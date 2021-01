Alex Bodi, declarații uluitoare despre noua relație a Biancăi Drăgușanu: „E un subiect încheiat””

Alex Bodi a vorbit despre perioada prin care trece la momentul actual și a oferit câteva declarații uluitoare legate de noua relație a Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău. Afaceristului nu i-a fost ușor să vorbească despre greutățile din ultima vreme.

Deși acum este înapoi acasă alături de iubita lui, Daria Radionova, Alex Bodi nu va uita prea ușor perioada prin care a trecut și care nu s-a terminat. Acesta se află în arest la domiciliu, după ce a stat închis mai bine de o lună, iar procesul lui este departe de a fi încheiat.

Afaceristul din Mediaș a vorbit despre cum a fost ultima perioadă pentru el și aproape că a fost pe cale să izbucnească în lacrimi în cadrul emisiunii la care a fost invitat.

Alex Bodi, declarații uluitoare despre noua relație a Biancăi Drăgușanu

Alex Bodi a oferit un interviu în cadrul unei emisiuni televizate și a vorbit despre un subiect destul de sensibil pentru el, și anume întâmplările din ultimele luni și despărțirea de Bianca Drăgușanu, cu care a avut o relație tumultoasă timp de doi ani.

Afaceristului i-a fost destul de greu să rămână puternic în această perioadă, după cum el însuși a menționat. „Am vrut să mă descarc așa de câteva ori, dar mă gândeam că nu știi lumea cum interpretează lucrurile. Am trecut peste și chiar ă gândeam că o să fiu ok”, a declarat acesta pentru Antena Stars, citat de cancan.ro.

Atunci când reporterul a adus-o în discuție pe fosta lui soție și iubită, Alex Bodi a spus că blondina nu mai face parte din viața lui și că lucrurile s-au schimbat. Mai mult, afaceristul din Mediaș a ținut să precizeze că noua lui parteneră, Daria Radionova, este femeia alături de care vrea să stea.

Acesta nu este invidios din cauza faptului că fosta soție se distrează în Maldive alături de Gabi Bădălău și a spus că nu îl mai interesează acest subiect.

„Pentru mine doamna respectivă e un subiect încheiat. Așteptări eu nu am de la nimeni. Da, cred în Dumnezeu și cred în puterea care ți-o dă când vrei să faci ceva cu adevărat. (…) Nu mai există pentru mine demult pentru că am ales drumul meu și mi-am ales persoana potrivită!

Eu în decursul anilor am făcut lucruri pe care alții le fac doar acum. Iar eu când o să fiu bine, o să-mi trăiesc viața, pentru că pot să mi-o trăiesc cum vreau eu. Repet, fără să trebuiască să demonstrez ceva cuiva. Viața mea de la punctul în care am decis să fiu cu Daria, până la a fi arestat nu a fost nicio demonstrație.

Eu nu am cum să fiu invidios pe nimeni, sub nicio formă că e ea (n.r. Bianca Drăgușanu) sau altcineva, sub nicio formă. Fiecare își trăiește viața cum poate, fiecare face ce poate. Eu îmi văd acum doar de interesele mele: familia, puținii prieteni și persoana iubită”, a explicat Alex Bodi pentru sursa menționată anterior.

Ce planuri are cu Daria Radionova

Fostul Biancăi Drăgușanu își dorește copii cu Daria Radionova în viitorul apropiat, după cum a declarat fără ascunzișuri în cadrul aceleiași emisiuni.

„Vreau să mă căsătoresc. Îmi doresc o familie, vreau un copil doi dacă o vrea Dumnezeu! O să fie bine pentru că viața asta e un război. În război sunt momente în care pierzi și câștigi!”, au fost cuvintele afaceristului.

În timp ce s-a aflat în arest preventiv, Daria a fost foarte implicată în viața lui și a încercat să țină legătura cum a putut, dar și să discute cu famiia lui, motiv pentru care Alex Bodi o apreciază.

„În primul rând, nu că nu m-aș fi așteptat ca Daria să fie atât de puternică, dar chiar mi-a dat dovadă de un caracter pozitiv. Mi-a dat putere, nu suntem roboți, toți ne hrănim cu sentimente, mereu îmi zicea că ea crede în mine, a fost pozitivă. Ea a ținut legătura cu ai mei, vorbeau, pentru că eu aveau voie la doar trei apeluri pe săptămână și nu puteam să sun pe toată lumea, cu partenerii de afaceri, a fost un sprijin”, a declarat acesta pentru spynews.ro.