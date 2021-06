Alex Băluță îi asigură pe suporterii naționalei: „Avem șanse să ne calificăm!”

Alex Băluță a vorbit despre șansele României de calificare la Cupa Mondială din 2022 și crede că el împreună cu restul colegilor săi sunt în stare să ducă naționala la primul Campionat Mondial după din 1998, ultimul la care România a participat.

Atacantul Academiei Pușkaș a vorbit și despre diferențele dintre Ungaria și România, spunând că se simte bine la actuala sa echipă și nu se gândește să revină prea repede în țară.

Alex Băluță îi asigură pe fanii naționalei că România se poate califica la CM 2022

României de calificare la Campionatul Mondial din 2020, spunând că el și colegii săi pot scoate maximul de puncte în luna septembrie, atunci când „tricolorii” se vor confrunta cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord.

„Trebuie să muncim la națională, dar cred că avem șanse să scoatem maximul din toate meciurile din septembrie și să reușim să ne calificăm.

După ultimul meci cu Anglia, chiar am fost ok la acel amical, dar având în vedere că erau pregătiți de EURO, iar noi venisem din vacanță, spun că am arătat bine pe teren”, a spus Alex Băluță la TV DigiSport.

27 de ani este vârsta lui Alex Băluță

„Ungaria este peste noi!”

Alex Băluță a continuat și a vorbit despre le oferă fotbaliștilor, care nu se regăsesc în România: „Mai am doi ani contract aici și mă simt foarte bine. E un campionat în care s-a investit mult și se văd roadele, ați văzut că s-a calificat Ungaria la EURO.

E de apreciat ce a fost pe stadion la Ungaria-Portugalia, au rezistat bine. Ei erau suprinși că au făcut o echipă defensivă și din păcate au pierdut și sunt puțin cam supărați. E o grupă foarte dificilă pentru ei, au întâlnit cele mai grele echipe.

Ei sunt peste noi și la contracte, contează și lucrul acesta, jucătorii nu sunt triști, nu e ca la noi să fie neplătiți cu lunie.

Aici se investesc mulți bani, majoritatea echipelor nu duc lipsă de condiții bune, deci nu e ca la noi să meargă echipele în alte localități să joace”.

„Craiova să nu mai facă greșeala de anul trecut, să fie concentrați, pentru că în fotbal se poate întâmpla orice. Mi-e dor de Craiova, dar încă am treabă aici, însă o să mă întorc într-o zi la Craiova.

Eu unul mă bucur că sunt două echipe în Craiova acum”, a mai spus Alex Băluță.