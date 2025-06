Alex Bodi și-a ieșit din minți din cauza fostei soții! Acuzații grave: ce a pățit când și-a revăzut fiica

Alex Bodi a ieșit la atac, iar de data aceasta victima declarațiilor sale tăioase nu a mai fost nici Ema Uta și nici Bianca Drăgușanu, ci Iulia Sălăgean, femeia cu care are o fată și cu care părea că se înțelegea ceva mai bine față de celelalte foste iubite.

Alex Bodi, război total cu Iulia Sălăgean după ordinul de protecție obținut de fosta lui parteneră

Revolta lui Bodi vine după ce Iulia a obținut un ordin de protecție împotriva controversatului personaj monden cu priză la unele domnișoare. Bărbatul nu avea voie să se apropie de ea și de fiica lor, iar asta l-a scos din sărite pe Alex.

Fostul Biancăi Drăgușanu a spus că își iubește fata ca pe ochii din cap și că niciodată nu ar putea să îi facă rău. Extrem de deranjat de acuzațiile pe care Iulia i le-a adus, Alex a simțit nevoia să explice totul

„M-a acuzat că am fost violent și sunt un tată agresiv”

Alex și-a văzut fiica de curând și a fost extrem de șocat să vadă cât e de speriată de propriul ei tată. Cu vocea tremurândă, extrem de nervos, Bodi s-a apărat: „Sâmbătă era așa de traumatizată și speriată de mine încât am fost cu ea la parcul de distracții (…) Toată chestia asta e din cauza foametei și lăcomiei! Doamna respectivă, care e un produs inventat, o apariție în București datorită mie. (…)

M-a acuzat că am fost violent și sunt un tată agresiv. Eu, care îmi iubesc fetele ca pe ochii mei din cap (…) Și a luat un ordin de protecție împotriva mea, pe bază faptului că îi este teamă și fiicei mele. (…) Nu știu sub ce formă și cum ai ajuns să primești ordinul ăsta, pentru că nu există nicio dovadă, nu există niciun fel de agresiune, nu există nimic”.

Apoi, în toată polologhia lui, i-a reproșat Iuliei cât de mult a ajutat-o, pomenind și de vacanțele de lux din Dubai unde, spune el, femeia nu mai era deranjată de prezența lui.

Alex Bodi e disperat: „Cum să nu-mi văd fetița două luni?”

Bodi susține că fosta lui parteneră l-ar fi înregistrat în secret, chiar și pe fiica lor, pentru a construi un dosar fals: „Tu m-ai înregistrat luni de zile! Încercai să induci ideea că i-am dat o palmă fetei. Și mă șantajezi din februarie că vrei mai mulți bani, că nu te descurci!”, a tunat afaceristul.

Și acuzațiile nu se opresc aici! spune că Sălăgean vrea să se mute la Sibiu și să-i ia tot ce are în București: apartamentul, mașina, banii! „Cum să nu-mi văd fetița două luni? (…) Du-te la biserică și jură-te că te-am bătut! Sau că am traumatizat copilul! Eu am fost sever uneori, da, dar pentru că le învăț ce e bine și ce e rău!”, a declarat afaceristul, susținând că își educă fiicele cu dragoste, nu cu violență.