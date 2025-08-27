Alex Băluță, prima reacție după ce a prins transferul carierei! Pe ce perioadă a semnat

Alexandru Băluță a prins transferul carierei. A , una dintre cele mai importante formații din MLS. Fotbalistul și-a anunțat fanii că e pregătit de noua provocare.

Alex Băluță a semnat cu LA FC!

din ultimul sezon la FCSB, l-a lăsat pe atacant în afara lotului. Fotbalistul s-a pregătit în continuare, iar oferta a venit în cele din urmă. El va fi coleg la LAFC cu Heung-Min Son și Hugo Lloris.

Transferul e unul spectaculos. LAFC are un lot evaluat la 67 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, iar Alex Băluță poate să își rotunjească veniturile în următorii ani. El a semnat pe un an cu americanii, însă are opțiunea să își prelungească înțelegerea.

Alex Băluță, prima reacție după transferul în MLS

Los Angeles FC l-a transferat pe atacantul liber de contract, Alexandru Băluță, până la finalul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire pentru 2026, a notat clubul din MLS într-un comunicat emis pe rețelele de socializare.

Fotbalistul a avut un scurt mesaj pentru fanii săi după ce s-a oficializat mutarea. Alexandru Băluță vrea să profite la maximum de șansa primită și să își facă un nume în fotbalul american. Atacantul a scris pe Instagram: „Ready for it” (n.r. „Sunt gata”).

Americanii aruncă cu milioane de euro pe salarii

La LAFC s-au adus jucători din toate colțurile lumii. Salariile sunt atractive. Son, fostul jucător de la Tottenham, primește 13 milioane de dolari pe sezon. Hugo Lloris, portarul francez, ia 700 de mii de euro anual. În total, americanii plătesc lunar peste 500 de mii de euro pe salarii.