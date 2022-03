Alex Bodi și Ema Uta, vacanță de vis. Unde au plecat cei doi iubiți

Alex Bodi și Ema Uta au decis să plece departe de țară, într-o vacanță. Aceștia au ales o destinație exotică, anume Rio de Janeiro.

Aceștia au postat imagini pe rețelele de socializare, dar niciuna împreună. Totuși, se poate observa că aceștia sunt cazați la același hotel.

Cei doi au și un motiv de sărbătoare, în afară de iubirea lor, anume faptul că afaceristul a scăpat de acuzațiile DIICOT, după cum relatează !

au publicat imagini de la hotelul de lux, care are o piscină imensă, unde și-au etalat trupurile lucrate la sală.

Cum a început relația dintre Ema Uta și Alex Bodi

S-a zvonit că cei doi s-ar fi despărțit, dar iată că nimic nu a fost adevărat, având în vedere că Ema Uta și Alex Bodi petrec împreună clipe minunate în această vacanță de lux.

De altfel, Ema Uta mărturisea că la începutul relației lor a fost reticentă, mai ales că avea o reputație proastă.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el”, a spus Ema, la Kanal D.

Cuplul s-a cunoscut la un restaurant din București, omul de afaceri a făcut primul pas, iar Ema Uta a fost cucerită pe loc.

„Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București. El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul.

M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a adăugat make-up artistul.