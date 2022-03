Alex Bodi și Ema Uta s-au despărțit? Cei doi nu se mai urmăresc în mediul online

Cei doi pozau în urmă cu aproximativ o lună într-un cuplu fericit și mereu pus pe distracții, dar iată că drumurile lor au ajuns să se despartă. Sau cel puțin asta au dat de înțeles pe rețelele de socializare în ultima perioadă.

Alex Bodi și Ema Uta, la final de relație? Detaliul care îi dă de gol pe îndrăgostiți

Alex Bodi și Ema Uta nu se mai urmăresc pe Instagram, acolo unde au dispărut și imaginile în care apăreau împreună în ultima vacanță petrecută într-un loc însorit, cu plajă. Afaceristul a șters orice urmă a relației de dragoste.

ADVERTISEMENT

Fostul nu a oferit nicio declarație despre separarea de frumoasa blondină, însă gesturile din mediul virtual îi dau de gol. Asta înseamnă că povestea lor de dragoste a ajuns la final?

Mai mult decât atât, Alex Bodi a decis să schimbe setările contului ceea ce înseamnă că postările sale nu mai sunt la vedere, ci pot fi urmărite numai de prietenii apropiați. Pe de cealaltă parte, Ema Uta a decis să rămână discretă.

ADVERTISEMENT

Alex Bodi și Ema Uta, despărțire după 9 luni de relație

În urmă cu ceva vreme povestea cum a ajuns să-l cunoască pe afacerist. Make-up artistul a lăsat de înțeles că relația amoroasă a început discret, după ce s-au întâlnit într-un restaurant unde cânta Loredana Groza.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el.

ADVERTISEMENT

Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a mărturisit frumoasa blondină în emisiunea „Teo Show”, de la .