Alex Bodi încearcă să o recucerească? Bianca Drăgușanu a avut parte de o surpriză romantică la malul Mării Negre

Dornică să uite măcar pentru o scurtă perioadă suferința provocată de despărțirea de fostul soț, Bianca Drăgușanu a părăsit Capitala în favoarea plajelor însorite din stațiunea Mamaia, că tot am intrat în sezonul estival. Nu mică i-a fost mirarea să descopere, însă, că pe malul Mării o aștepta o surpriză romantică de neuitat.

Bianca Drăgușanu a primit în dar un superb buchet de trandafiri. Oare Alex Bodi încearcă să o recucerească?

Cum blondina este secretoasă din fire, nu știm dacă buchetul primit de trandafiri primit în dar este chiar de la Alex Bodi, însă imaginile postate pe rețelele de socializare au fost de ajuns ca fanii să își pună întrebări și să viseze cu ochii deschiși la o împăcare. Vestea i-a fost dată chiar de una dintre prietenele sale, în timp ce fetele se pregăteau să ia cu asalt una dintre terasele de lux de pe litoral.

„Bianca! Vino, Bianca, să vezi ceva frumos!”, i-a spus bruneta în timp ce fosta soție a lui Alex Bodi se apropia de ea și filma. „Așa ceva?!?”, a reacționat Bianca Drăgușanu, imediat ce a văzut buchetul de trandafiri.

„Uite ce ai primit, baby!”, a insistat, prietena sa. „Ce mi-ai cumpărat?”, a întrebat fosta prezentatoare de la Kanal D, fără să pară impresionată. „Nu cred că ți l-am cumpărat eu. Superb! Very nice (n.r.: foarte frumos)!”, i-a mărturisit tânăra.

Ulterior, Bianca a citit biletul care se afla deasupra trandafirilor, dar nici acel mesaj nu a încântat-o, părând mai degrabă furioasă și dezamăgită. „Sunset is always magic with you (n.r. Apusul este întotdeauna magic cu tine)” scria pe micuța felicitare strecurată în buchet.

Coincidență sau nu, cu doar câteva ore înainte, blondina le împărtășise prietenilor săi virtuali un gând asemănător: „Sunset is always magic (n.r.: Apusul este întotdeauna magic)”, a rostit aceasta într-o înregistrare publicată pe rețelele de socializare.

Chiar dacă nu a confirmat că a primit acel dar de la fostul soț cadoul, un lucru e cert: a doua zi, când s-a întors de la plajă, Bianca încă avea în balconul apartamentului în care s-a cazat superbul buchet de trandafiri. Rămâne de văzut dacă până la urmă le va da foc, la fel cum s-a întâmplat cu cei albi, primiți de curând, probabil tot din partea lui Alex Bodi.

Andrew Tate a fost reținut într-un dosar de omor și trafic de droguri

În timp ce blondina se răsfăța pe litoral alături de cele trei prietene, Andrew Tate, fostul său cumnat era reținut de polițiști într-un dosar pentru trafic de droguri și omor ce datează de câțiva ani. Într-un interviu acordat recent, Cobra, așa cum este cunoscut în showbiz-ul românesc, nega vehement că ar avea probleme cu legea.

„Este o știre falsă, de ce nu îmi pui întrebări mai prietenoase?! Asta a fost acum mult timp. Mă întrerupi să îmi spui ceva ce s-a întâmplat acum mult timp.

Ai venit la mine și mi-ai zis că am fost arestat, iar eu am crezut că este ceva recent, dar nu. Nu mai spun nimic nimănui, gata. Astea sunt informații vechi, nu înțeleg de ce astea sunt știri acum. Nu cred că ar trebui să vorbesc despre ceva atât de vechi. Nu sunt vinovat”, a declarat fostul cumnat al Biancăi Drăgușanu.