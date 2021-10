Alex Bodi rămâne în arest! Avocatul lui încearcă să îl scoată, dar magistrații i-au respins cererile

În ciuda eforturilor făcute de avocatul lui, Alex Bodi va mai rămâne în arest, magistrații respingând cererile de eliberare din arestul Poliției sau de schimbare a încadrării în arest la domiciliu sau de punere în libertate.

Alex Bodi vrea arest la domiciliu

‘‘Situația este în felul următor pe 18 octombrie, la Tribunalul Gorj a avut loc termenul de cameră preliminară stabilit cu mai mult timp în urmă de instanța de judecată. La termen, apărarea lui Alex Bodi a formulat o cerere de revocare sau de înlocuire a arestului preventiv. Revocare, în principal, punere în libertate, înlocuire subsidiară, adică arest domicial sau chiar înlocuire cu control judiciar.

A fost respinsă cererea în principal pentru că nu avem motivarea de la Curtea de Apel Craiova pentru încheierea care a luat măsura arestării preventive” explică avocatul lui Alex Bodi, pentru Antena Stars, citat de .

Mai mult decât atât, a explicat avocatul, în perioada următoare cererile depuse de Alex Bodi vor fi judecate, afaceristul sperând ca, până la urmă, să fie judecat ori în libertate, ori măcar în arest la domiciliu.

”Am făcut contestația împotriva acestei respinge respingeri legate de Tribunalul Gorj și a cererii noastre de revocare sau de înlocuire și, contestația la Curtea de Apel Craiova pe 27 octombrie, adică miercuri. Așteptăm să vedem dacă până la în acel moment vom avea motivarea încheierii anterioare a Curții prin care a fost arestat Alex ca să știm concret care sunt motivele și cum să le combatem. Iar mâine se judecă la Curtea de Apel Craiova o altă contestație a lui Alex care privește măsurile asigurătorii, sechestrul care a fost pus pe o serie din bunurile sale”, a mai explicat avocatul lui Alex Bodi.

Alex Bodi a ajuns după gratii din cauza nerespectării condițiilor de eliberare

Arestat preventiv acum câteva luni într-un dosar în care este acuzat de proxenetism, Alex Bodi a fost, totuși, eliberat și pus sub control judiciar. Din păcate pentru el, Alex Bodi nu a respectat condițiile puse de magistrați și a fost, din nou, arestat, de această dată fiind emis un mandat pe o perioadă de 30 de zile.

„Am adus de la doctor cu starea mea de sănătate, hârtii oficiale că trebuia să stau 4-5 zile repaus, dar se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă, nicidecum un avertisment sau poate un arest la domiciliu.

Am specificat exact motivul pentru care s-a dispus arestarea mea. O să trecem și peste asta, am trecut și peste altele mai grele. Partea proastă este că au de suferit persoanele care mă iubesc, familia mea și prietenii adevărați (…) Este doar din simplul fapt că nu m-am prezentat la un anumit termen, unde am avut obligația, dar am avut motiv justificat”, a explicat

Alex Bodi, acuzat de proxenetism

Alex Bodi este acuzat de trafic de persoane, proxenetism și șantaj, fiind învinuit că ar fi recrutat mai multe tinere pe care le-a obligat să se prostitueze.

Anul trecut, în luna noiembrie, atunci când i-au fost aduse acuzațiile, Alex Bodi susținea că este nevinovat, el fiind dus, cu mascații, la audieri la sediul DIICTO Craiova. Mai mult în cadrul acțiunii de destructurare a rețelei de proxenetism, locuința lui Alex Bodi a fost percheziționată în amănunt de procurorii DIICOT.

Conform comunicatelor emise de DIICOT în acest caz, în urma cercetărilor s-a stabilit faptul că tinerele au fost exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locaţii în oraşele Berlin, Bonn, Stuttgart şi Frankfurt, dar şi pe teritoriul altor state europene precum Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveţia sau Austria.