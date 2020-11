Alex Bodi, reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Reacția Biancăi Drăgușanu la aflarea veștii

Omul de afaceri Alex Bodi se află în arest timp de 24 de ore. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost ridicat de mascați în această dimineață, după ce a fost acuzat de proxenetism.

Alex Bodi a fost săltat de la domiciliu, unde se afla în compania iubitei sale actuale, rusoaica Daria Radionova, cea pe care a adus-o în țară după despărțirea de Bianca Drăgușanu și despre care s-a vehiculat că a fost amanta afaceristului timp de un an.

Locuința de lux și obiectele de valoare ale omului de afaceri a fost percheziționate, iar apoi, în jurul orei 17.00, Alex Bodi a fost dus la audieri la sediul DIICOT din Craiova.

Alex Bodi este reţinut timp de 24 de ore, decizia fiind luată în această seară, după ce, de dimineaţă, acesta a fost ridicat de mascaţi. Fostul partener al Biancăi Drăgușanu va trebui să se prezinte joi în faţa magistraţilor de la Tribunalul Dolj, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat că este unul dintre liderii unei grupări de proxeneţi.

La aflarea veștii, Bianca Drăgușanu a declarat că nu îl crede vinovat de așa ceva pe fostul ei partener și că este sigură că se va dovedi că afaceristul este acuzat pe nedrept. În plus, nu este exclus ca ea să fi fost chemată de procurori pentru a fi audiată, de vreme ce s-a întors din Dubai chiar când fostul ei soț a fost ridicat de mascați.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși OK din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, potrivit cancan.ro.

„Este un dosar extrem de greu. Fetele racolate erau umilite în ultimul hal”, au declarat unele surse din cadrul anchetei.

Conform comunicatului oficial al DIICOT CRAIOVA: „s-a stabilit, în esenţă că, la scurt timp după destructurarea unei grupări conduse de membru marcant al lumii interlope(grupare specializată în traficul de persoane şi proxenetism), suspectul în cauză (unul dintre locotenenţii persoanei mai sus menţionate), în timp ce se afla deţinut într-un penitenciar, în perioada 2008 – 2011, împreună cu alţi trei deţinuţi au folosit reţelele sociale în scopul recrutării unor tinere care practicau prostituţia şi, inducându-le în eroare, fie cu promisiunea unui viitor comun (metoda loverboy), fie cu identificarea unui loc de muncă avantajos, respectiv profitând de starea lor de vulnerabilitate (situaţie materială precară, naivitate, lipsă de educaţie – factori determinanţi pentru respectivele tinere în alegerea practicării prostituţiei), le-au convins să se prostitueze în beneficiul lor.”

Procurorii au efectuat în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 23 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Giurgiu, Olt, Sibiu şi Vâlcea, Braşov, Dolj, Gorj, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat care se ocupa cu infracţiuni de trafic de persoane şi proxenetism.

„În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că tinerele au fost exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locaţii închiriate pe teritoriul Germaniei, pe raza oraşelor Berlin, Bonn, Stuttgart şi Frankfurt (Germania), dar şi pe teritoriul altor state europene (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveţia, Austria).”, susțin procurorii DIICOT.