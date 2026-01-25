Alex Băluță, la un pas de revenirea în SuperLiga! Liber de contract, atacantul a făcut anunțul: „Sunt pregătit”

ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță, fostul jucător de la FCSB, a rămas fără echipă. Atacantul și-a încheiat aventura din Statele Unite ale Americii. Nu a reușit să se impună la LA Galaxy, iar acum spune că a avut o ofertă din Superliga României.

Alex Băluță ar putea reveni în Superliga. Anunțul fostului jucător de la FCSB

Atacantul a plecat de la FCSB în 2025. Campioana României i-a dat drumul jucătorului în MLS, însă, din păcate, nu a reușit să demonstreze, iar aventura sa s-a încheiat destul de repede. Acum, Alex Băluță așteaptă oferte din campionatul României, în încercarea de a-și relansa cariera.

nsă își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Alexandru Băluță a fost în tratative cu CFR Cluj, însă, până la urmă, mutarea a picat, iar fotbalistul este acum nevoit să se reorienteze.

CFR Cluj l-a ofertat pe Alex Băluță. De ce nu s-a făcut transferul

iar Alexandru Băluță speră ca până la finalul acesteia să ajungă la un acord cu un club. Mutarea la CFR Cluj a picat în ultimele clipe, din ce explică fotbalistul, întrucât ardelenii nu au fost convinși că jucătorul i-ar putea ajuta.

„Am avut variante din țară. Am discutat cu CFR, dar a picat în ultima sută de metri. Am vorbit cu Pancu. Nu am jucat în ultima perioadă, iar oamenii au crezut că nu sunt pregătit. Nu a fost o problemă financiară.

Pentru mine este important să am continuitate. Săptămâna care urmează o să mă decid. Normal că sunt pregătit să rămân și în țară, dacă va exista un interes. Sunt pregătit și aștept cu nerăbdare să încep, îmi este dor de fotbal”, a explicat Alex Băluță la