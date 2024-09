Alex Băluță nu bagă în seamă criticile lui Gigi Becali. Declarație de lider după ce a dat gol cu UTA: ”Trebuie să țin capul sus. La FCSB nu e ușor”

Alexandru Băluță a fost unul dintre cei mai activi jucători din partida FCSB – UTA Arad. Atacantul campioanei României a înscris pe finalul jocului, însă a ratat și un penalty în partea secundă. La finalul partidei, acesta a vorbit despre perioada complicată prin care a trecut.

Prima reacție a lui Alex Băluță după FCSB – UTA Arad 2-0

FCSB a obținut în sfârșit un rezultat bun în Superliga României. , pe „Arcul de Triumf”, iar unul dintre remarcații partidei a fost Alex Băluță, jucătorul îndelung criticat de Gigi Becali.

Acesta a vorbit despre toate criticile primite în ultima vreme și spune că acestea l-au ambiționat și mai mult.

Alex Băluță: „A fost un blocaj. La FCSB nu e ușor”

„A fost un meci destul de greu pe un teren dificil. Nu a fost ușor pentru noi. Nici măcar nu ne-am antrenat aici. Mi-a fost ușor să mă adaptez; am centrul de greutate jos. Mă bucur că am reușit să înscriu și cred că e foarte important că am reușit să câștigăm și să urcăm în clasament.

Sincer, nu am vrut să execut acolo. M-am sucit. Am bătut slab. Nu sunt un executant de penalty-uri. Până la urmă, am înscris după și am reușit să aduc 3 puncte. Mi-ar fi plăcut să intre acel lob. Mi-a lipsit șansa acolo. A reușit portarul să o ciupească.

De acum înainte, e important să mă pregătesc cât mai bine. Dacă sunt supărat, sunt supărat pe mine, nu pe ceea ce s-a auzit. Pe mine asta mă ambiționează și, de acum înainte, mă voi pune pe picioare. A fost un blocaj, dar asta e fotbalul. Mă bucur că am șansa în continuare să mă revanșez.

Cei de aici mă apreciază foarte mult. Până la urmă, am jucat toate meciurile. Nu am de ce să mă plâng. Trebuie să țin capul sus. La FCSB nu e ușor. E o presiune imensă. A fost o perioadă în care nu am avut realizări, dar sunt sigur că vor mai veni.

Nu pot să spun că ne-am focusat mai mult pe Europa. E o realizare imensă. Suntem și noi în Europa. De acum înainte, va trebui să ne concentrăm foarte mult pe campionat, dar eu zic că suntem pe drumul cel bun. Cu concentrare, cred că putem reveni mai puternici după pauză.

Ușor nu a fost. Am stat tot timpul în cantonament. Mental, nu e ușor. Știm cu toții la ce ne-am înhămat. Mereu trebuie să dai tot ce ai mai bun. Ne-am îndeplinit un vis. Acum, normal, va trebui să fim din nou în primele 3 echipe dacă vrem să ieșim din nou campioni. Sunt sigur că, încet-încet, vom urca”, a explicat Alex Băluță la finalul partidei câștigate de FCSB cu UTA Arad.