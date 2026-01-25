Alex Băluță, la un pas de revenirea în SuperLiga! Liber de contract, atacantul a făcut anunțul: „Sunt pregătit”

Alexandru Băluță, fostul jucător de la FCSB, a rămas fără echipă. Atacantul și-a încheiat aventura din Statele Unite ale Americii. Nu a reușit să se impună la LA Galaxy, iar acum spune că a avut o ofertă din Superliga României.
Atacantul a plecat de la FCSB în 2025. Campioana României i-a dat drumul jucătorului în MLS, însă, din păcate, nu a reușit să demonstreze, iar aventura sa s-a încheiat destul de repede. Acum, Alex Băluță așteaptă oferte din campionatul României, în încercarea de a-și relansa cariera.
Atacantul recunoaște că nu trece prin cea mai fericită perioadă din punct de vedere sportiv, însă își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Alexandru Băluță a fost în tratative cu CFR Cluj, însă, până la urmă, mutarea a picat, iar fotbalistul este acum nevoit să se reorienteze.
Perioada de transferuri în România încă este activă, iar Alexandru Băluță speră ca până la finalul acesteia să ajungă la un acord cu un club. Mutarea la CFR Cluj a picat în ultimele clipe, din ce explică fotbalistul, întrucât ardelenii nu au fost convinși că jucătorul i-ar putea ajuta.
„Am avut variante din țară. Am discutat cu CFR, dar a picat în ultima sută de metri. Am vorbit cu Pancu. Nu am jucat în ultima perioadă, iar oamenii au crezut că nu sunt pregătit. Nu a fost o problemă financiară.
Pentru mine este important să am continuitate. Săptămâna care urmează o să mă decid. Normal că sunt pregătit să rămân și în țară, dacă va exista un interes. Sunt pregătit și aștept cu nerăbdare să încep, îmi este dor de fotbal”, a explicat Alex Băluță la Digi Sport.