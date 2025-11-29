Sport

Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum, în decembrie”

Alexandru Băluță a făcut anunțul despre viitorul său după plecarea de la Los Angeles FC. Unde vrea să își continue cariera.
Mihai Alecu
29.11.2025 | 19:01
Alex Baluta sia stabilit viitorul dupa plecarea de la Los Angeles FC Acum in decembrie
ULTIMA ORĂ
Ce spune Alexandru Băluță despre viitorul său: Foto: Instagram.
ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță a rămas liber de contract după ce aventura sa la Los Angeles FC s-a încheiat după nici 6 luni, iar acum fostul fotbalist de la Craiova și FCSB anunță ce-și dorește pentru viitorul său.

Alexandru Băluță vrea să continue în Statele Unite

Întrebat dacă vrea să continue în fotbalul din Statele Unite, Alexandru Băluță a răspuns pozitiv fără să ezite. Fostul campion al României cu FCSB tocmai s-a despărțit de Los Angeles FC, echipă la care a fost legitimat din luna august și pentru care a apucat să joace un singur meci oficial până să fie pus pe liber.

ADVERTISEMENT

„Da. Sincer, da! Îmi doresc, acum să vedem, în decembrie va fi draftul acela, orice echipă îmi poate prelua opțiunea de prelungire pe un an de zile. Rămân optimist și pozitiv, pentru că dacă alte echipe îi vor contacta pe cei de aici, sunt sigur că mă vor recomanda cu plăcere și nu au decât vorbe de laudă la adresa mea”, a spus Alex Băluță pentru Eurosport.

Cariera lui Alexandru Băluță

Alexandru Băluță și-a început cariera la școala de fotbal Gică Popescu din Craiova, iar în 2010 ajungea la Chindia Târgoviște. După ce a stat 3 ani la echipa târgovișteană, a mers la Viitorul Constanța, pentru care a jucat un singur sezon înainte de a se transfera la Universitatea Craiova. Trupa lui Mihai Rotaru a plătit 200.000 de euro în schimbul său, iar aici a reușit să se facă remarcat cu adevărat și să câștige primul trofeu din carieră.

ADVERTISEMENT
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Digi24.ro
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!

În sezonul 2017-2018 lua Cupa României cu trupa olteană, iar după era transferat în Cehia, de Slavia Praga, pentru 2.650.000 de euro. A mai jucat pentru Slovan Liberec și Academia Pușkaș, după care în 2023 revenea în România și semna cu FCSB, asta după ce a avut negocieri și cu Craiova. A luat două titluri cu trupa bucureșteană, iar din vară a fost pus pe liber și a mers în MLS, la Los Angeles FC.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”

Sezonul din MLS se apropie de final

Atacantul român s-a despărțit de echipa americană, asta după ce sezonul s-a încheiat pentru echipă din California, care a fost eliminată din play-off de Vancouver Whitecaps. Așadar, Los Angeles FC nu va mai avea vreun meci oficial până în luna martie, când începe stagiunea viitoare a campionatului din Statele Unite.

Din punct de vedere financiar, românul a reușit să câștige o sumă destul de importantă. Plătit cu 30.000 de euro pe lună, Băluță a primit în cele 4 luni de contract 120.000 de euro, sumă pe care mulți dintre jucătorii din SuperLiga o câștigă într-un sezon sau poate chiar și într-un timp mai lung.

ADVERTISEMENT
România – Japonia se joacă acum la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”,...
Fanatik
România – Japonia se joacă acum la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”, final fulminant de repriză
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată...
Fanatik
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată și în camera VAR
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
Fanatik
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!