Alex Bodi petrece clipe pe ascuns cu Bianca Drăgușanu, la mai bine de trei luni de când s-au despărțit. Afaceristul din Mediaș o sună pe fosta parteneră de viață pentru a-i reproșa anumite lucruri.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu fostul soț, fără ca actuala lui iubită să știe despre acest lucru. Scandalul a început atunci când au apărut imagini pe internet cu fosta asistentă TV, în timp ce fața ei era tumefiată.

Fotografiile au fost făcute în urma unei intervenții chirurgicale la nivelul pleoapelor, blefaroplastie, internauții fiind convinși că rănile erau rezultatul unei bătăi suferite de blondină. Miercuri seara, vedeta a publicat câteva fotografii cu adevărata bătaie, atunci când fața ei era vânătă.

Alex Bodi, clipe pe ascuns cu Bianca Drăgușanu. Ce face când Daria Radionova nu-l vede

Bianca Drăgușanu susține că a primit mai multe apeluri de la fostul soț, Alex Bodi, cu care a avut o relație tumultoasă timp de doi ani. După mai multe episoade de violență fizică, picătura care a umplut paharul a avut loc în toamna anului 2020, atunci când blondina a apărut în public cu fața tumefiată.

În urmă cu câteva zile, o fotografie cu Bianca Drăgușanu, având răni la zona ochilor și la pleoape, a provocat o adevărată isterie pe internet. Fosta prezentatoare de la Kanal D a declarat că imaginea respectivă a fost făcută în urma unei operații.

Blondina este convinsă că Alex Bodi a stat în spatele publicării acelei imagini și a mărturisit că afaceristul a sunat-o pe ascuns, de mai multe ori, pentru a se certa cu ea, ascunzându-se de Daria Radionova, actuala lui iubită. La scurt timp după ce a apărut imaginea, vedeta a publicat o serie de fotografii pe care și le-a făcut după ce a fost bătută.

„Am făcut publice imaginile pentru că el a făcut publice capturile (n.r.- de după operația de blefaroplastie). Eu n-am vorbit în perioada aia pe Facetime cu nimeni, doar cu el. Domnul meu fost soț, când iubita îi face clătite, el fuge în spatele casei și mă sună pe mine ca un șoricel.

Facem conferință și mă sună din spatele casei ca să mă certe să-mi spună lucruri. I-am răspuns că nu înțelegeam ce aveam de lămurit. Nu aveam de lămurit nimic, dar am vorbit. Dacă cineva greșește trebuie să plătească”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, declarații cutremurătoare despre relația cu Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a vorbit despre traumele suferite în ultimii ani, atunci când a fost împreună cu Alex Bodi. Fosta asistentă TV a ținut să precizeze că singurul lucru pe cre îl regretă este faptul că a stat prea mult alături de un bărbat nepotrivit.

„Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi.

O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit sursei citate anterior.