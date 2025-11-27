Suma de bani cu care Alex Băluță se întoarce în țară! Fostul jucător al FCSB a strâns o avere în SUA în doar patru luni

ADVERTISEMENT

Alex Băluță (32 de ani) n-a rezistat decât trei luni în MLS. Fostul star de la FCSB s-a despărțit de Los Angeles FC, echipă cu care semnase în august 2025 din postura de jucător liber.

Alex Băluță se întoarce de la Los Angeles cu o sumă infimă de bani

Pus pe liber de FCSB la începutul sezonului 2025-2026, Alexandru Băluță și-a găsit echipă la finalul verii. formație care activează în Major League Soccer.

La LA, Băluță a acceptat un salariu în valoare de 30.000 de euro pe lună, înțelegerea fiind valabilă până în ianuarie 2026. Românul nu va mai continua în SUA, astfel că, după patru luni la Los Angeles, va încasa doar 120.000 de euro.

Alexandru Băluță putea câștiga mult mai mulți bani peste Ocean. Dacă fosta vedeta de la FCSB i-ar fi convins pe cei de la LA FC să îi prelungească contractul scadent la finalul lui 2025, Băluță ar fi fost remunerat cu 360.000 de euro pe an.

La Los Angeles, . Gigi Becali îi plătea lunar mijlocașului suma de 20.000 de euro.

Mesajul cu care Alex Băluță și-a luat adio de la Los Angeles FC

Sezonul a luat pauză în MLS, astfel că Alex Băluță nu va mai putea evolua la formația din LA. Românul a jucat foarte puțin oricum, doar 15 minute, în care nu a avut nicio realizare importantă. „Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia Los Angeles. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte a familiei încă de la primul antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am mai bun în fiecare zi.

Deși nu am avut ocazia să arăt pe teren că pot ajuta echipa – chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac – nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finala pe care o meritam cu toții.

Mulțumesc mult coechipierilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și să nu renunțăm niciodată!”, a scris Alex Băluță, pe Instagram.