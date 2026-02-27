Alex Chipciu a dat din casă după U Cluj – Oțelul 4-0 și calificarea în play-off: „Sunt singur, soția a plecat cu fetele!”

ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Cristiano Bergodi și-au asigurat locul în Top 6 la finalul sezonului regulat. Alex Chipciu a dezvăluit modul în care se va sărbători după victoria din partida U Cluj – Oțelul 4-0.

Alex Chipciu, reacție fabuloasă după U Cluj – Oțelul 4-0

Imediat după încheierea întâlniri din , căpitanul lui Cluj a mărturisit că a simțit atmosfera din jurul echipei în ultimele zile și a fost convins că victoria cu Oțelul este ca și asigurată.

”E o ușurare. Simțeam tensiunea în corp. Era frustrant să nu intrăm în play-off. Era teama că nu intrăm. Simțeam și echipa și eram bine. Nu aveam emoție de cum suntem noi. Și lumea azi, șoferul de autobuz, claxoanele, mașinile, se simțea că e greu să ne bată vreo echipă. E bine, după un an.

Acum suntem la 51 de puncte. Rămânem concentrați în continuare. Am primit și eu multe mesaj că ne batem la titlu, că ‘mamă, ce echipă aveți’. Trebuie să fim echilibrați, să ne gândim doar la următorul meci. Bem o bere, stăm la saună acolo. Trebuie să o luăm de la capăt.

E trist că nu prea poți să te bucuri. Ca fotbalist nu poți să sărbătorești prea mult. Ai meci, ai FCSB. Am văzut Hermannstadt azi, o echipă bună. E trist să te gândești la următorul meci, dar asta o să facem două-trei ore. Sunt și singur acum acasă, că a plecat soția cu fetele. Adică sunt cu mama și cu încă două. Sunt cam bătrân, nu mai fac party acum”, a declarat Chipciu, la flash-interviu.

La ce a excelat Chipciu de mic copil

Fundașul stânga al ardelenilor a mărturisit că la vârsta lui trebuie să fie foarte atent cu recuperarea după jocuri și a dezvăluit că soția sa i-a atras atenția că evoluează cu mai multă ardoare atunci când este nervos.

”Sunt trei puncte foarte importante. Mergem mai departe. Când atingi vârste mai înaintate, e cam greu acolo în lateral. Acolo în centru mai păcălești. Eu trebuie să am grijă la recuperare. Eu de mic am avut calitățile astea la viteză, eram cel mai bun la școală. Am ajuns și pe la Sfântu Gheorghe. Eu și la teste sunt un pic peste medie.

La meciul cu CFR mi-a zis soția mea: ‘trebuie să te enervezi, că așa faci acțiuni’. La 0-2 pentru adversar te duci. La 3-0 ai alte acțiuni. Nu știi cât e voință. Așa e frumos să zic că eu sunt cel mai tare. Am vorbit cam mult. Succes mâine. Nu vreau să comentez”, a mai spus Alexandru Chipciu.

De cine se teme Dan Nistor înainte de startul play-off-ului

Celălalt ”dinozaur” de la U Cluj, Dan Nistor, consideră că intrarea în play-off pentru al doilea sezon consecutiv este o performanță remarcabilă și a numit echipa care le-a pus cele mai multe probleme în sezonul regulat.

”Am făcut un joc foarte bun și cred eu că merităm să fim în play-off. S-a văzut pe teren că nu le-am dat nicio șansă astăzi celor de la Galați. Scorul putea fi mult mai mare! Suntem bucuroși că ne-am calificat.

Ne vom bucura în această seară, apoi ne vom gândi la partida de Cupă cu cei de la Sibiu. Dacă vom câștiga vom merge în semifinale. Va fi din nou o performanță notabilă pentru acest club. Ne-am calificat pentru al doilea an consecutiv în play-off și cred eu că este o performanță foarte bună. Mă bucur că suporterii au fost alături de noi.

E normal ca lumea să aștepte multe de la mine, pentru că sunt un jucător cu experiență și am arătat acest lucru. Eu sper să nu îi dezamăgesc pe viitor. Cred că cu CFR Cluj ne-am bătut singuri. Singura care ne-a pus probleme a fost Craiova. În rest au fost jocuri echilibrate”, a afirmat Nistor.

Se lasă cu petrece la U Cluj

În lipsa antrenorului Cristiano Bergodi, , secundul Eugeniu Cebotaru a anunțat o mare petrecere după ce U Cluj a obținut biletele pentru play-off-ul SuperLigii.

”A fost un meci superb, o seară de vis pentru toată familia U Cluj. Mister Bergodi a transmis un mesaj pentru toată echipa, pentru băieții care au făcut un meci extraordinar și pentru toți cei care au adus aportul la acest obiectiv frumos. Cu siguranță vom face o petrecere în seara asta, el le-a transmis deja un mesaj băieților.

Este un exemplu de cum trebuie să joace fotbalul, s-a văzut bucurie în jocul lor, jos pălăria! Suntem încă în obiectivul din Cupă, avem o șansă bună să ne calificăm, avem un vestiar cu experiență și jucători care își doresc să câștige ceva. Chiar dacă presiunea a scăzut, jucătorii sunt foarte motivați și, de mâine, vor fi cu gândul la meciul cu FCSB.

Toți au avut o contribuție enormă, au fost uniți, se simțea energia de pe bancă, toți au făcut un meci foarte bun. Jucătorii au stat perfect în teren, toată echipa a jucat excelent. Este o calificare meritată în play-off. Îi las pe ei să decidă cine va fi căpitan la petrecere. Este o bucurie să îi vezi cum zburdă pe teren, astăzi și-au scos aripile și au zburat pe teren”, a precizat Cebotaru.