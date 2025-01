Alex Băluță vrea să îi îndeplinească visul lui Gigi Becali: „Putem ajunge în finala Europa League”

FCSB a avut parte de un sezon european magic. Roș-albaștrii au asigurată prezența în primăvara europeană, însă jucătorii lui Elias Charalambous au gânduri mult mai îndrăznețe. Alexandru Băluță nu vrea să părăsească competiția până la finala de la Bilbao.

FCSB a arătat excelent în Europa League. Ce urmează pentru bucureșteni

După primele 6 etape, FCSB ocupă locul 11 în clasamentul general, cu 11 puncte. Sub roș-albaștrii se regăsesc grei din fotbalul european, precum Ajax, Real Sociedad, AS Roma sau Porto. Pentru bucureșteni urmează, însă, două meciuri complicate.

ADVERTISEMENT

În luna ianuarie, . Se anunță sărbătoare pe Național Arena înaintea meciului cu „diavolii roșii”. Nu mai sunt bilete disponibile de săptămâni bune.

Alex Băluță visează la finala Europa League

Alexandru Băluță a pus umărul serios la performanțele din acest sezon ale echipei sale și visează cu ochii deschiși la o finală istorică. Extrema roș-albaștrilor e convinsă că FCSB are forța să ajungă în ultimul act al competiției.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Crezi că puteți ajunge în finală?) Da, cred! Trebuie să ne gândim la forțele noastre. Înainte de Europa League, probabil că nu ne gândeam că o să ajungem pe poziția asta și că vom aduna atât de multe rezultate pozitive.

Am reușit asta prin grup, prin dăruință, voință. Experiență nu am avut atât de mare precum au avut-o alte echipe. Am reușit, ne-am dorit foarte mult. Uneori contează foarte mult să ai dăruire și să visezi până în ultima clipă”, a explicat Alexandru Băluță, conform .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Asta e pofta mea în 2025!”

Băluță nu este, însă, primul om de la FCSB care declară ca obiectiv calificarea în finala Europa League. , în urmă cu doar câteva zile, că echipa sa poate ajunge acolo. Omul de afaceri a dat de înțeles că trofeul nu reprezintă neapărat o prioritate.

„În 2025, din perspectivă sportivă, vreau așa: finală de Europa League, jucată, nu neapărat câștigată. Asta e pofta mea în 2025! Și calificarea în grupele Champions League.

ADVERTISEMENT

Titlul e deja câștigat, o să-l câștigăm cu 5-6 etape înainte. Nu scap de trufie, nici dacă mă spânzur nu scap de trufie”, a spus patronul roș-albaștrilor la .