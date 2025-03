Alex Băluță, frustrat după ce a marcat în FCSB – Lyon 1-3: „Au avut un portar într-o seară mare! Un egal era echitabil”. Update

se înfruntă pe Arena Națională într-o atmosferă fantastică, în manșa tur a optimilor UEFA Europa League. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a început tare repriza a doua și a reușit în cele din urmă să restabilească egalitatea, spre deliciul fanilor prezenți.

UPDATE: Alex Băluță, dezamăgit după FCSB – Lyon 1-3: „Un rezultat de egalitate era echitabil”

Alexandru Băluță a marcat unicul gol al celor de la FCSB în partida de pe teren propriu cu Lyon, dar nu a fost suficient pentru campioana României. Francezii s-au impus cu 3-1 și au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în optimi.

„Sunt fericit pentru această reușită. Dar, e păcat, am muncit mult și am jucat foarte bine. Ei au avut un portar într-o seară mare. Lăsând la o parte finalul, unde am fost descoperiți, cred că un rezultat de egalitate era echitabil.

Am intrat foarte hotărât, eram dator față de mine. Mă bucur că am marcat primul gol în Europa League. Sunt frustrat, am fost optimiști încă de la început chiar dacă întâlneam un colos al Europei. Uite că nu joacă numele. Mergem să reușim o minune. De ce nu?”, a declarat Alex Băluță la flash-interviu.

Alexandru Băluță, reușită capitală pentru FCSB în Europa League

Fanii FCSB în startul disputei cu Olympique Lyonnais, iar campioana României a început tare partida și . Portarul francezilor a intervenit fabulos în câteva rânduri.

În cele din urmă, scorul a fost deschis de gruparea din Ligue 1, care , în urma unei faze controversate, la care au fost prezente două mingi pe teren.

în locul lui Malcom Edjouma, Alexandru Băluță a restabilit egalitatea cu un șut fără speranțe pentru portarul advers, fotbalistul FCSB-ului fiind servit excelent de Risto Radunovic.

Este primul gol marcat de Alexandru Băluță în actuala ediție de UEFA Europa League. El a punctat în acest sezon în preliminariile UEFA Champions League pentru campioana din SuperLiga României.

Laura Vicol, apariție surpriză la FCSB – Lyon

Laura Vicol, unul dintre politicienii inculpați în Dosarul Nordis, , la meciul dintre FCSB și Lyon, din optimile UEFA Europa League.

Ea a mai fost pe stadion și la disputa dintre FCSB și Manchester United, scor 0-2 și s-a declarat în multe rânduri drept una dintre marile susținătoare a campioaneo României.