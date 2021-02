Alex Bodi, o nouă lovitură în dosarul în care e acuzat. Ce hotărâre au luat magistrații din Craiova

Alex Bodi a primit o nouă lovitură din partea magistraților din Craiova, care au decis în defavoarea sa în dosarul de proxenetism, trafic de persoane și de droguri în care este acuzat alături de alte persoane.

Avocatul omului de afaceri din Mediaș nu a reușit să înduplece judecătorii din Dolj, dovadă că bărbatul rămâne în arest la domiciliu și în perioada următoare. Mai exact, afaceristul musculos va sta încă 30 de zile închis între pereții casei sale din Tunari.

Fostul partener de viață al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de mascați chiar din vila sa, la începutul lunii noiembrie 2020. Alex Bodi nu s-a opus arestării, precizând în repetate rânduri că este nevinovat și abia așteaptă să i se facă dreptate.

Alex Bodi, decizie din partea magistraților. Ce se întâmplă în continuare

Alex Bodi este cercetat de judecătorii de la Tribunalul din Craiova pentru mai multe capete de acuzare. Afaceristul este acuzat în același dosar alături de nașul său, interlopul Adrian Tâmplaru, dar și alte persoane, printre învinuiri numărându-se cea de proxenetism.

Fostul soț și iubit al Biancăi Drăgușanu a petrecut o perioadă în spatele gratiilor, însă a fost lăsat să plece acasă, fiind arestat la domiciliu. Bărbatul spera să scape de această măsură, însă magistrații au decis cu totul altceva pentru el.

Așadar, omul de afaceri rămâne în arest pentru încă 30 de zile, cea care îi va fi alături fiind nimeni alta decât iubita sa. Daria Radionova a renunțat la afacerile din Londra pentru a sta alături de Alex Bodi pe toată perioada procesului în care este cercetat.

„Nu, niciodată nu am cedat, am avut momente mai grele decât aceste 40 de zile de arest preventiv. Nu am fost la pușcărie, la închisoare, cum zice toată lumea. A fost un arest preventiv pentru a se dovedi anumite chestii, în fine.

Au fost niște momente foarte grele. Cred că cel mai mare rău pe care îl poți face unui om este să îi libertatea. Libertatea și sănătatea sunt două elemente cheie în viața unui om.

Dar, bineînțeles, văzând și aflând adevăratele persoanele care te iubesc, știind că ai o familie, câțiva prieteni, că ai lume care crede în tine, care se bazează pe tine, care-ți transmit că au încredere în tine, pe mine astea m-au făcut mai puternic.

Nu îi pot dezamăgi nici în momentul de față. În primul rând, lupt pentru mine, pentru că sunt omul care mereu a luptat pentru mine”, a declarat Alex Bodi pentru Antena Stars la scurt timp după ce a fost plasat în arest la domiciliu.