Alex Buziuc, dezvăluiri după ce a semnat cu FCSB: “Nu mă gândeam la un asemenea transfer”

Alexandru Buziuc (26 de ani), vârful pe care patronul FCSB-ului l-a vrut și l-a luat de la Academica Clinceni, a primit foarte multe mesaje după ce a semnat cu bucureștenii.

FANATIK a anunţat vineri, 31 iulie, că Alex Buziuc va semna cu FCSB, iar fotbalistul are o poveste de viaţă demnă de un film. Noul atacant al formaţiei “roş-albastre” a fost la un pas de moarte pe când avea 20 de ani şi juca la Gaz Metan Mediaş.

Rudele sale, dar și oamenii care îl cunosc pe Buziuc au dorit să știe cum a fost prima întâlnire cu Gigi Becali. ”Toată lumea de la mine de la țara m-a sunat: ”Mamă, mamă, ce mișto!. ”Ce tare, bă, cum e nea Gigi!”, ”Cum e cu nea Gigi, ce ți-a zis?”. Eu nu am vorbit cu dânsul după ce-am semnat.

Alex Buziuc, dezvăluiri după ce a semnat cu FCSB

Mi s-a părut un om foarte bun. Mi-a vorbit foarte frumos. Mi-a spus că are multă încredere în mine și vrea să le dea peste nas tuturor. Că trebuie să muncesc și mi-a zis că vrea să mă ajute să câștig bani”, a declarat Buziuc, potrivit celor de la gsp.ro.

Alexandru Buziuc a spus și cum a aflat că este dorit de patronul bucureștenilor la FCSB. ”Mă bucur că am făcut un pas mai sus.

Prima dată m-a sunat un prieten, șoferul autocarului, și mi-a spus că se vorbește despre mine la televizor. Eu i-am spus: ”Stai, că nu știu, o să vedem”. Apoi, totul s-a întâmplat foarte rapid, s-a rezolvat foarte repede.

La începutul sezonului, nu mă gândeam la un asemenea transfer. Voiam doar să-mi fac treaba. A fost un sezon mai bun decât mă așteptam și asta îmi oferă speranțe pentru sezonul viitor”, a adăugat Alexandru Buziuc, după partida Academica Clinceni – Hermannstadt.

Buziuc a plecat liber de contract la FCSB

În actuala stagiune, prima pentru Academica Clinceni în primul eșalon, Buziuc a strâns 37 de partide în campionat și a înscris de cinci ori.

”Eu am avut contract la Clinceni pe un an de zile, cu opțiune de încă doi ani, dar doar dacă cei din club mă notificau până pe 30 mai. Ei nu au făcut-o, a fost nebunia asta cu pandemia…Eu sunt la Clinceni până la finalul sezonului, apoi plec liber la Steaua.

Acum îmi doresc să fiu sănătos. Eu vin să muncesc la Steaua și să dau tot ce am mai bun. Vreau, când ies după fiecare meci de pe teren, să fiu mulțumit de ce am făcut. Tot ce depinde de mine trebuie să fac. Vreau să am un an cât mai bun, să dau multe goluri, să câștig trofee și să ajung cât mai sus”, a încheiat Buziuc.