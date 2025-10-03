Alex Băluță i-a impresionat pe americani cu poveștile despre Universitatea Craiova și Generația de Aur: „Acel club mi-a dat totul. Ca să vedeți cum e viața?” Video

Alexandru Băluță a dat lovitura în această var la care joacă și Son, fostul star de la Tottenham. Atacantul român a vorbit despre începuturile sale în fotbalul mare și i-a impresionat pe americani cu poveștile despre Universitatea Craiova și Generația de Aur.

ADVERTISEMENT

Alex Băluță e gata de o nouă provocare. Fostul atacant de la FCSB își așteaptă debutul la LAFC

În ultimii ani, peste ocean au ajuns fotbaliști celebri. La Inter Miami joacă Lionel Messi, Jordi Alba sau Luis Suárez, iar Alex Băluță va da piept cu nume mari.

Alexandru Băluță le-a vorbit americanilor despre Generația de Aur

Fotbalistul deja i-a cucerit pe fanii de peste ocean. Într-un interviu publicat pe canalul oficial de YouTube al clubului LAFC, Alex Băluță a vorbit despre primii săi pași în fotbalul mare și a adus un elogiu Generației de Aur.

ADVERTISEMENT

„M-am născut în Craiova. Acolo am început fotbalul, la academia lui Gheorghe Popescu, un fost mare jucător și o legendă a României. A fost căpitanul Barcelonei și a jucat inclusiv la Cupa Mondială din 1994, un turneu final cu rezultate grozave pentru România.

Am multe amintiri frumoase din copilărie. Craiova mi-a dat totul și de acolo am reușit să mă transfer pentru prima dată în străinătate. Părinții mei sunt din Craiova, la fel și soția mea. Am început din Craiova și acum, iată-mă, în Los Angeles.

ADVERTISEMENT

Acea generație din 1994 a avut parte de o gală anul trecut. Au fost împreună pentru ultima oară și au jucat un meci amical pe Arena Națională, în București. Am fost și eu invitat la acel meci. Ca să vedeți cum e viața, Gică Popescu a lansat atunci un parfum în amintirea Mondialului din SUA. Numele parfumului? Pasadena 94! Iar acum eu locuiesc în Pasadena, la hotel.

ADVERTISEMENT

Cine mi-a plăcut cel mai mult din acea generație? Gheorghe Hagi, cu siguranță. O legendă! Tot el a fost cel care m-a debutat în prima ligă din România. Mi-a fost antrenor și mi-a oferit debutul. A avut multă încredere în mine și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Pentru mine a fost o onoare să fiu antrenat de el”, au fost cuvintele lui Alex Băluță.

Alex Băluță, entuziasmat de șansa de a juca în MLS

Atacantul român a precizat că nu a stat mult pe gânduri când a auzit de oferta venită de la LAFC. Alex Băluță a recunoscut că perioada din vară, când era liber de contract, a fost una dificilă, dar una peste care a reușit să treacă.

ADVERTISEMENT

„A fost senzațional când am auzit de interesul lui LAFC. Am fost impresionat și nu m-am gândit prea mult. În mod normal, stai și analizezi, dar aici știam despre ce club e vorba și ce fotbaliști joacă aici. Am auzit despre MLS numai lucruri frumoase, așa că decizia a venit foarte repede. I-am zis familiei că asta e șansa mea.

În această vară m-am confruntat cu o situație în premieră. Pentru prima dată în carieră am fost liber de contract și am avut posibilitatea de a alege. Uneori poți lua decizii greșite, dar mie nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Acum am ales din inimă și consider că este o oportunitate mare să demonstrez că merit să fiu aici. Toată lumea de aici are încredere în mine, iar asta mă bucură.

Am jucat în multe poziții de-a lungul carierei. De multe ori extremă dreaptă, dar și în spatele vârfului sau în flancul stâng. Când îți cere ceva antrenorul, trebuie să asculți și să încerci să te adaptezi. Poate că nu te bucură o anumită poziție, dar important e să rămâi concentrat la ceea ce solicită antrenorul”, a mai spus Băluță, conform Black & Gold Insider.

Atacantul român a fost inclus în lotul celor de la LAFC pentru partida cu St. Louis, dar a rămas pe bancă. În schimb, a jucat o repriză pentru echipa a doua a formației din MLS.