu renunțăm niciodată!”, a scris Alex Băluță, pe Instagram.

7,90 este cota Betano pentru „2 solist” la Steaua Roșie Belgrad - FCSB din Europa League
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Imagini...
Fanatik
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Imagini din vestiar înainte de meci
Conference League, rezultate etapa 4. Noi dueluri tari cu 11 echipe neînvinse după...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 4. Noi dueluri tari cu 11 echipe neînvinse după primele 3 runde!
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”....
Fanatik
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
iamsport.ro
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!