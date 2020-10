Alex Bodi o distruge pe Carmen de la Sălciua: „Bianca, geloasă pe ea? Penibil! Vorbim de ligi diferite”

Alex Bodi o distruge pe Carmen de la Sălciua, după ce între cântăreață și Bianca Drăgușanu a izbucnit un scandal, iubita acestuia fiind atacată pe nedrept.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul a pornit de la o postare a cântăreței alături de Alexandra Bodi, o tânără simplă cu 400 de mii de urmăritori pe Tik Tok pe care a ajutat-o.

După ce a văzut isprava în mediul online, Bianca Drăgușanu nu a putut sta deoparte și a făcut-o „cârtiță”, după care au urmat șirul de declarații din partea cântăreței, în special despre prietenia ei cu Alex Bodi, dar mai ales că i-a dat mașina împrumut. FANATIK publică declarația afaceristului în premieră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex dă de pământ cu Carmen de la Sălciua

FANATIK a dezvăluit că realitatea este cu totul în triunghiul amoros, în care, de fapt, Bianca și Alex nu se cunosc cu adevărat cu artista. Așa cum am dezvăluit într-un articol anterior, în care am dezvăluit că vedeta de la Sălciua îi trimitea mesaje lui Bodi pe Instagram, fără să aibă vreo legătură unul cu celălalt. Cât despre bolidul de lux pe care artista l-a folosit în videoclip, Lamburghini-ul a fost contra cost dat, nicidecum gratis, din prietenie, cum zicea cântăreța, ci pe suma de 1.500 de euro.

„ Nu am vrut să intervin în discuția asta, dar acum nu am de ales! Se cam contrazice singura domnișoara, care la început a zis că ignora situația, iar aici mă refer la intervenția Biancăi, care a spus că nu-i ok să ne lăudăm cu faptele bune. Văd că acum nu se mai oprește din declarații.

ADVERTISEMENT

Ce caută, de fapt? În primul rând, noi doi nu ne-am văzut niciodată, nici când i-am dat mășina, i-a dus-o un prieten de al meu, care m-a rugat să o dau cuiva pentru un videoclip, apoi mi-a spus despre cine este vorba, însă eu oricum nu o cunosc și nu mă interesa. Era strict business.

Înainte, noi am avut niște simple discuții pe Instagram, după ce ea m-a abordat, îmi tot scria, apoi mi-a dat niște link-uri pentru a ajuta niște oameni și să fac donații. Când ajuți pe cineva nu trebuie să știe nimeni, la fel cum nici eu am zis nici eu nimănui când i-am lăsat mășina pentru un videoclip că să o ajut, după ce, repet, a intervenit Horia, un prieten de-al meu, însă e diferență între noi, ori între ea și restul”, a declarat Alex Bodi pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iubitul Biancăi Drăgușanu a ținut să facă lumină și în cazul declarațiilor făcute de Carmen de la Sălciua după ce a fost făcută cârtiță de către prezentatoarea Kanal D. Atunci, artista a ținut să menționeze că poate e geloasă, altfel nu-și explică de ce a comentat despre ea după ce s-a pozat cu Alexandra Bodi, femeia celebră pe Tik Tok.

„Doi la mână, mi se pare puțin penibil să creadă că Bianca ar putea fi vreodată geloasa pe ea, exagerat, fără să fiu răutăcios vorbim de ligi diferite și nici nu s-ar fi pus vreodată problema, iar eu mai mult de niște mesaje în scopul de a o ajuta, la rugămințile prietenului meu, nu am avut nimic!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E aberant cum abordează ea situația, nu poată să spună că noi suntem prieteni, pentru că e cale lunga, noi nici nu am mai vorbit deloc, niciodată. Ea mi-a scris pentru mășină, nu eram în țară, apoi m-a rugat prietenul meu, cum am menționat mai sus.

După ce mi-a tot scris și mi-a mulțumit pentru mășină, eu din bun simt am felicitat-o pentru muzica ei, dar drept să vă spun nici nu știu cum se numește melodia respectiva, nu i-am ascultat niciodată melodiile.

ADVERTISEMENT

Mi-a dat link ul atunci, am felicitat-o pe moment și cam atât. Și că sfat pe viitor, dacă mai ajuta pe cineva nu trebuie să știe toată lumea când ajuta, mai bine în liniște, așa cum a fost și ea ajutata în viața ei de alte persoane! Succes și toate cele bune!”, a conchis Alex Bodi pentru FANATIK.