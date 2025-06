Alex Bodi l-a invitat la el acasă pe Dan Alexa, după ce a fost acuzat că i-a furat nevasta antrenorului: ”Pe de-o parte îl inteleg”

Alex Bodi iese la atac, după ce a fost acuzat că i-ar fi furat nevasta lui Dan Alexa! Afaceristul nu doar că îl provoacă direct pe antrenor, dar aruncă și acuzații dure la adresa unor personaje apropiate. De la halucinogene și „fantezii din Asia Express”, până la vizite refuzate și mesaje bizare, totul devine un thriller demn de București. Cine minte și cine joacă teatru în acest scandal monden cu iz penal?

Alex Bodi, față în față cu Dan Alexa, după scandalul cu soția antrenorului

Alex Bodi a făcut declarații spumoase în emisiunea lui Dan Diaconescu, acolo unde a comentat, în premieră, acuzațiile potrivit cărora i-ar fi „furat” nevasta lui Dan Alexa. Afaceristul susține că a încercat să aplaneze conflictul și chiar l-a invitat pe antrenor acasă, pentru a-i demonstra că lucrurile nu stau așa cum se vehiculează. Însă reacția lui Alexa l-a luat prin surprindere.

„Acum, ca să fiu ironic un pic, meseria lui era să fie antrenor, nu cameraman. (…) Nu cunosc problemele interne și nici nu vreau să mă pronunț. Îți zic sincer, am vorbit și cu el la telefon. I-am zis, în ziua cutare, vino la mine acasă să vezi cu cine sunt. Și el a zic: Nu, nu că știu eu!

Pe de o parte îl înțeleg! Am văzut că mă tot pomenește pe la nu știu ce podcast. Eu i-am spus lui să nu îmi mai folosească numele că nu o să mai recurg la chestiile la care se așteaptă, prin nervi, violență, înjurături. Că nu ai pe cine să bați… că bătaia nu se mai poartă acum. Oamenii te provoacă, poate pentru că au nevoie de bani sau cine mai știe care sunt intențiile.”, a dezvăluit, Alex Bodi, .

„Or fi rămas cuplați din Asia Express! Or fi luat ceva ciuperci de acolo!”

Afaceristul nu s-a oprit aici și a continuat cu o serie de remarci acide la adresa lui . Bodi a făcut aluzie inclusiv la presupuse substanțe consumate și la o relație bizară formată în timpul reality showului de la Antena 1.

„De aceea eu zic că e ”bătăuș”. De aceea eu am zis și de ”domnișoara”, mă scuzați, domnul care era cu el… cred că da (n.r. Tamaș)! Cine știe ce vin or fi băut ei cu fantezii, cu halucinogen. Or fi rămas cuplați din Asia Express! Or fi luat ceva ciuperci de acolo!

Nu știu care este adevărul sau ce subliniază el! Spune că a filmat, și știu că a filmat, dar unde… întreb, unde vezi tu că apar eu undeva sau… ce să dea, că vă zic eu că nu are ce! Fata asta are o prietenă vecină cu mine, că am aflat! Într-adevăr, eu am căutat-o și am vorbit cu ea după, dar… am vorbit și frumos, politicos. Nu știu ce vrea, eu doar i-am spus să mă lase pe mine deoparte, pentru că problemele lui sunt mult, mult mai departe și mai grave dinainte să fi fost eu implicat.”, a mai explicat bărbatul.

Alex Bodi sugerează că Dan Alexa a provocat scandalul intenționat, pentru atenție

Alex Bodi nu s-a sfiit să sugereze că întreg scandalul ar fi fost, de fapt, premeditat pentru atenție mediatică. Spune că nu l-a cunoscut personal pe Dan Alexa până să apară în tabloide și lasă de înțeles că antrenorul ar fi fost influențat de persoane din jurul său.

„Eu cred că și-o fi căutat el un pic de vâlvă, că, vrei să îți spun sincer, îl știu așa din auzite o dată. Însă, eu până să îl văd prin ziare, nu am auzit de el. Avem niște prieteni comuni. Are și el un manager sau o manageriță, un băiat care îl tot prostește și îl influențează. Că de el, sincer, nu am auzit să fie un băiat rău.

Am vorbit și cu Anamaria (n.r. Proda). Mi-a zis și ea chestii, s-a întâlnit o dată cu el, i-am spus și ei niște lucruri ca să le înțeleagă. Eu nu am contract cu nimeni, nu lucrez pentru nimeni, nu îmi dă nimeni să mănânc. Eu dacă vreau să fac ceva, fac. Nu m-am băgat eu la nimeni cu forța!”, a mai spus Bodi.

„Apoi a mai fost o știre că eu i-am dat un apartament soției…”

În toată această poveste și-a făcut loc și Iulia Sălăgean, fosta parteneră a lui Alex Bodi, care s-ar fi întâlnit, în trecut, cu Dan Alexa. Afaceristul din Mediaș a dezmințit cu umor și alte zvonuri care au circulat în presă, printre care și cel potrivit căruia i-ar fi oferit un apartament soției fostului fotbalist de la Dinamo București.

„Am mai auzit încă o versiune, că domnul respectiv (n.r. Dan Alexa) s-ar fi întâlnit anul trecut cu ea. Apoi a mai fost o știre că eu i-am dat un apartament soției lui (n.r. soției lui Alexa). Așa darnic să fii (n.r. rîde). Nu știu, sunt niște aberații!

Băiatul acela (n.r. Tamaș), ca să nu-i mai folosesc numele, cine știe ce substanțe o fi consumat! Ăsta îmi scria pe instagram că mă respectă mult și că vrea să mă cheme la cafele. Și i-am zis că nu sunt femeie să ies la cafele! Și acum… poate l-o fi mușcat vreun păianjen pe acolo!”, a declarat controversatul afacerist.

În încheiere, , susținând că are suficiente „dosare” despre ce se întâmplă în culisele capitalei. Totodată, a pus responsabilitatea pentru scandal pe umerii celor implicați direct.

„Crede-mă că am mai multe dosare ca DIICOT-ul despre ce circulă prin București, de fiecare, așa. Eu îmi văd de pătrățica mea pentru că eu nu deranjez pe nimeni. La fel le-am cerut și lor, că nu mă mai amestece în discuții. Am primit mesaje că mă amenință, că face… Nu știu, mi se pare un pic…

Trebuie să te gândești tu că este vina mea… din ce știu și din ce am auzit așa, cred că din vina lui s-au întâmplat niște chestii. Și nu e vorba că am apărut eu sau alt bărbat. Eu cred că este vina lui în totalitate!”, a încheiat Alex Bodi.