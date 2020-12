Alex Bodi nu mai are scăpare?! Lovitura de ultimă oră primită de fostul Biancăi Drăgușanu fix înainte de Crăciun

Alex Bodi e urmărit numai de ghinioane în ultima vreme! Afaceristul a aflat că va rămâne în continuare în arest preventiv la IPJ Dolj, fiind suspect într-un megadosar de proxenetism deschis de DIICOT.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul Biancăi Drăgușanu a sperat că va fi eliberat, însă instanța a avut o altă părere în ceea ce-l privește și îl menține sub măsura arestului preventiv, fiind considerat în aceste momente un pericol public.

Musculosusl din Mediaș apare într-un dosar de proxenetism, iar rețeau despre care fac referire procurorii DIICOT operaționaliza în mai multe țări printre care Germania, Italia și Spania, unde fete minore erau forțate să practice cea mai veche meserie din lume.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Bodi rămâne în arest preventiv de sărbători

Avocatul lui Bodi nu a reușit să-i înduplece pe magistrați, fapt pentru care s-a decis menținerea arestului preventiv în continuare.

Recent, reprezentantul legal al lui Bodi, Cătălin Dancu, a mărturisit că dosarul este o mare capcană și că autoritățile îm domeniu s-au folosit de numele lui pentru a face spectacol, neexistând probe concludente împotriva sa.

ADVERTISEMENT

Avocatul Cătălin Dancu, suspiciuni privind dosarul lui Bodi

„La ora asta nu avem o declarație a niciunei femei care a fost sechestrată sau să presteze servicii de escorte contra-cost. Nu are treabă Bianca Drăgușanu, nu are calitate, nu are treabă ca persoană cu identitate protejată, căci dacă ar fi fost aș fi văzut-o în dosar.

Fosta lui soție nu l-a turnat. Femeia a fost audiată în septembrie 2020 ca martor”, a declarat în urmă cu câteva zile avocatul afaceristului în emisiunea Corneliei Ionescu de la Wowbiz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dacă Bodi s-ar fi simțit preocupat de declarația fostei soții, s-ar fi simțit cu musca pe căciulă și și-ar fi creat orice teamă, ce făcea? Făcea ceva, se proteja, pleca. Își întreba avocatul. Orice om normal face lucrul ăsta. El și-a continuat de viață bine mersi până când seara s-au ridicat că e vreun mare pericol”, a mai spus Dancu.