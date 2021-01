Alex Bodi a oferit un interviu în care a făcut declarații surprinzătoare despre această etapă din viața lui. Afaceristul a menționat că este și o parte bună în toate evenimentele prin care a trecut.

Amintim că fostul soț al Biancăi Drăgușanu este cercetat într-un dosar, alături de alte șapte persoane, pentru trafic de persoane, proxenetism și șantaj. El a petrecut mai bine de o lună în spatele gratiilor și a fost plasat în arest la domiciliu în data de 18 decembrie.

Omul de afaceri a petrecut sărbătorile de iarnă la casa pe care o deține în Tunari. Alături de el s-a aflat actuala parteneră de viață, Daria Radionova, dar și fiicele acestuia au avut ocazia de a-l vizita.

Alex Bodi, declarații surprinzătoare despre perioada prin care trece: „Tot răul a fost spre bine”

Afacerisul din Mediaș a stat departe de presă în perioada arestului la domiciliu. El a explicat care este motivul. „Mereu sunt cu zâmbetul pe buze, sunt bine, acasă. N-am mai vrut (nr. să vorbesc cu nimeni), n-am considerat oportun.

Sunt sincer, nu pot să zic că sunt sută la sută bine, perfect, din cauza situație și întâmplărilor petrecute, dar sunt un om pozitiv, cu zâmbetul mereu pe buze, chiar dacă e greu, chiar dacă s-au spus și întâmplat atâtea, încerc să mă mențin pe linia mea, căci ăsta este secretul de a fi pe linia de plutire și de a fi puternic psihic”, a spus fostul partener de viață al Biancăi Drăgușanu, potrivit Spynews.

Alex Bodi vede partea plină a paharului și scoate în evidență părțile bune ale acestei situații. El spune că a reușit să-și dea seama care sunt oamenii care-i sunt alături la greu și subliniază că este încrezător că va reuși să-și dovedească nevinovăția.

„Momentan, chiar după cele întâmplat, chiar dacă a fost o încercare foarte grea pentru mine, și cred că pentru orice, chiar vreau să subliniez că tot răul ăsta a fost spre bine. Îți dai seama de adevăratele persoanele care îți rămân alături indiferent de momentele prin care treci, de situație, chiar dacă ai sau nu nevoie de ei, important este să știi că ai pe cine te baza.

Cei care mi-au întors spatele, de fapt, și-au întors lor spatele pentru că mie nu-mi întoarce nimeni spatele, pentru că nu am nevoie de nimeni și nu am avut niciodată. Eu am mai avut un impas în urmă cu șapte ani, dar nu cu justiția, dar au fost momente grele, cam prin aceleași lucruri am trecut și atunci.

Iar acum sunt convins că o să trec căci îmi cunosc situația, am încrederea în justiție și în avocatul meu, suntem și prieteni, nu doar client-avocat. Și asta o să se eluciteze cât de curând. Da, am speranțe și cred, pentru că știu adevărul, pentru că știu substanța care se ascunde în spatele acestei situație”, a completat omul de afaceri, potrivit sursei citate anterior.

Alex Bodi, despre momentele cele mai grele ale acestei perioade

Cu toate acestea, omul de afaceri a explicat și care au fost momentele cele mai grele sau neplăcute din această perioadă: „este un impact mediatic foarte mare, iar mie, ca persoană, îmi este foarte greu pentru că nu pot să vorbesc sau să fac anumite mărturii, dar o să mai treacă un timp și, poate, treptat, o să iasă totul la iveală. Este nasol când te judecă lumea după anumite chestii și zvonuri.

Cel mai mult și cel mai afectat am fost când am văzut chestii referitoare la copiii mei. Am auzit că nu sunt un tată devotat, că nu mi-am ajutat copiii, cred că ăsta este ultimul lucru pe care l-ar putea spune oricine despre mine și tu să fii prins în niște lanțuri fără să poți face ceva.

Ești legat la mâini și la picioare, nu ai nicio putere, asta e cel mai nasol lucru posibil, pentru că tu știi că ai putea face ceva sau ai putea dovedi, dar nu ai cum în momentul de față și îți rămâne doar să fii puternic, să nu cedezi, să fii stabil psihic și să speri că va veni momentul în care o să poți dovedi lucrurile astea”.

Alex Bodi, cuvinte emoționante despre oamenii apropiați și Daria Radionova

Omul de afaceri recunoaște, totuși, că a fost o perioadă foarte grea. El spune că a luptat pentru a nu-i dezamăgi pe oamenii dragi, iar încrederea pe care aceștia i-au acordat-o l-au făcut mai puternic.

„Nu, niciodată (nr. nu am cedat), am avut momente mai grele decât aceste 40 de zile de arest preventiv. Nu am fost la pușcărie, la închisoare, cum zice toată lumea. A fost un arest preventiv pentru a se dovedi anumite chestii, în fine. Au fost niște momente foarte grele.

Cred că cel mai mare rău pe care îl poți face unui om este să îi iei libertatea. Libertatea și sănătatea sunt două elemente cheie în viața unui om. Dar, bineînețeles, văzând și aflând adevăratele persoane care te iubesc, știind că ai o familie, câțiva prieteni, că ai lume care crede în tine, care se bazează pe tine, care-ți transmist că au încredere în tine, pe mine astea m-au făcut mai puternic, că nu îi pot dezamăgi nici în momentul de față. În primul rând, lupt pentru mine, pentru că sunt omul care mereu a luptat pentru mine. Tot ce am făcut în viață nu a fost să demonstrez nimănui, ci a fost să-mi demonstrez mie, în primul rând”, a spus el.

Alex Bodi a povestit că s-a bucurat mult de compania copilelor lui, dar cuvinte frumoase a avut și la adresa actualei partenere de viață, Daria Radionova. Bărbatul a povestit cum l-a așteptat acasă la momentul ieșirii din închisoare și cât de mult l-a ajutat și susținut în această perioadă.

„Prima zi când am venit acasă, iubita mea m-a aștepatat acasă, mi-a făcut o surpriză cu niște prieteni aproțiați, nu mă așteptam, a fost un șoc foarte plăcut. După două zile mi-am văzut fetița cea mică și pe parcurs, vorbind cu mama celei mari, mi-a adus fetița de sărbători și am făcut Crăciunul și Revelionul împreună.

A fost și un mic incident cu cea mică, nu am mai văzut-o de zece zile, dar lucrurile se vor rezolva. Asta este cea mai mare durere a unui părinte, pentru mine, cel puțin, pentru că sunt persoane pe caree nu le interesează, să nu-ți poți vedea copilul. Acum, pentru mine copiii sunt și cea mai mare durere și cea mai mare bucurie.

În primul rând, nu că nu m-aș fi așteptat ca Daria să fie atât de puternică, dar chiar mi-a dat dovadă de un caracter pozitiv. Mi-a dat putere, nu suntem roboți, toți ne hrănim cu sentimente, mereu îmi zicea că ea crede în mine, a fost pozitivă. Ea a ținut legătura cu ai mei, vorbeau, pentru că eu aveau voie la doar trei apeluri pe săptămână și nu puteam să sun pe toată lumea, cu partenerii de afaceri, a fost un sprijin”, a încheiat omul de afaceri.