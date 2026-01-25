Sport

Alex Băluță, la un pas de revenirea în SuperLiga! Liber de contract, atacantul a făcut anunțul: „Sunt pregătit”

Alexandru Băluță a rămas fără echipă după despărțirea de LA Galaxy și caută o revenire în Superliga. Ce se întâmplă cu transferul la CFR Cluj
Alex Bodnariu
25.01.2026 | 11:25
Alex Baluta la un pas de revenirea in SuperLiga Liber de contract atacantul a facut anuntul Sunt pregatit
ULTIMA ORĂ
Alex Băluță ar putea reveni în Superliga. Anunțul fostului jucător de la FCSB
ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță, fostul jucător de la FCSB, a rămas fără echipă. Atacantul și-a încheiat aventura din Statele Unite ale Americii. Nu a reușit să se impună la LA Galaxy, iar acum spune că a avut o ofertă din Superliga României.

Alex Băluță ar putea reveni în Superliga. Anunțul fostului jucător de la FCSB

Atacantul a plecat de la FCSB în 2025. Campioana României i-a dat drumul jucătorului în MLS, însă, din păcate, nu a reușit să demonstreze, iar aventura sa s-a încheiat destul de repede. Acum, Alex Băluță așteaptă oferte din campionatul României, în încercarea de a-și relansa cariera.

ADVERTISEMENT

Atacantul recunoaște că nu trece prin cea mai fericită perioadă din punct de vedere sportiv, însă își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Alexandru Băluță a fost în tratative cu CFR Cluj, însă, până la urmă, mutarea a picat, iar fotbalistul este acum nevoit să se reorienteze.

CFR Cluj l-a ofertat pe Alex Băluță. De ce nu s-a făcut transferul

Perioada de transferuri în România încă este activă, iar Alexandru Băluță speră ca până la finalul acesteia să ajungă la un acord cu un club. Mutarea la CFR Cluj a picat în ultimele clipe, din ce explică fotbalistul, întrucât ardelenii nu au fost convinși că jucătorul i-ar putea ajuta.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

„Am avut variante din țară. Am discutat cu CFR, dar a picat în ultima sută de metri. Am vorbit cu Pancu. Nu am jucat în ultima perioadă, iar oamenii au crezut că nu sunt pregătit. Nu a fost o problemă financiară.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open

Pentru mine este important să am continuitate. Săptămâna care urmează o să mă decid. Normal că sunt pregătit să rămân și în țară, dacă va exista un interes. Sunt pregătit și aștept cu nerăbdare să încep, îmi este dor de fotbal”, a explicat Alex Băluță la Digi Sport.

FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Derby cu...
Fanatik
FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Derby cu play-off-ul „pe masă”!
Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik
Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv
Alertă la Universitatea Craiova! Ce a spus Ștefan Baiaram după ce a ieșit...
Fanatik
Alertă la Universitatea Craiova! Ce a spus Ștefan Baiaram după ce a ieșit accidentat din meciul cu FC Botoșani: „Nu am pus bine piciorul. Așa a fost să fie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității',...
iamsport.ro
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității', iar acesta a fugit în Germania cu o jucătoare de tenis: 'Niciodată nu ați spus, incredibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!