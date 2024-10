, iar în timpul partidei din Cupa României Betano . Atacantul “roș-albaștrilor” a intrat în locul lui Darius Olaru.

Alex Băluță, luat prin surprindere în derby-ul Dinamo – FCSB 0-4. “Am apucat să fac doar câteva sprinturi”

în minutul 10 al meciului din Cupa României Betano. În locul căpitanului a intrat Alex Băluță care a fost luat prin surprindere de această decizie din derby-ul 0-4.

Atacantul “roș-albaștrilor” susține că nu se aștepta să intre atât de devreme în meciul de pe Arena Națională, însă s-a bucurat că a putut să ajute echipa să obțină o victorie importantă cu rivala de tradiție.

“A fost un meci echilibrat în prima repriză. Ei au început bine prima repriză, dar am ratat și noi ceva ocazii. Până la urmă ne-am strâns, am vorbit și am reușit să ne facem meciul ușor. Ne bucurăm din suflet că am câștigat.

Nu era planificat să joc așa de mult. Am intrat așa cum nu îmi doream și îmi pare rău pentru Oli (n.r. Darius Olaru), sper să nu fie ceva grav. Am intrat și mi-am ajutat echipa, asta trebuie să facă fiecare.

Nu am apucat să fac doar câteva sprinturi și am intrat în joc. Bineînțeles, e pentru el victoria aceasta, dar și pentru pierderea tatălui lui Adi Șut. Sunt momente grele în viață și sper ca această victorie să îl ajute ușor să treacă peste”, a spus Alex Băluță la finalul duelului din Cupa României Betano.

“Îmi pare rău că nu am reușit mai mult”

Supărat că nu a reușit să facă mai mult la meciul cu Rapid, Băluță susține că evoluția sa, cumulată cu victoria din Cupa României Betano, l-a ajutat moral. Atacantul de la FCSB speră la o convocare la echipa națională și susține că este pregătit de meciul cu Universitatea Craiova, fost sa echipă.

Eram dator față de mine, îmi pare rău că nu am reușit mai mult la meciul cu Rapid. Mă bucur că mi-am luat revanșa acum. Mi-am cerut scuze și datoria mea este să răspund prin randamentul pe care îl dau. În această seară mi-a ieșit, am luat trei puncte.

Cu cât o să joc mai bine, sunt sigur că cineva se va uita la mine și la randamentul meu. Trebuie să dau tot ce e mai bun și sunt sigur că Dumnezeu are grijă și de mine.

(n.r. despre meciul cu Universitatea Craiova) Sunt meciuri speciale, chiar dacă nu mai sunt agreat acolo. Știu ce înseamnă să joci pe acel stadion și sunt sigur că vom face o partidă bună acolo”, a mai spus Băluță la finalul derby-ului.

