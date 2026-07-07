Alex Băluță le râde în nas contestatarilor după ce a fost acuzat că e dependent de jocuri de noroc: „Am câștigat trofee peste tot”

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. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate transferul mijlocașului la echipa din fosta capitală a Țării Românești. Băluță a vorbit în premieră după transferul pe „Eugen Popescu” și le-a dat o replică acidă contestatarilor.

Alex Băluță, primele declarații după transferul la Chindia Târgoviște

Liber de contract după despărțirea de turcii de la Boluspor, Alex Băluță a semnat pe doi ani cu Chindia Târgoviște. Înainte să ajungă la echipa lui Nicu Croitoru, fostul jucător de la FCSB sau U Craiova dar a fost deturnat de dâmbovițeni pe ultima sută de metri.

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„Mă bucur din suflet că am reușit să ajung aici. A fost o alegere sufletească, să spun așa. Este o perioadă dificilă, avem câte două antrenamente pe zi, nu este ușor. Am venit pentru promovare și îmi doresc din tot sufletul să reușim asta. Sunt așteptări mari, este o presiune care îmi place. După cum știți, aici am început la nivel de seniori. Am semnat primul meu contract. Nu uit de unde am plecat. Nu va fi ușor, sunt echipe care s-au întărit. Este important ceea ce facem noi”, a declarat Alexandru Băluță.

Băluță a fost acuzat că este dependent de jocuri de noroc

Alexandru Băluță a profitat de ocazie și le-a dat peste nas contestatarilor săi. Despre mijlocaș s-a scris, chiar și după ce a „trădat” Timișoara ca să ajungă la Târgoviște, că ar fi dependent de jocurile de noroc. Fost campion al României cu FCSB, Băluță a venit cu o replică pe măsură.

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„Sunt lucruri ieșite din comun. Nu voi răspunde, vor fi oameni care se vor ocupa de lucrul acesta, oameni competenți. Eu trebuie să răspund pe teren, așa cum am făcut mereu. Pe unde am fost am câștigat trofee și asta nu îmi poate lua nimeni. Nu trebuie să mă justific în fața nimănui”, a spus fotbalistul în vârstă de 32 de ani.

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Ce trofee a câștigat Alexandru Băluță

Pentru Alexandru Băluță, acesta va fi al doilea său descălecat la Chindia Târgoviște. Echipa dâmbovițeană este prima pentru care a jucat la nivel de seniori în perioada 2010-2013. De atunci, el a mai îmbrăcat tricoul celor de la Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Akademia Pușkaș, FCSB, Los Angeles FC și Boluspor. Băluță are în palmares trei titluri de campion (Slavia Praga 2019, FCSB 2024, 2025), o Cupă a României (U Craiova 2018), o Cupă a Cehiei (Slavia Praga 2019) și o Supercupă a României (FCSB 2024).