Alex Bodi și Ema Uta au evadat în raiul miliardarilor! Destinațiile de vacanță în care afaceristul acuzat de proxenetism “sparge” zeci de mii de euro

Alex Bodi a scăpat, în sfârșit, de controlul judiciar impus de autorități în dosarul de proxenetism în care este judecat, așa că a profitat la maximum: a luat-o pe Ema Uta pe Coasta de Azur, loc în care petrec în patru, alături de cele două fiice ale controversatului om de afaceri.

Ce a făcut Alex Bodi după ce a scăpat de controlul judiciar! A luat-o pe Ema Uta și a fugit din România

Scăpat de complicațiile legale generate de măsura controlului judiciar pe care le avea în momentul în care voia să părăsească România, Alex Bodi a reușit, pe 6 iulie, să își câștige ”libertatea” de a călători fără opreliști.

Așa că, fără să stea pe gânduri, Alex Bodi și-a luat superba parteneră de viață, pe Ema Uta, și au decolat spre Franța. Destinația? Litoralul miliardarilor din toată lumea: Coasta de Azur.

Acolo, Alex și Ema sărbătoresc un an de când sunt, oficial, împreună, motiv pentru care, din informațiile FANATIK, omul de afaceri devenit romantic incurabil de când se iubește cu make-up artistul vedetelor și pare dispus să cheltuiască sume uriașe pentru a o răsfăța pe Ema Uta.

E adevărat, vacanța petrecută împreună nu este o vacanță în doi, ci în patru. Alături de Alex și de Ema sunt și cele două fetițe pe care afaceristul originar din Mediaș le are din relațiile anterioare. Iar din imaginile postate pe rețelele de socializare atât de Bodi, cât și de Ema Uta, se pare că cei patru se înțeleg de minune, micuțele Chaquelin și Selena simpatizând-o în mod deosebit pe Ema.

Alex Bodi, Ema Uta și fetele afaceristului, vacanță de lux pe Coasta de Azur

Pentru prima vacanță petrecută fără complicații legale și fără să fie nevoie să prezinte un itinerariu clar, , însoțiți de fetițele afaceristului, par să își dorească să bifeze mai multe dintre stațiunile de lux de pe Coasta de Azur Franceză.

Întâi, cei patru au ajuns la Villefranche-sur-Mer, una dintre stațiunile de lux ale Rivierei Franceze, acolo unde o noapte de cazare pornește de la câteva sute de euro. Cazați la o vilă de lux, Alex Bodi și Ema Uta s-au relaxat alături de micuțe și s-au bucurat de liniște.

Apoi, cei patru s-au îndreptat spre Monte Carlo, acolo unde s-au bucurat de luxul din micul principat, petrecând seara în zona celebrului Casino din Monaco.

Pentru că micuțele și-au dorit și puțin aventură, iar Alex Bodi și Ema Uta voiau să îmbine utilul cu plăcutul, omul de afaceri a închiriat un iaht – cheltuind câteva mii de euro bune – pentru a se plimba în largul Mediteranei. Iar efectul a fost, cu siguranță, unul maxim, având în vedere bucuria iubitei sale, dar și a fetițelor.

Ajunși înapoi în port, la Cannes, Alex Bodi și cele trei fete care l-au însoțit s-a cazat la un alt hotel de lux și, ulterior, au vizitat terasele de lux din orașul cunoscut ca destinație a vedetelor de la Hollywood și a miliardarilor din toată lumea. Iar din informațiile noastre, Alex Bodi nu a fost deloc zgârcit la cheltuieli, bugetul vacanței depășind, lejer, ordinul zecilor de mii de euro.

Ce surprize îi pregătește Alex Bodi iubitei sale, Ema Uta?

Cum Alex Bodi poate călători acum pe unde își dorește – controlul judiciar a fost ridicat, iar contestația Parchetului la decizia magistraților urmează să fie judecată peste câteva săptămâni – omul de afaceri pare să își dorească să o răsfețe pe Ema Uta.

Așa că, din informațiile FANATIK, se pare că Alex Bodi a programat și alte vacanțe după ce se vor întoarce de pe Coasta de Azur, acolo unde petrec în compania fetițelor afaceristului. Mai exact, după ce se va despărți de cele două fetițe ale sale, Alex Bodi și Ema Uta ar avea programate încă două vacanțe în această vară.

Una dintre acestea, susțin informațiile noastre, va fi dedicată distracției. Din acest motiv, cei doi ar ajunge în Ibiza, insula spaniolă considerată capitala distracției din Europa. Apoi, pentru că vor dori să se și relaxeze după cele câteva zile petrecute prin cluburile de lux din Ibiza, se pare că Alex Bodi vrea să o ducă pe Ema Uta în Bali, insula asiatică văzută ca fiind Raiul de pe pământ, loc în care ar putea avea liniștea de care au nevoie.

”Nu prea îmi place să vorbesc despre planurile pe care le am. Preferă să fiu mai discret, iar în vacanțele în care merg depind și de alte lucruri”, a spus Alex Bodi, pentru FANATIK, despre destinațiile surpriză pe care le-ar pregăti Emei Uta.

Alex Bodi, acuzat de trafic de persoane

, proxenetism, procurorii cercetându-l și pentru constituirea unui grup infracţional organizat, şantaj, sustragere de sub sechestru, trafic de minori, deţinere de droguri de risc.

Cu toate acestea, dosarul, unul extrem de complex, în care este implicat Alex Bodi, susține avocatul controversatului afacerist ar putea să nu ajungă prea curând la faza de judecată, probele administrate de procurori riscând să fie respinse de magistrați, iar ancheta să fie refăcută.

Cine este Ema Uta, blonda care face frumoase vedetele de la noi

c, a devenit celebră prin colaborările pe care le are cu vedete cu greutate de la noi. De profesie make-up artist, Ema are grijă ca aparițiile Loredanei, Antoniei sau Deliei să fie impecabile.

Cu toate acestea, Ema Uta s-a transformat, la rândul ei, într-o adevărată vedetă, iar în jurul ei roiesc bărbații care și-ar dori să o impresioneze pe blondine și să ”i-o fure” lui Alex Bodi, iubitul ei de un an. Cu un program foarte lejer, Ema Uta reușește să îi ațâțe pe mai toți bărbații cu postările din vacanțele exotice pe care le petrece de-a lungul anului, fie că e vorba de Brazilia, Maldive, insulele grecești sau orice altă zonă de litoral a lumii.

Iar Ema Uta poate fi acuzată de orice, dar nu de faptul că ar fi prea pudică. Iar drept dovadă, contul ei de socializare este plin de imagini cât se poate de senzuale în care blondina care se iubește acum cu Alex Bodi își arată formele perfecte în cele mai mici costume de baie cu putință.