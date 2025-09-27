Sport

Alex Băluță i-a lăsat mască pe americani: „Cum te poți descurca atât de bine?”. Ce a spus despre victoria celor de la FCSB din Europa League

Alex Băluță a oferit primul interviu pentru LAFC, în care a vorbit, într-o engleză foarte bună, despre felul în care s-a adaptat la SUA, dar și despre victoria celor de la FCSB
Ciprian Păvăleanu
27.09.2025 | 08:20
Alexandru Băluță a oferit primul interviu pentru presa din SUA după transferul la LAFC. Foto: LAFC X

Alex Băluță s-a despărțit de FCSB în această vară și a surprins pe toată lumea prin alegerea următoarei destinații. Atacantul a ajuns în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles FC, unde va fi coleg cu fotbaliști precum Heung-min Son sau Denis Bouanga.

Alex Băluță i-a uimit pe jurnaliștii americani: „Cum de vorbești atât de bine în engleză?”

Alex Băluță a participat la o conferință de presă pentru LAFC, unde a vorbit timp de aproape 15 minute cu jurnaliștii americani. Fostul atacant de la FCSB s-a pregătit foarte bine înainte și a uimit pe toată lumea prezentă prin engleza sa:

„După mult timp, am ajuns aici, în sfârșit, dar a meritat totul! Este o plăcere să mă alătur acestui club briliant. Am vrut să ajung aici cât mai repede. Până la urmă, totul a fost în regulă. Încerc să mă adaptez zi de zi cu vremea, cu fusul orar. Nu e ușor, dar încerc să dau tot ce e mai bun”, a fost discursul de introducere, care a adus următoarea curiozitate din partea presei: „Cum de engleza ta este atât de bună?”.

„Încerc să vorbesc cât mai mult zi de zi și să îmi îmbunătățesc engleza”, a răspuns Alex Băluță. „Acasă am surprins pe toată lumea prin transferul meu, pentru că toată lumea știa că vreau să merg în Europa. Sunt sigur că se bucură pentru mine. Încă nu pot să spun care este diferența dintre fotbalul din SUA și cel din Europa, mai întâi trebuie să simt jocul din teren”, a continuat fostul fotbalist de la FCSB.

Ce a spus Alex Băluță despre Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „Sunt foarte fericit pentru ei”

În cadrul conferinței de presă, Alex Băluță a fost întrebat despre victoria lui FCSB din Europa League, iar atacantul s-a arătat extrem de fericit pentru realizarea foștilor săi colegi: „Vreau să-i felicit pe cei de la FCSB. Au câștigat astăzi după o perioadă mai puțin bună. Sunt foarte fericit pentru ei”, a exclamat Băluță

Se mulțumește Băluță cu statutul de rezervă? Ce a spus despre faptul că va fi coleg cu Heung-min Son

Echipa din Los Angeles are niște jucători de atac foarte buni, iar, inevitabil, Alexandru Băluță a fost întrebat dacă s-ar mulțumi cu statutul de jucător ce intră pe parcursul meciurilor pentru a aduce un plus în ultimele minute:

„Sonny (n.r. – Heung-min Son) este un jucător grozav. Este un exemplu pentru toată lumea. Are foarte multă experiență și foarte multă calitate. A făcut lucruri senzaționale la Tottenham și este o mare onoare să pot lucra cu el.

 (n.r. – Ai fi mulțumit cu statutul de rezervă, având în vedere valoarea oamenilor din atacul lui LAFC?) Va fi o provocare pentru mine. Este bine că am competiție și că trebuie să arăt în fiecare zi că merit să fiu titular. Nu contează dacă voi juca de la început sau voi intra pe parcurs, eu trebuie să-mi fac mereu treaba”, a explicat Alex Băluță

Unul dintre jurnaliști l-a surprins pe Alex Băluță. Fotbalistul a primit o întrebare în limba română

Băluță a fost surprins când unul dintre jurnaliști s-a străduit să îi adreseze o întrebare în română: „Mă bucur să aud limba. Îmi este dor uneori să aud lumea vorbind românește!”, a spus Băluță, zâmbind cu gura până la urechi.

