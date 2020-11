Alex Bodi a abandonat-o pe Daria Radionova. Detalii exclusive din cel mai discutat triunghi amoros

FANATIK publică în exclusivitate detalii incredibile despre cel mai discutat scandal de iubire din showbiz-ul românesc. Toată atenția este centrată, ca de obicei, pe Bianca Drăgușanu, care face ce face și ajunge să fie cea mai citită vedetă din România. Noi amănunte ies la iveală despre relația lui Alex Bodi cu Daria Radionova, moldoveanca din Republica Moldova care se dă rusoaică milionară și care a fost luni de zile amanta afaceristului.

În exclusivitate pentru cititorii noștri am aflat că omul de afaceri din Mediaș a avut multe momente de slăbiciune, momente care s-au soldat cu certuri agresive, bătăi și scandaluri pe care Bianca Drăgușanu le-a suportat în cei trei ani de relație. Cel mai greu încercat a fost ultimul an, an în care a apărut șatena din Londra. Alex Bodi și Daria s-au cunoscut în februarie și cu toate că a negat orice relație cu acesta, până la urmă s-au dat de gol.

FANATIK a aflat că moldoveanca din Republica Moldova și Alex Bodi au tradus-o pe Bianca Drăgușanu și în luna septembrie, când cei doi se distrau la Monaco împreună, moment în care vedeta a anunțat despărțirea iremediabilă, a plecat în Turcia, unde a fost invitată la o cină de faimosul om de afaceri turc Cengiz Şıklaroğlu.

După ce a aflat de acest episod, Alex Bodi a abandonat-o pur și simplu pe Daria pe Coasta de Azur, a revenit în țară, și-a cerut iertare în fața Biancăi Drăgușanu, i-a cumpărat un alt inel de logodnă, cel pe care Daria îl poartă acum pe deget și i-a jurat iubire. Blonda a refuzat inelul, însă i-a mai dat o șansă, în ideea în care dacă relația lor devine una stabilă acceptă inelul, altfel nu.

„Alex a iubit-o foarte mult pe Bianca, iar dacă mă întrebi pe mine el încă mai iubește. Cu Daria are doar un moment de rătăcire, însă cu Bianca el se simte ca acasă. El a lăsat-o pe Daria amanet în Monaco după ce a aflat că Bianca a fost în Turcia, că are pretendenți.

Deci nu a suportat gândul că poate fi cu altul, că altul îi face curte. El înnebunea când se întâmpla lucrul ăsta. A luat avionul, a venit în țară, a făcut-o să-l ierte și apoi s-a afișat cu ea peste tot. Daria a văzut, nu a mai zis nimic atunci, dar a continuat să-l caute, deși el era cu Bianca”, au spus surse din anturaj pentru FANATIK.

Alex Bodi, în triunghiul amoros cu Daria Radionova și Bianca Drăgușanu

După acest episod, pe când toate păreau bune și frumoase, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au certat din nou, iar asta pentru că Daria tot îi trimitea mesaje afaceristului, lucru pe care blonda l-a văzut. A urmat o ceartă aprigă care s-a soldat cu fosta prezentatoare tv bătută grav, fiind fotografiată în timp ce abia se ținea pe picioare, sprijinită de iubitul ei, care îi aplicase o corecție ce a dus-o la tăcere.

Bianca Dăgușanu nu a recunoscut nici acum că a luat bătaie de la Alex Bodi, deși mai multe surse au zvonit prin presă că el este principalul vinovat. Culmea este că au rămas împreună, însă asta până acum câteva săptămâni, când afaceristul iar a fost prins cu Daria Radionova. Bianca a anunțat despărțirea, iar la câteva zile după, Alex Bodi a apărut în România cu Daria Radionova, pe care a cerut-o de soție întocmai cu inelul refuzat în septembrie de blondă.

Fericirea le-a fost spulberată, asta după ce DIICOT și mascații au venit neinvitați în locuința de lux a omului de afaceri, pe care l-au dus la audieri, l-au reținut 24 de ore, după care l-au plasat în arest 29 de zile, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și trafic de minori.